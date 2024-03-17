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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:4
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
4' Гол
Бирет Мика
0:2
18' Гол
Бирет Мика
0:3
23' Гол
Хорват Томи
24' Желтая карточка
Безушков Макс
35' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
0:4
39' Гол
Бовинг Виллиам
85' Желтая карточка
Andy Irving
90'+4
13
Менцель
Филлип
17
Штрауди
Симон
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
24
Верницниг
Кристофер
14
Christopher
Cvetko
2
Бонна
Соломон
23
Безушков
Макс
77
Aaron
Schwarz
9
Nicolas
Binder
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
3:1
Б
0:3
Б
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.63

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
52

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.43
Andy Irving 3 0.13
Florian Jaritz 3 0.13
Aaron Schwarz 3 0.13
Верницниг Кристофер 2 0.09
Christopher Cvetko 2 0.09
Nicolas Binder 1 0.04
Kosmas Gezos 1 0.04
Бенателли Рико 1 0.04
Nicolas Wimmer 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 6 0.26
Влодарчик Шимон 5 0.22
Китеишвили Отар 4 0.17
Саркария Манприт 4 (1) 0.17
Бирет Мика 4 0.17
Прасс Александр 3 0.13
Бовинг Виллиам 2 0.09
Вютрих Грегори 2 0.09
Горенц-Станкович Йон 2 0.09
Лавале Димитри 2 0.09
Аффенгрубер Давид 2 0.09
Ятта Сиди 2 0.09
Газибегович Юсуф 1 0.04
Фусейни Мохаммед II 1 0.04
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 4 0
Andy Irving 4 0
Sinan Karweina 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Nikola Djoric 4 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Kosmas Gezos 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Менцель Филлип 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Штрауди Симон 2 0
Бонна Соломон 2 0
Aaron Schwarz 2 0
Маглица Антун 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Безушков Макс 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 7 0
Прасс Александр 6 0
Шнегг Давид 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Горенц-Станкович Йон 5 0
Лавале Димитри 5 0
Вютрих Грегори 3 1
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 2 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Штурм Грац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
6
Аустрия Клагенфурт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Штурм Грац
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

15
19
Аустрия Клагенфурт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Штурм Грац
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

26
25

Голы по времени матча

Забито

14
24
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
0
0%
5
21%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
5
36%
2
8%
61-75
2
14%
2
8%
76-90

Пропущено

19
7
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
16%
1
14%
1-15
5
26%
1
14%
16-30
5
26%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
13%
4
21%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
6
38%
5
26%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

30
43
10 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
2
7%
9
21%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
7
23%
6
14%
31-45
4
13%
8
19%
46-60
11
37%
7
16%
61-75
5
17%
6
14%
76-90

Пропущено

30
13
18 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
5
17%
4
31%
1-15
6
20%
1
8%
16-30
7
23%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
20%
2
15%
61-75
6
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
6
6
3
8
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
21
2
9
14
1.5
12
11
3
20
2.5
5
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 4:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:4 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 4:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:4 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 4:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:4 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
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  • 61'
    Китеишвили Отар уходит с поля. Ятта Сиди выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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