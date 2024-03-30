Тур: 28. Стадион: Зоссимадес.
1:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолКонде Педро
32' Желтая карточкаМладен Себастьян
1:1
70' ГолСерхио Диас
90' Желтая карточкаЦимас Панайотис
90'+7
Ход матча
25'
1:0
32'
70'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
23
Ринстра
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дуарте БруноНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
ПАС Янина
Панетоликос
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
29 матчей
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
10.3%
62.1%
27.6%
3 победы 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.07
0.71
Среднее время на гол
84
126
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.79
0.73
Среднее время на гол
114
122
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
0.93
0.72
Тотал матчей
2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
96
124
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|9 (3)
|0.32
|Эррамуспе Родриго
|4 (1)
|0.14
|Памлидис Георгиос
|3
|0.11
|Kevin Rosero
|2
|0.07
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.07
|Цимас Панайотис
|2
|0.07
|Цаусис Мариос
|1
|0.04
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.04
|Ринстра Дан
|1
|0.04
|Лео Жан-Батист
|1
|0.04
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|Собоциньский Ян
|1
|0.04
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.04
|Сория Карлес
|0
|0
|Federico Gino
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.14
|Соуза Жоау Педру
|4 (2)
|0.14
|Дуарте Фредерику
|3
|0.11
|Льявас Георгиос
|2
|0.07
|Харис Мавриас
|2
|0.07
|Серхио Диас
|2
|0.07
|Шенгелия Леван
|2
|0.07
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0.07
|Дуарте Бруно
|2
|0.07
|Хуанпи Аньор
|1
|0.04
|Карелис Никос
|1
|0.04
|Ойконому Мариос
|1
|0.04
|Младен Себастьян
|1
|0.04
|Sebastian Lomonaco
|1
|0.04
|Малис Александрос
|1
|0.04
|Franco Baldassarra
|1
|0.04
|Facundo Perez
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|9
|1
|Эррамуспе Родриго
|10
|0
|Цимас Панайотис
|10
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Сория Карлес
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Лиасос Ангелос
|5
|0
|Ринстра Дан
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Kevin Rosero
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Конде Педро
|2
|0
|Осей-Туту Джорди
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Демир Мете-Каан
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|10
|0
|Facundo Perez
|7
|1
|Хуанпи Аньор
|8
|0
|Дуарте Бруно
|8
|0
|Ойконому Мариос
|4
|1
|Карелис Никос
|4
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Харис Мавриас
|2
|1
|Серхио Диас
|3
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Nikola Stajic
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Панетоликос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
13
ПАС Янина
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Панетоликос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
26
15
Упущенные победы
6
15
ПАС Янина
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Панетоликос
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
27
15
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
8%
2
15%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
8%
5
38%
76-90
Пропущено
20
24
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
20%
2
8%
1-15
5
25%
6
25%
16-30
1
5%
5
21%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
4
20%
4
17%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
3
18%
4
20%
76-90
Пропущено
31
20
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
6
19%
6
30%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
5
16%
8
40%
76-90
Забито
29
33
18 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
4
14%
4
12%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
8
28%
7
21%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
4
14%
6
18%
61-75
4
14%
9
27%
76-90
Пропущено
51
44
24 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 22
10
20%
8
18%
1-15
8
16%
8
18%
16-30
6
12%
6
14%
31-45
7
14%
4
9%
46-60
11
22%
6
14%
61-75
9
18%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2
Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1
Панетоликос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2
Результаты матчей
ПАС Янина
Панетоликос
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
311
59
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
68
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
199
919
820
127
325
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Ожегович Огнен
|13 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|10