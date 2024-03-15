Тур: 23. Стадион: Альянц.
0:0
Перерыв
0'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
22
Янссон
Исак
17
Фалли
Маюлу
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
19
Пинто
Ленни
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
57 Ismail Seydi
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесНападающий
- Нападающий
-
19 Пинто ЛенниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
История личных встреч
Рапид Вена
ЛАСК
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
40 матчей
55%
25%
20%
22 победы 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.5%
40%
17.5%
17 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.5%
30%
22.5%
19 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
2.2
1.7
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
69
51
Голов в среднем за матч
1.73
1.28
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|8 (4)
|0.35
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.26
|Зайдль Маттиас
|5
|0.22
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.17
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.13
|Кюн Николас
|2
|0.09
|Гргич Лукас
|2
|0.09
|Байич Анте
|1
|0.04
|Ауэр Йонас
|1
|0.04
|Морманн Мартин
|1
|0.04
|Гэйл Тььерри
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.39
|Любичич Марин
|4
|0.17
|Хавель Элиас
|2
|0.09
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.09
|Цирайс Филипп
|2
|0.09
|Усор Мозес
|2
|0.09
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Люкенедер Феликс
|1
|0.04
|Балик Гусейн
|1
|0.04
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Заттльбергер Николас
|3
|1
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|1
|Хорват Саша
|7
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Йовичич Бранко
|5
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
|Усор Мозес
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
ЛАСК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
5
Рапид Вена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
19
14
Рапид Вена
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
ЛАСК
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
29
19
Голы по времени матча
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
21%
2
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
6
43%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
43%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
16%
2
8%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
5
14%
8
32%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
6
16%
3
12%
61-75
9
24%
9
36%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
18%
3
16%
1-15
4
18%
5
26%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
8
36%
1
5%
61-75
4
18%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5
ЛАСК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0
Результаты матчей
Рапид Вена
ЛАСК
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
56
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
56
38
29
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
148
1012
814
616
418
319
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8