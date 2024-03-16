Тур: 23. Стадион: Кэшпойнт Арена.
1:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолФитц Доминик
19' Желтая карточкаКоллер Пауль-Фридрих
25' Желтая карточкаФишер Манфред
45' Желтая карточкаДемаку Весель
52' Желтая карточкаГебауэр Кристиан
76' Желтая карточкаГугганиг Лукас
88' Желтая карточкаНухиу Атдхи
1:1
90' ГолГугганиг Лукас
90' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
90'+9
Ход матча
9'
0:1
25'
45'
52'
76'
88'
90'
1:1
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
28
Jan
Jurcec
24
Tin
Plavotic
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
27
Вучич
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
-
28 Jan JurcecНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
13 Djawal Kaiba
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Альтах
Аустрия Вена
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
41 матч
36.6%
17.1%
46.3%
15 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
36.6%
39%
24.4%
15 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.8%
31.7%
41.5%
11 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.55
1.05
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
41
21
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
85
Всего голов
72
43
Голов в среднем за матч
1.76
1.05
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.13
|Mike-Steven Baehre
|3 (1)
|0.13
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.09
|Фадингер Лукас
|2
|0.09
|Гугганиг Лукас
|2
|0.09
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.09
|Нухиу Атдхи
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Демаку Весель
|1
|0.04
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|9
|0.39
|Фитц Доминик
|5 (2)
|0.22
|Асллани Фисник
|3
|0.13
|Шмидт Александер
|2
|0.09
|Вучич Ромео
|2
|0.09
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.04
|Крэтзиг Франс
|1
|0.04
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.04
|Хандль Йоханнес
|1
|0.04
|Хускович Муарем
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|9
|0
|Йегер Лукас
|8
|0
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Нухиу Атдхи
|5
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|5
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Демаку Весель
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|7
|2
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Хандль Йоханнес
|6
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Гуэнуш Хаким
|3
|0
|Крэтзиг Франс
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Аустрия Вена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
5
Альтах
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Аустрия Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
5
14
Альтах
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Аустрия Вена
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
27%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
36%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
19
7
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
16%
3
43%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
1
14%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
2
11%
1
14%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
5
26%
7
27%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
7
27%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
6
23%
76-90
Пропущено
30
23
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
5
17%
5
22%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
8
27%
6
26%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
4
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1
Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Вена
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
10 раз 43%
3
2 раза 9%
2
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
210
56
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
84
110
48
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
149
320
914
221
221
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8