Тур: 28. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
4' Желтая карточкаМаринакис Никос
25' Желтая карточкаГонсалес Эдер
48' Желтая карточкаNicolaos Athanasiou
51' Желтая карточкаВаленсия Диего
53' Желтая карточкаВурос Праксителис
76' Желтая карточкаКамара Агибу
84' Желтая карточкаКунде Пьер
88' Желтая карточкаФеллипе Луис
90'+5
Ход матча
25'
51'
76'
84'
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
99
Абанда
Леруа
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
ОФИ
Атромитос
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
29 матчей
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
13.8%
51.7%
34.5%
4 победы 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.23
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
1.81
0.85
Среднее время на гол
49
106
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
1.55
0.93
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
58
96
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.14
|Лейя-Исека Аарон
|3 (1)
|0.11
|Нуха Дико
|3
|0.11
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.07
|Бакич Марко
|2 (1)
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.07
|Лабропулос Василис
|2
|0.07
|Абанда Леруа
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Luis Gallegos
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|1
|0.04
|Маринакис Никос
|1
|0.04
|Хименес Хесус
|1
|0.04
|Риера Адриан
|1
|0.04
|Giannis Apostolakis
|1
|0.04
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|8 (2)
|0.29
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.18
|Робай Гаэтан
|4
|0.14
|Юбитана Дензель
|3
|0.11
|Гонсалес Эдер
|3
|0.11
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.07
|Lucas Acevedo
|2
|0.07
|Куэн Андреас
|1
|0.04
|Цавелас Георгиос
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|Камара Агибу
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|9
|0
|Бакич Марко
|8
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Абанда Леруа
|7
|0
|Маринакис Никос
|6
|0
|Luis Gallegos
|6
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Феллипе Луис
|3
|0
|Тораль Хон
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Лукао Лукас
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|7
|1
|Камара Агибу
|8
|0
|Цавелас Георгиос
|7
|0
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Валенсия Диего
|7
|0
|Юбитана Дензель
|5
|1
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|5
|0
|Кунде Пьер
|3
|1
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Гонсалес Эдер
|4
|0
|Nicolaos Athanasiou
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|1
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Вракас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Атромитос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
7
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
7
20
ОФИ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Атромитос
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
18
12
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
2
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
28%
4
33%
76-90
Пропущено
14
27
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
21%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
29%
10
37%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
1
10%
2
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
30%
5
25%
61-75
2
20%
6
30%
76-90
Пропущено
28
19
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
18%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
5
18%
4
21%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
18%
1
5%
61-75
7
25%
8
42%
76-90
Забито
28
32
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
3
11%
4
13%
1-15
8
29%
2
6%
16-30
5
18%
3
9%
31-45
1
4%
7
22%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
7
25%
10
31%
76-90
Пропущено
42
46
21 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
8
19%
4
9%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
9
21%
14
30%
31-45
4
10%
7
15%
46-60
7
17%
3
7%
61-75
10
24%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кифисиас - ОФИ 0:0 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2
ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атромитос - Ламия 2:2 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1
Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Результаты матчей
ОФИ
Атромитос
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Точный счет
4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
4:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
410
59
212
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
86
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1711
622
820
226
721
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Ожегович Огнен
|13 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|10