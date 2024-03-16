Тур: 23. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
0:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
52'
54'
60'
23
Lukas
Tursch
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
55
Майзль
Лука
31
Маак
Маттиас
20
Горцель
Нико
22
Диаби
Ядали
12
Leo
Mikic
19
Бобциен
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Майзль ЛукаЗащитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
12 Leo MikicНападающий
-
19 Бобциен БенНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
-
15 Namory Cisse
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Лустенау
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1.09
Среднее время на гол
76
82
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.09
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
82
79
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6 (1)
|0.26
|Simon Pirkl
|3
|0.13
|Голлес Джулиан
|2
|0.09
|Paul Mensah
|2
|0.09
|Носс Конор
|2
|0.09
|Маранда Мануэль
|2
|0.09
|Simon Seidl
|2
|0.09
|Фейертаг Штефан
|1
|0.04
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.04
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Namory Cisse
|3
|0.13
|Anthony Schmid
|2
|0.09
|Диаби Ядали
|2
|0.09
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.09
|Оливейра Андерсон
|1
|0.04
|Dario Grujic
|1
|0.04
|Бобциен Бен
|1
|0.04
|Leo Mikic
|1
|0.04
|Domenik Schierl
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Paul Mensah
|5
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Добрас Кристиан
|0
|1
|Lukas Tursch
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Носс Конор
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|3
|2
|Dario Grujic
|5
|0
|Диалло Байла
|3
|1
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Namory Cisse
|2
|1
|Маак Маттиас
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Диаби Ядали
|2
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Аустрия Лустенау
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Блау-Вайсс Линц
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
27
Упущенные победы
6
2
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Аустрия Лустенау
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
27
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
4
33%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
27%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
6
35%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
23
27
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
13%
3
11%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
7
30%
3
11%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
5
22%
4
15%
76-90
Забито
22
18
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
8
36%
2
11%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
1
5%
6
33%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
5
23%
4
22%
76-90
Пропущено
38
44
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
7
18%
5
11%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
9
24%
7
16%
46-60
5
13%
8
18%
61-75
7
18%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1
Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Лустенау
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
14 раз 64%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
38
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
814
517
517
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|0:0
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:0
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8