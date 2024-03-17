Тур: 23. Стадион: Ред Булл Арена.
5:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПавлович Страхинья
20' Красная карточкаIbane Bowat
1:0
28' ГолРатков Петар
2:0
45' ГолБидструп Мадс
3:0
51' ГолФернандо Педро
3:1
75' ГолХайль Юрген
4:1
84' ГолГлух Оскар
90' Желтая карточкаХальвахс Юлиан
90' Желтая карточкаManuel Pfeifer
5:1
90' ГолКойта Секу
90'+5
Ход матча
20'
28'
1:0
45'
2:0
51'
3:0
75'
3:1
84'
4:1
90'
90'
90'
5:1
22
Соле
Умар
29
Гиндо
Дауда
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хорн ТимоВратарь
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
600%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
3.57
2.78
Среднее время на гол
25
32
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.44
0.86
Среднее время на гол
202
105
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.81
1.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
46
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|10
|0.43
|Глух Оскар
|6
|0.26
|Ратков Петар
|5
|0.22
|Фернандо Педро
|4
|0.17
|Койта Секу
|4 (1)
|0.17
|Шимич Роко
|4
|0.17
|Дедич Амар
|3
|0.13
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.09
|Доргелес Нене
|2
|0.09
|Форсон Аманква
|2
|0.09
|Беду Самсон
|2
|0.09
|Павлович Страхинья
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Бидструп Мадс
|1
|0.04
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.04
|Сучич Лука
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|9
|0.39
|Афдияй Донис
|6
|0.26
|Ланг Кристоф
|5
|0.22
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.09
|Фризер Доминик
|2
|0.09
|Провиденс Рубен
|2
|0.09
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Хайль Юрген
|1
|0.04
|Christoph Urdl
|1
|0.04
|Диаките Усман
|1
|0.04
|Ibane Bowat
|1
|0.04
|Maximilian Fillafer
|1
|0.04
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|6
|1
|Конате Карим
|5
|0
|Шлагер Александер
|3
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|2
|Хайль Юрген
|6
|1
|Mamadou Sangare
|4
|1
|Прокоп Доминик
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Афдияй Донис
|4
|0
|Manuel Pfeifer
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
7
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
22
14
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Хартберг
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
11%
4
24%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
22%
2
12%
31-45
8
30%
30%
1
6%
46-60
2
7%
7
41%
61-75
6
22%
2
12%
76-90
Пропущено
7
21
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
29%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
5
24%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
6
29%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
14%
1
7%
1-15
6
27%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
4
18%
5
33%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
2
9%
2
13%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
49
32
23 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
6
12%
5
16%
1-15
8
16%
3
9%
16-30
9
18%
5
16%
31-45
12
24%
6
19%
46-60
6
12%
9
28%
61-75
8
16%
4
13%
76-90
Пропущено
14
35
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
21%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
29%
6
17%
31-45
1
7%
9
26%
46-60
4
29%
3
9%
61-75
2
14%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
75
56
57
29
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
74
57
29
39
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
185
149
1013
716
518
419
122
320
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8