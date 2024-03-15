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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Рапид Вена
0:0
Перерыв
ЛАСК
0'
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
ЛАСК
2.90
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Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
43
Кверфельд
Леопольд
15
Конголо
Теренс
23
Ауэр
Йонас
8
Гргич
Лукас
34
Заттльбергер
Николас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
22
Янссон
Исак
17
Фалли
Маюлу
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
2
Белло
Джордж
17
Усор
Мозес
9
Любичич
Марин
19
Пинто
Ленни
Рапид Вена
4-2-3-1
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Рапид Вена
ЛАСК

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

40 матчей

55%
25%
20%
22 победы 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.5%
40%
17.5%
17 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.5%
30%
22.5%
19 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Голы

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

2.2
1.7

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

69
51

Голов в среднем за матч

1.73
1.28

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 8 (4) 0.35
Бургшталлер Гвидо 6 0.26
Зайдль Маттиас 5 0.22
Фалли Маюлу 4 (1) 0.17
Кверфельд Леопольд 3 0.13
Кюн Николас 2 0.09
Гргич Лукас 2 0.09
Байич Анте 1 0.04
Ауэр Йонас 1 0.04
Морманн Мартин 1 0.04
Гэйл Тььерри 1 0.04
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.39
Любичич Марин 4 0.17
Хавель Элиас 2 0.09
Гойгингер Томас 2 (1) 0.09
Цирайс Филипп 2 0.09
Усор Мозес 2 0.09
Флеккер Флориан 1 0.04
Стойкович Филип 1 0.04
Люкенедер Феликс 1 0.04
Балик Гусейн 1 0.04
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конголо Теренс 1 3
Кверфельд Леопольд 5 0
Заттльбергер Николас 3 1
Хофманн Максимилиан 4 0
Кершбаум Роман 4 0
Гргич Лукас 4 0
Касанвирджо Нерайшо 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Ауэр Йонас 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Морманн Мартин 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Янссон Исак 1 0
Хедль Никлас 1 0
Robert Klauss 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 1
Хорват Саша 7 0
Стойкович Филип 5 0
Йовичич Бранко 5 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Белло Джордж 3 0
Любичич Марин 2 0
Реннер Рене 2 0
Андраде Андреас 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Хавель Элиас 1 0
Усор Мозес 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
ЛАСК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
5
Рапид Вена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

19
14
Рапид Вена
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
ЛАСК
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

29
19

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
21%
2
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
6
43%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
43%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
16%
2
8%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
5
14%
8
32%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
6
16%
3
12%
61-75
9
24%
9
36%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
18%
3
16%
1-15
4
18%
5
26%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
8
36%
1
5%
61-75
4
18%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5
ЛАСК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0

Результаты матчей

Рапид Вена
ЛАСК

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
5
6
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
8
10
12
1.5
8
14
6
16
2.5
4
18
3
19
3.5
2
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
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  • Первый тайм
  • 47'
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Рапид Вена
Ничья
ЛАСК
2.90
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3.45
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3.30
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