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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
0:0
Второй тайм: 61'
Аустрия Лустенау
0'
52' Желтая карточка
Marco Krainz
54' Желтая карточка
Шато Патерсон
60' Желтая карточка

Ход матча

52'
Marco Krainz
 
54'
 
Шато Патерсон
60'
 
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Блау-Вайсс Линц
Ничья
Аустрия Лустенау
2.35
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Nicolas
Schmid
23
Lukas
Tursch
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
19
Alexander
Briedl
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
27
Domenik
Schierl
55
Майзль
Лука
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
4
Tobias
Berger
20
Горцель
Нико
25
Шато
Патерсон
22
Диаби
Ядали
12
Leo
Mikic
19
Бобциен
Бен
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Аустрия Лустенау
5-3-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Лустенау

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
ВЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
0:2
ВЛ
5:2
ВЛ
2:1
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
1:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:4
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:3
ЭЛ
1:3
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Среднее время на гол

76
82

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.09
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

82
79

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 (1) 0.26
Simon Pirkl 3 0.13
Голлес Джулиан 2 0.09
Paul Mensah 2 0.09
Носс Конор 2 0.09
Маранда Мануэль 2 0.09
Simon Seidl 2 0.09
Фейертаг Штефан 1 0.04
Кох Тобиас 1 (1) 0.04
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Namory Cisse 3 0.13
Anthony Schmid 2 0.09
Диаби Ядали 2 0.09
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.09
Оливейра Андерсон 1 0.04
Dario Grujic 1 0.04
Бобциен Бен 1 0.04
Leo Mikic 1 0.04
Domenik Schierl 0 0
Майзль Лука 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Кох Тобиас 5 0
Paul Mensah 5 0
Штраусс Фабио 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Marco Krainz 3 0
Маранда Мануэль 3 0
Митрович Данило 3 0
Michael Brandner 2 0
Ronivaldo II 2 0
Добрас Кристиан 0 1
Lukas Tursch 1 0
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Носс Конор 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 3 2
Dario Grujic 5 0
Диалло Байла 3 1
Domenik Schierl 4 0
Torben Rhein 4 0
Namory Cisse 2 1
Маак Маттиас 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Бобциен Бен 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Диаби Ядали 2 0
Горцель Нико 1 0
Майзль Лука 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Аустрия Лустенау
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Блау-Вайсс Линц
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
27

Упущенные победы

6
2
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Аустрия Лустенау
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
27

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
4
33%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
27%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
6
35%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

23
27
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
13%
3
11%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
7
30%
3
11%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
5
22%
4
15%
76-90

Забито

22
18
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
8
36%
2
11%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
1
5%
6
33%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
5
23%
4
22%
76-90

Пропущено

38
44
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
7
18%
5
11%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
9
24%
7
16%
46-60
5
13%
8
18%
61-75
7
18%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1
Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Лустенау

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
14 раз 64%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
7
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
8
14
5
17
1.5
5
17
2
20
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 1:0 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:1 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 0:0 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 1:0 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:1 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 0:0 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 1:0 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 0:0 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:1 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Simon Seidl получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Шато Патерсон получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Marco Krainz получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Аустрия Лустенау
2.35
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3.60
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6.00
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Блау-Вайсс Линц
Аустрия Лустенау
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