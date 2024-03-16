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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
Вольфсбергер
0'
8' Желтая карточка
Thomas Geris
10' Желтая карточка
Шерцер Йонатан
25' Желтая карточка
Диабате Шейк
1:0
60' Гол
Прелец Ник
72' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
76' Желтая карточка
Прелец Ник
1:0
89' Не забитый пенальти
Балло Тьерно
1:1
89' Гол
Балло Тьерно
90'+6
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
28
Thomas
Geris
30
Тафернер
Маттойс
17
Нашбергер
Йоханнес
10
Блуме
Брор
9
Прелец
Ник
98
Огринец
Санди
32
Гютльбауэр
Лукас
5
Диабате
Шейк
44
Омич
Эрвин
22
Баумгартнер
Доминик
97
Яшич
Адис
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
3
Шерцер
Йонатан
20
Augustine
Boakye
12
Karamoko
Sankara
11
Балло
Тьерно
Сваровски Тироль
5-3-2
Вольфсбергер
3-4-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б
4:1
Б
2:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.86
1.71

Среднее время на гол

31
52

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Среднее время на гол

39
63

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2.57
1.57

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

35
57

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 6 0.26
Кронбергер Лука 3 0.13
Диарра Мамаду 2 0.09
Эртльталер Юлиус 2 0.09
Шульц Кофи 1 0.04
Тафернер Маттойс 1 0.04
Скрбо Стефан 1 0.04
Osarenren Okungbowa 1 0.04
Огринец Санди 1 0.04
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Felix Bacher 0 0
Букса Александр 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 8 (2) 0.35
Augustine Boakye 6 0.26
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.26
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.13
Забитцер Томас 1 0.04
Ридер Флориан 1 0.04
Яшич Адис 1 0.04
Кеннеди Скотт 1 0.04
Омич Эрвин 1 0.04
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 5 1
Тафернер Маттойс 6 0
Felix Bacher 4 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Диарра Мамаду 3 0
Osarenren Okungbowa 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Прелец Ник 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Thomas Geris 1 0
Томас Зильбербергер 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Augustine Boakye 5 1
Верачниг Николас 5 1
Шерцер Йонатан 5 0
Бамба Мохаммед 5 0
Баумгартнер Доминик 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Циммерманн Бернхард 3 0
Бонманн Хендрик 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Балло Тьерно 2 0
Тиджани Самсон 2 0
Ибертсбергер Лукас 2 0
Pascal Muller 2 0
Диабате Шейк 1 0
Писингер Симон 1 0
Ридер Флориан 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
6
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

6
14
Сваровски Тироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Вольфсбергер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
0
0%
3
23%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
2
17%
5
38%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
6
24%
1
5%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
5
20%
4
21%
61-75
7
28%
6
32%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
4
27%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
6
30%
3
19%
46-60
1
5%
7
44%
61-75
6
30%
2
13%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
1
5%
6
21%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
32%
4
14%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
5
26%
5
18%
61-75
2
11%
7
25%
76-90

Пропущено

45
35
16 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
9
20%
4
11%
1-15
2
4%
2
6%
16-30
5
11%
4
11%
31-45
10
22%
6
17%
46-60
6
13%
11
31%
61-75
13
29%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

Точный счет

0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
4
7
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5
2
9
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
6
6
2
9
1.5
4
8
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
15
8
5
18
1.5
8
15
2
21
2.5
5
18
1
22
3.5
2
21
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
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    • 46'
      Sankara Karamoko уходит с поля. Ридер Флориан выходит вместо него
    • 46'
      Cheick Diabate уходит с поля. Верачниг Николас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Cheick Diabate получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Шерцер Йонатан получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Thomas Geris получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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