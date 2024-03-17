Тур: 23. Стадион: 28 Black Arena.
0:4
Конец матча
0'
0:1
4' ГолБирет Мика
0:2
18' ГолБирет Мика
0:3
23' ГолХорват Томи
24' Желтая карточкаБезушков Макс
35' Желтая карточкаВерницниг Кристофер
0:4
39' ГолБовинг Виллиам
85' Желтая карточкаAndy Irving
90'+4
Ход матча
4'
0:1
18'
0:2
23'
0:3
24'
39'
85'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Andy Irving
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.63
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
52
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.43
|Andy Irving
|3
|0.13
|Florian Jaritz
|3
|0.13
|Aaron Schwarz
|3
|0.13
|Верницниг Кристофер
|2
|0.09
|Christopher Cvetko
|2
|0.09
|Nicolas Binder
|1
|0.04
|Kosmas Gezos
|1
|0.04
|Бенателли Рико
|1
|0.04
|Nicolas Wimmer
|1
|0.04
|Бонна Соломон
|1
|0.04
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|6
|0.26
|Влодарчик Шимон
|5
|0.22
|Китеишвили Отар
|4
|0.17
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.17
|Бирет Мика
|4
|0.17
|Прасс Александр
|3
|0.13
|Бовинг Виллиам
|2
|0.09
|Вютрих Грегори
|2
|0.09
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.09
|Лавале Димитри
|2
|0.09
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.09
|Ятта Сиди
|2
|0.09
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|4
|0
|Andy Irving
|4
|0
|Sinan Karweina
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Kosmas Gezos
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Менцель Филлип
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бонна Соломон
|2
|0
|Aaron Schwarz
|2
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Прасс Александр
|6
|0
|Шнегг Давид
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|Лавале Димитри
|5
|0
|Вютрих Грегори
|3
|1
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Штурм Грац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
6
Аустрия Клагенфурт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Штурм Грац
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
15
19
Аустрия Клагенфурт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Штурм Грац
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
26
25
Голы по времени матча
Забито
14
24
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
0
0%
5
21%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
5
36%
2
8%
61-75
2
14%
2
8%
76-90
Пропущено
19
7
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
16%
1
14%
1-15
5
26%
1
14%
16-30
5
26%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
13%
4
21%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
6
38%
5
26%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
30
43
10 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
2
7%
9
21%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
7
23%
6
14%
31-45
4
13%
8
19%
46-60
11
37%
7
16%
61-75
5
17%
6
14%
76-90
Пропущено
30
13
18 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
5
17%
4
31%
1-15
6
20%
1
8%
16-30
7
23%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
20%
2
15%
61-75
6
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
66
38
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
212
914
1211
320
518
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|4:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:4
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|4:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:4
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|4:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:4
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8