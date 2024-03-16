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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Альтах
1:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
9' Гол
Фитц Доминик
19' Желтая карточка
Коллер Пауль-Фридрих
25' Желтая карточка
Фишер Манфред
45' Желтая карточка
Демаку Весель
52' Желтая карточка
Гебауэр Кристиан
76' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
88' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
1:1
90' Гол
Гугганиг Лукас
90' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
90'+9
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
6
Райнер
Константин
15
Коллер
Пауль-Фридрих
29
Mohamed
Ouedraogo
14
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
30
Фадингер
Лукас
27
Гебауэр
Кристиан
20
Gustavo
VI
28
Jan
Jurcec
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
41
Крэтзиг
Франс
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
27
Вучич
Ромео
Альтах
4-3-3
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Альтах
Аустрия Вена

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

41 матч

36.6%
17.1%
46.3%
15 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

36.6%
39%
24.4%
15 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.8%
31.7%
41.5%
11 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Голы

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.55
1.05

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

41
21

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Среднее время на гол

46
85

Всего голов

72
43

Голов в среднем за матч

1.76
1.05

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.13
Mike-Steven Baehre 3 (1) 0.13
Гебауэр Кристиан 2 0.09
Фадингер Лукас 2 0.09
Гугганиг Лукас 2 0.09
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.09
Нухиу Атдхи 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Демаку Весель 1 0.04
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Mohamed Ouedraogo 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 9 0.39
Фитц Доминик 5 (2) 0.22
Асллани Фисник 3 0.13
Шмидт Александер 2 0.09
Вучич Ромео 2 0.09
Ранфтль Райнхольд 1 0.04
Крэтзиг Франс 1 0.04
Гуэнуш Хаким 1 0.04
Хандль Йоханнес 1 0.04
Хускович Муарем 1 0.04
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 9 0
Йегер Лукас 8 0
Фадингер Лукас 7 0
Нухиу Атдхи 5 1
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 5 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Райнер Константин 3 0
Коллер Пауль-Фридрих 3 0
Стоянович Деян 2 0
Демаку Весель 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Jan Jurcec 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 7 2
Мартинс Марвин 3 2
Ранфтль Райнхольд 6 0
Хандль Йоханнес 6 0
Холланд Джеймс 3 1
Грубер Андреас 4 0
Фишер Манфред 4 0
Фитц Доминик 4 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Балтакса Матан 3 0
Гуэнуш Хаким 3 0
Крэтзиг Франс 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Кос Мирко 0 1
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Аустрия Вена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
5
Альтах
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Аустрия Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
14
Альтах
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Аустрия Вена
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
27%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
36%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

19
7
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
16%
3
43%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
1
14%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
2
11%
1
14%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
5
26%
7
27%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
7
27%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
6
23%
76-90

Пропущено

30
23
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
5
17%
5
22%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
8
27%
6
26%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
4
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1
Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Вена

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
10 раз 43%
3
2 раза 9%
2
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
10
1.5
5
6
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
10
1.5
4
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
14
9
3
20
1.5
9
14
2
21
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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