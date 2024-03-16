Тур: 23. Стадион: Тиволи Ной.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаThomas Geris
10' Желтая карточкаШерцер Йонатан
25' Желтая карточкаДиабате Шейк
1:0
60' ГолПрелец Ник
72' Желтая карточкаТафернер Маттойс
76' Желтая карточкаПрелец Ник
1:0
89' Не забитый пенальтиБалло Тьерно
1:1
89' ГолБалло Тьерно
90'+6
Ход матча
8'
10'
25'
60'
1:0
72'
76'
89'
1:0
89'
1:1
28
Thomas
Geris
10
Блуме
Брор
44
Омич
Эрвин
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Thomas GerisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Шульц КофиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.86
1.71
Среднее время на гол
31
52
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.43
Среднее время на гол
39
63
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
2.57
1.57
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
35
57
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|6
|0.26
|Кронбергер Лука
|3
|0.13
|Диарра Мамаду
|2
|0.09
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.09
|Шульц Кофи
|1
|0.04
|Тафернер Маттойс
|1
|0.04
|Скрбо Стефан
|1
|0.04
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.04
|Огринец Санди
|1
|0.04
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Felix Bacher
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|8 (2)
|0.35
|Augustine Boakye
|6
|0.26
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.26
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.13
|Забитцер Томас
|1
|0.04
|Ридер Флориан
|1
|0.04
|Яшич Адис
|1
|0.04
|Кеннеди Скотт
|1
|0.04
|Омич Эрвин
|1
|0.04
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Тафернер Маттойс
|6
|0
|Felix Bacher
|4
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Диарра Мамаду
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Thomas Geris
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Augustine Boakye
|5
|1
|Верачниг Николас
|5
|1
|Шерцер Йонатан
|5
|0
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Циммерманн Бернхард
|3
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Балло Тьерно
|2
|0
|Тиджани Самсон
|2
|0
|Ибертсбергер Лукас
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Диабате Шейк
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
6
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
6
14
Сваровски Тироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Вольфсбергер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
0
0%
3
23%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
2
17%
5
38%
76-90
Пропущено
25
19
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
6
24%
1
5%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
5
20%
4
21%
61-75
7
28%
6
32%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
4
27%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
6
30%
3
19%
46-60
1
5%
7
44%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
1
5%
6
21%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
32%
4
14%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
5
26%
5
18%
61-75
2
11%
7
25%
76-90
Пропущено
45
35
16 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
9
20%
4
11%
1-15
2
4%
2
6%
16-30
5
11%
4
11%
31-45
10
22%
6
17%
46-60
6
13%
11
31%
61-75
13
29%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
Точный счет
0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
39
47
111
29
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
66
29
48
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
158
518
815
221
518
122
221
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8