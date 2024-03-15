Тур: 23. Стадион: Альянц.
0:0
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаЯнссон Исак
78' Желтая карточкаЛанг Кристоф
83' Желтая карточкаХавель Элиас
83' Желтая карточкаАуэр Йонас
90'+3
Ход матча
55'
78'
83'
83'
90'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
22
Янссон
Исак
17
Фалли
Маюлу
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
19
Пинто
Ленни
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
57 Ismail Seydi
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесНападающий
- Нападающий
-
19 Пинто ЛенниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
История личных встреч
Рапид Вена
ЛАСК
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
40 матчей
55%
25%
20%
22 победы 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.5%
40%
17.5%
17 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.5%
30%
22.5%
19 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
2.2
1.7
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
69
51
Голов в среднем за матч
1.73
1.28
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|8 (4)
|0.35
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.26
|Зайдль Маттиас
|5
|0.22
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.17
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.13
|Кюн Николас
|2
|0.09
|Гргич Лукас
|2
|0.09
|Байич Анте
|1
|0.04
|Ауэр Йонас
|1
|0.04
|Морманн Мартин
|1
|0.04
|Гэйл Тььерри
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.39
|Любичич Марин
|4
|0.17
|Хавель Элиас
|2
|0.09
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.09
|Цирайс Филипп
|2
|0.09
|Усор Мозес
|2
|0.09
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Люкенедер Феликс
|1
|0.04
|Балик Гусейн
|1
|0.04
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Заттльбергер Николас
|3
|1
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Ауэр Йонас
|4
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|1
|Хорват Саша
|7
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Йовичич Бранко
|5
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Хавель Элиас
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Усор Мозес
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ЛАСК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
5
Рапид Вена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
19
14
Рапид Вена
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
ЛАСК
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
29
19
Голы по времени матча
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
21%
2
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
6
43%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
43%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
6
16%
2
8%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
5
14%
8
32%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
6
16%
3
12%
61-75
9
24%
9
36%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
18%
3
16%
1-15
4
18%
5
26%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
8
36%
1
5%
61-75
4
18%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5
ЛАСК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0
Результаты матчей
Рапид Вена
ЛАСК
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
2:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
56
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
66
56
39
29
39
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
149
1013
815
617
419
320
221
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8