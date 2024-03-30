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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
ОФИ
0:0
Конец матча
Атромитос
0'
4' Желтая карточка
Маринакис Никос
25' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
48' Желтая карточка
Nicolaos Athanasiou
51' Желтая карточка
Валенсия Диего
53' Желтая карточка
Вурос Праксителис
76' Желтая карточка
Камара Агибу
84' Желтая карточка
Кунде Пьер
88' Желтая карточка
Феллипе Луис
90'+5

Ход матча

4'
Маринакис Никос
 
25'
 
Гонсалес Эдер
48'
 
Nicolaos Athanasiou
51'
 
Валенсия Диего
53'
Вурос Праксителис
 
61'
Бакич Марко
Тораль Хон
 
61'
 
Вергос Николаос
Ангельски Кароль
67'
Giannis Apostolakis
Баку Макана
 
67'
Феллипе Луис
Мельядо Мигель
 
72'
 
Робай Гаэтан
Вракас Георгиос
76'
 
Камара Агибу
79'
Тораринссон Гудмундур
Абанда Леруа
 
79'
Giannis Theodosoulakis
Риера Адриан
 
84'
 
Кунде Пьер
88'
Феллипе Луис
 
89'
 
Georgios Tzovaras
Валенсия Диего
89'
 
Эрлингмарк Огюст
Кунде Пьер

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
31
Христогеоргос
Никос
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
99
Абанда
Леруа
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
7
Баку
Макана
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
9
Лейя-Исека
Аарон
1
Маркеджани
Габриэле
2
Кешрида
Ваджди
5
Lucas
Acevedo
28
Де
Бок
Лоренс
3
Nicolaos
Athanasiou
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
10
Камара
Агибу
29
Вракас
Георгиос
14
Ангельски
Кароль
18
Валенсия
Диего
ОФИ
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

ОФИ
Атромитос

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

13.8%
51.7%
34.5%
4 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
ТМК
2:2
С
2:3
С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
2:0
С
1:1
К
2:1
К
3:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

29
11

Голов в среднем за матч

1.81
0.85

Среднее время на гол

49
106

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.55
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

58
96

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.14
Лейя-Исека Аарон 3 (1) 0.11
Нуха Дико 3 0.11
Нейра Хуан 2 (1) 0.07
Бакич Марко 2 (1) 0.07
Тораринссон Гудмундур 2 0.07
Лабропулос Василис 2 0.07
Абанда Леруа 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Luis Gallegos 1 0.04
Ларссон Эрик 1 0.04
Маринакис Никос 1 0.04
Хименес Хесус 1 0.04
Риера Адриан 1 0.04
Giannis Apostolakis 1 0.04
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 8 (2) 0.29
Вергос Николаос 5 (1) 0.18
Робай Гаэтан 4 0.14
Юбитана Дензель 3 0.11
Гонсалес Эдер 3 0.11
Валенсия Диего 2 (1) 0.07
Lucas Acevedo 2 0.07
Куэн Андреас 1 0.04
Цавелас Георгиос 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 0.04
Камара Агибу 1 0.04
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 9 0
Бакич Марко 8 0
Мельядо Мигель 7 0
Абанда Леруа 7 0
Маринакис Никос 6 0
Luis Gallegos 6 0
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Глазер Дан 4 0
Каро Андреас 4 0
Тораринссон Гудмундур 3 0
Феллипе Луис 3 0
Тораль Хон 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Лейя-Исека Аарон 2 0
Бауман Ноам 2 0
Риера Адриан 2 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Лукао Лукас 1 0
Harold Mosquera 1 0
Баку Макана 1 0
Giannis Apostolakis 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 7 1
Камара Агибу 8 0
Цавелас Георгиос 7 0
Кешрида Ваджди 7 0
Валенсия Диего 7 0
Юбитана Дензель 5 1
Lucas Acevedo 4 1
Dimitrios Tsakmakis 5 0
Кунде Пьер 3 1
Фридйонссон Самуэль 4 0
Гонсалес Эдер 4 0
Nicolaos Athanasiou 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Эрлингмарк Огюст 2 0
Кивракидис Кириакос 0 1
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Вракас Георгиос 1 0

Результаты матчей

ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Атромитос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
7
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

7
20
ОФИ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Атромитос
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
2
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
28%
4
33%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
21%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
29%
10
37%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
1
10%
2
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
30%
5
25%
61-75
2
20%
6
30%
76-90

Пропущено

28
19
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
18%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
5
18%
4
21%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
18%
1
5%
61-75
7
25%
8
42%
76-90

Забито

28
32
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
3
11%
4
13%
1-15
8
29%
2
6%
16-30
5
18%
3
9%
31-45
1
4%
7
22%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
7
25%
10
31%
76-90

Пропущено

42
46
21 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
8
19%
4
9%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
9
21%
14
30%
31-45
4
10%
7
15%
46-60
7
17%
3
7%
61-75
10
24%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кифисиас - ОФИ 0:0 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2
ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атромитос - Ламия 2:2 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1
Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1

Результаты матчей

ОФИ
Атромитос

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%

Точный счет

4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
4:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
5
9
2
12
2.5
5
9
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
17
11
6
22
1.5
8
20
2
26
2.5
7
21
1
27
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Панетоликос
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Атромитос
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Пансерраикос
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ОФИ
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атромитос
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПАС Янина
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
7.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 3 0
8.
Кифисиас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Ожегович Огнен 13 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 10
Весь список
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    • 48'
      Nikos Athanasiou получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Гонсалес Эдер получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Маринакис Никос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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