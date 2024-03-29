Тур: 24. Стадион: Дженерали Арена.
0:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаВельс Моритц
17' Вторая желтая карточкаВельс Моритц
28' Желтая карточкаХандль Йоханнес
37' Желтая карточкаКрэтзиг Франс
64' Желтая карточкаГалвао Лукас
66' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
69' Желтая карточкаRonivaldo II
90' Желтая карточкаAlexander Briedl
90'+5
Ход матча
13'
17'
28'
37'
64'
69'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Победа «Аустрии»
-
37
Вельс
Моритц
36
Фитц
Доминик
20
Simon
Seidl
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|9
|0.38
|Фитц Доминик
|5 (2)
|0.21
|Асллани Фисник
|3
|0.13
|Шмидт Александер
|2
|0.08
|Вучич Ромео
|2
|0.08
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.04
|Крэтзиг Франс
|1
|0.04
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.04
|Хандль Йоханнес
|1
|0.04
|Хускович Муарем
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6 (1)
|0.25
|Simon Pirkl
|3
|0.13
|Голлес Джулиан
|2
|0.08
|Paul Mensah
|2
|0.08
|Носс Конор
|2
|0.08
|Маранда Мануэль
|2
|0.08
|Simon Seidl
|2
|0.08
|Фейертаг Штефан
|1
|0.04
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.04
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|8
|2
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Хандль Йоханнес
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Крэтзиг Франс
|4
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Гуэнуш Хаким
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Вельс Моритц
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Paul Mensah
|5
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Marco Krainz
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Добрас Кристиан
|0
|1
|Lukas Tursch
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Носс Конор
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Simon Seidl
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
5
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Блау-Вайсс Линц
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
10
10
Аустрия Вена
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
14%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
7
23
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
3
43%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
1
14%
7
30%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
1
14%
5
22%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
42%
4
33%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
26
22
15 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
7
27%
8
36%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
7
27%
2
9%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
6
23%
5
23%
76-90
Пропущено
23
38
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
5
22%
7
18%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
6
26%
7
18%
31-45
4
17%
9
24%
46-60
3
13%
5
13%
61-75
3
13%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:0
5 раз 42%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
57
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
1410
915
519
222
222
123
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8