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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 2574
Вольфсбергер
0:0
Конец матча
Альтах
0'
23' Желтая карточка
Демаку Весель
79' Желтая карточка
Ибертсбергер Лукас
90'+7
32
Гютльбауэр
Лукас
5
Диабате
Шейк
44
Омич
Эрвин
22
Баумгартнер
Доминик
97
Яшич
Адис
26
Ибертсбергер
Лукас
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
11
Балло
Тьерно
20
Augustine
Boakye
9
Циммерманн
Бернхард
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
6
Райнер
Константин
15
Коллер
Пауль-Фридрих
29
Mohamed
Ouedraogo
14
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
27
Гебауэр
Кристиан
20
Gustavo
VI
30
Фадингер
Лукас
Вольфсбергер
3-4-2-1
Альтах
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Альтах

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.07
1.2

Среднее время на гол

84
75

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.2
0.73

Среднее время на гол

75
122

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.13
0.97

Тотал матчей

2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

79
93

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 8 (2) 0.33
Augustine Boakye 6 0.25
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.25
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.13
Забитцер Томас 1 0.04
Ридер Флориан 1 0.04
Яшич Адис 1 0.04
Кеннеди Скотт 1 0.04
Омич Эрвин 1 0.04
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.13
Mike-Steven Baehre 3 (1) 0.13
Гебауэр Кристиан 2 0.08
Фадингер Лукас 2 0.08
Гугганиг Лукас 2 0.08
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.08
Нухиу Атдхи 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Демаку Весель 1 0.04
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Mohamed Ouedraogo 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Augustine Boakye 5 1
Верачниг Николас 5 1
Шерцер Йонатан 5 0
Бамба Мохаммед 5 0
Баумгартнер Доминик 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Циммерманн Бернхард 3 0
Ибертсбергер Лукас 3 0
Бонманн Хендрик 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Балло Тьерно 2 0
Тиджани Самсон 2 0
Pascal Muller 2 0
Диабате Шейк 1 0
Писингер Симон 1 0
Ридер Флориан 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 9 0
Йегер Лукас 8 0
Фадингер Лукас 7 0
Нухиу Атдхи 5 1
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 5 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Райнер Константин 3 0
Демаку Весель 3 0
Коллер Пауль-Фридрих 3 0
Стоянович Деян 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
6
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Альтах
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

13
8
Вольфсбергер
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Альтах
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

15
8
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
3
20%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

16
19
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
19%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
7
44%
2
11%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
23%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
5
38%
5
45%
76-90

Пропущено

19
11
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
6
32%
2
18%
76-90

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
6
21%
5
26%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
7
25%
7
37%
76-90

Пропущено

35
30
10 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 18
4
11%
5
17%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
4
11%
8
27%
31-45
7
20%
5
17%
46-60
10
29%
5
17%
61-75
8
23%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0
Альтах
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Альтах

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
0
11 раз 46%
1
10 раз 42%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
13
11
8
16
1.5
3
21
5
19
2.5
2
22
2
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Демаку Весель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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