Тур: 24. Стадион: Лавантталь Арена. Зрители: 2574
0:0
Конец матча
Ход матча
44
Омич
Эрвин
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
28 Jan Jurcec
-
-
13 Djawal Kaiba
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Вольфсбергер
Альтах
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.07
1.2
Среднее время на гол
84
75
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.2
0.73
Среднее время на гол
75
122
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.13
0.97
Тотал матчей
2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
79
93
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|8 (2)
|0.33
|Augustine Boakye
|6
|0.25
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.25
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.13
|Забитцер Томас
|1
|0.04
|Ридер Флориан
|1
|0.04
|Яшич Адис
|1
|0.04
|Кеннеди Скотт
|1
|0.04
|Омич Эрвин
|1
|0.04
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.13
|Mike-Steven Baehre
|3 (1)
|0.13
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.08
|Фадингер Лукас
|2
|0.08
|Гугганиг Лукас
|2
|0.08
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.08
|Нухиу Атдхи
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Демаку Весель
|1
|0.04
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Augustine Boakye
|5
|1
|Верачниг Николас
|5
|1
|Шерцер Йонатан
|5
|0
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Циммерманн Бернхард
|3
|0
|Ибертсбергер Лукас
|3
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Балло Тьерно
|2
|0
|Тиджани Самсон
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Диабате Шейк
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|9
|0
|Йегер Лукас
|8
|0
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Нухиу Атдхи
|5
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|5
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Демаку Весель
|3
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
6
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Альтах
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
13
8
Вольфсбергер
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Альтах
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
15
8
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
3
20%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
16
19
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
19%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
7
44%
2
11%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
23%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
5
38%
5
45%
76-90
Пропущено
19
11
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
6
32%
2
18%
76-90
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
6
21%
5
26%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
7
25%
7
37%
76-90
Пропущено
35
30
10 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 18
4
11%
5
17%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
4
11%
8
27%
31-45
7
20%
5
17%
46-60
10
29%
5
17%
61-75
8
23%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0
Альтах
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Альтах
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
0
11 раз 46%
1
10 раз 42%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
48
210
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
48
111
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
1311
816
321
519
222
222
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8