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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
ПАС Янина
1:1
Конец матча
Панетоликос
0'
1:0
25' Гол
Конде Педро
32' Желтая карточка
Младен Себастьян
1:1
70' Гол
Серхио Диас
90' Желтая карточка
Цимас Панайотис
90'+7

Ход матча

25'
Конде Педро
(Сория Карлес)
1:0
32'
 
Младен Себастьян
55'
 
Facundo Perez
Младен Себастьян
66'
 
Sebastian Lomonaco
Цигарас Ангелос
66'
 
Дуарте Фредерику
Хацитеодоридис Илиас
70'
1:1
Серхио Диас
(Харис Мавриас)
71'
Цимас Панайотис
Ринстра Дан
 
71'
Лео Жан-Батист
Kevin Rosero
 
78'
Цаусис Мариос
Киакос Яннис
 
87'
 
Бакакис Михалис
Серхио Диас
87'
 
Льявас Георгиос
Хуанпи Аньор
87'
Santiago Rosales
Federico Gino
 
90'
Цимас Панайотис
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Надь
Гергей
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
7
Federico
Gino
5
Карахалиос
Зисис
11
Kevin
Rosero
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
13
Lucas
Abraham
Chavez
6
Ойконому
Мариос
5
Младен
Себастьян
4
Табидзе
Джемал
35
Харис
Мавриас
24
Pedro
Silva
Torrejon
10
Хуанпи
Аньор
37
Цигарас
Ангелос
12
Хацитеодоридис
Илиас
22
Серхио
Диас
7
Карелис
Никос
ПАС Янина
4-2-3-1
Панетоликос
5-3-2

История личных встреч

ПАС Янина
Панетоликос

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

29 матчей

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

10.3%
62.1%
27.6%
3 победы 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
0:0
ТМК
2:1
С
3:2
С
1:1
ТМК
1:0
С
1:4
ТМК
0:1
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:1
Р
4:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.71

Среднее время на гол

84
126

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.79
0.73

Среднее время на гол

114
122

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

0.93
0.72

Тотал матчей

2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

96
124

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 9 (3) 0.32
Эррамуспе Родриго 4 (1) 0.14
Памлидис Георгиос 3 0.11
Kevin Rosero 2 0.07
Пантелакис Эпаминондас 2 0.07
Цимас Панайотис 2 0.07
Цаусис Мариос 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Ринстра Дан 1 0.04
Лео Жан-Батист 1 0.04
Киакос Яннис 1 0.04
Собоциньский Ян 1 0.04
Claudiu Cristian Balan 1 0.04
Сория Карлес 0 0
Federico Gino 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.14
Соуза Жоау Педру 4 (2) 0.14
Дуарте Фредерику 3 0.11
Льявас Георгиос 2 0.07
Харис Мавриас 2 0.07
Серхио Диас 2 0.07
Шенгелия Леван 2 0.07
Хацитеодоридис Илиас 2 0.07
Дуарте Бруно 2 0.07
Хуанпи Аньор 1 0.04
Карелис Никос 1 0.04
Ойконому Мариос 1 0.04
Младен Себастьян 1 0.04
Sebastian Lomonaco 1 0.04
Малис Александрос 1 0.04
Franco Baldassarra 1 0.04
Facundo Perez 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 9 1
Эррамуспе Родриго 10 0
Цимас Панайотис 10 0
Карахалиос Зисис 4 2
Цаусис Мариос 6 0
Сория Карлес 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Лиасос Ангелос 5 0
Ринстра Дан 3 0
Памлидис Георгиос 3 0
Kevin Rosero 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Конде Педро 2 0
Осей-Туту Джорди 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Демир Мете-Каан 1 0
Бегала Матуш 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 10 0
Facundo Perez 7 1
Хуанпи Аньор 8 0
Дуарте Бруно 8 0
Ойконому Мариос 4 1
Карелис Никос 4 0
Дуарте Фредерику 4 0
Харис Мавриас 2 1
Серхио Диас 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Хацитеодоридис Илиас 3 0
Малис Александрос 3 0
Соуза Жоау Педру 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Nikola Stajic 2 0
Стергиакис Антонис 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Панетоликос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
13
ПАС Янина
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Панетоликос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

26
15

Упущенные победы

6
15
ПАС Янина
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Панетоликос
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

27
15

Упущенные победы

13
28

Голы по времени матча

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
8%
2
15%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
8%
5
38%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
20%
2
8%
1-15
5
25%
6
25%
16-30
1
5%
5
21%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
4
20%
4
17%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
3
18%
4
20%
76-90

Пропущено

31
20
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
6
19%
6
30%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
5
16%
8
40%
76-90

Забито

29
33
18 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
4
14%
4
12%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
8
28%
7
21%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
4
14%
6
18%
61-75
4
14%
9
27%
76-90

Пропущено

51
44
24 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 22
10
20%
8
18%
1-15
8
16%
8
18%
16-30
6
12%
6
14%
31-45
7
14%
4
9%
46-60
11
22%
6
14%
61-75
9
18%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2
Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1
Панетоликос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2

Результаты матчей

ПАС Янина
Панетоликос

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
19
9
9
19
1.5
8
20
1
27
2.5
3
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Панетоликос
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Атромитос
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Пансерраикос
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ОФИ
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атромитос
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПАС Янина
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
7.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 3 0
8.
Кифисиас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Ожегович Огнен 13 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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