Тур: 23. Стадион: Тиволи Ной.
1:0
Второй тайм: 61'
0'
8' Желтая карточкаThomas Geris
10' Желтая карточкаШерцер Йонатан
25' Желтая карточкаДиабате Шейк
Ход матча
8'
10'
25'
28
Thomas
Geris
10
Блуме
Брор
44
Омич
Эрвин
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Thomas GerisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Шульц КофиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.86
1.71
Среднее время на гол
31
52
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.43
Среднее время на гол
39
63
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
2.57
1.57
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
35
57
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|5
|0.22
|Кронбергер Лука
|3
|0.13
|Диарра Мамаду
|2
|0.09
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.09
|Шульц Кофи
|1
|0.04
|Тафернер Маттойс
|1
|0.04
|Скрбо Стефан
|1
|0.04
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.04
|Огринец Санди
|1
|0.04
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Букса Александр
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|7 (2)
|0.3
|Augustine Boakye
|6
|0.26
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.26
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.13
|Забитцер Томас
|1
|0.04
|Ридер Флориан
|1
|0.04
|Яшич Адис
|1
|0.04
|Кеннеди Скотт
|1
|0.04
|Омич Эрвин
|1
|0.04
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Felix Bacher
|4
|1
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Диарра Мамаду
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Thomas Geris
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Augustine Boakye
|5
|1
|Верачниг Николас
|5
|1
|Шерцер Йонатан
|5
|0
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Циммерманн Бернхард
|3
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Балло Тьерно
|2
|0
|Тиджани Самсон
|2
|0
|Ибертсбергер Лукас
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Диабате Шейк
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
5
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
6
14
Сваровски Тироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Вольфсбергер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
0
0%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
6
25%
1
6%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
5
21%
3
17%
61-75
6
25%
6
33%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
4
27%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
6
30%
3
19%
46-60
1
5%
7
44%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Забито
18
27
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
1
6%
6
22%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
33%
4
15%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
4
22%
5
19%
61-75
2
11%
6
22%
76-90
Пропущено
44
34
16 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
9
20%
4
12%
1-15
2
5%
2
6%
16-30
5
11%
4
12%
31-45
10
23%
6
18%
46-60
6
14%
10
29%
29%
61-75
12
27%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
Точный счет
0:2
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:2
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
47
110
29
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
56
29
47
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
148
517
814
220
517
121
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|0:0
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:0
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8