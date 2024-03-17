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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
5:1
Конец матча
Хартберг
0'
20' Желтая карточка
Павлович Страхинья
20' Красная карточка
Ibane Bowat
1:0
28' Гол
Ратков Петар
2:0
45' Гол
Бидструп Мадс
3:0
51' Гол
Фернандо Педро
3:1
75' Гол
Хайль Юрген
4:1
84' Гол
Глух Оскар
90' Желтая карточка
Хальвахс Юлиан
90' Желтая карточка
Manuel Pfeifer
5:1
90' Гол
Койта Секу
90'+5
24
Шлагер
Александер
25
Данилюк
Флавиус
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
29
Гиндо
Дауда
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
11
Фернандо
Педро
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
37
Maximilian
Fillafer
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

600%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Б
3:2
К
1:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:3
Б
7:1
Б
3:0
Б
0:6
Б
2:2
Б
7:2
Б
0:4
Б
2:0
КА
0:1

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

3.57
2.78

Среднее время на гол

25
32

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.44
0.86

Среднее время на гол

202
105

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.81
1.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
46

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 10 0.43
Глух Оскар 6 0.26
Ратков Петар 5 0.22
Фернандо Педро 4 0.17
Койта Секу 4 (1) 0.17
Шимич Роко 4 0.17
Дедич Амар 3 0.13
Кьергаард Мауриц 2 0.09
Доргелес Нене 2 0.09
Форсон Аманква 2 0.09
Беду Самсон 2 0.09
Павлович Страхинья 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Бидструп Мадс 1 0.04
Пёнтковски Камиль 1 0.04
Сучич Лука 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 9 0.39
Афдияй Донис 6 0.26
Ланг Кристоф 5 0.22
Прокоп Доминик 2 (1) 0.09
Фризер Доминик 2 0.09
Провиденс Рубен 2 0.09
Mamadou Sangare 1 0.04
Хайль Юрген 1 0.04
Christoph Urdl 1 0.04
Диаките Усман 1 0.04
Ibane Bowat 1 0.04
Maximilian Fillafer 1 0.04
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 6 1
Конате Карим 5 0
Шлагер Александер 3 0
Дедич Амар 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Койта Секу 2 0
Капальдо Николас 2 0
Фернандо Педро 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Соле Умар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Глух Оскар 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 2
Хайль Юрген 6 1
Mamadou Sangare 4 1
Прокоп Доминик 5 0
Ibane Bowat 3 1
Афдияй Донис 4 0
Manuel Pfeifer 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Заллингер Рафаэль 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Провиденс Рубен 2 0
Компош Пауль 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
7
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

22
14
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Хартберг
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

27
17
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
11%
4
24%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
22%
2
12%
31-45
8
30%
30%
1
6%
46-60
2
7%
7
41%
61-75
6
22%
2
12%
76-90

Пропущено

7
21
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
29%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
5
24%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
6
29%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
14%
1
7%
1-15
6
27%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
4
18%
5
33%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

49
32
23 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
6
12%
5
16%
1-15
8
16%
3
9%
16-30
9
18%
5
16%
31-45
12
24%
6
19%
46-60
6
12%
9
28%
61-75
8
16%
4
13%
76-90

Пропущено

14
35
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
21%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
29%
6
17%
31-45
1
7%
9
26%
46-60
4
29%
3
9%
61-75
2
14%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
5
1.5
5
6
5
7
2.5
2
9
2
10
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
5
7
2
9
2.5
3
9
2
9
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
18
5
14
9
1.5
10
13
7
16
2.5
5
18
4
19
3.5
1
22
3
20
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Весь список
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