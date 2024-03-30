Тур: 28. Стадион: Пантессалико.
0'
1:0
3' ГолMaximiliano Comba
2:0
11' ГолГарсия Хуан Мануэль
28' Желтая карточкаIvan Milicevic
2:1
33' ГолОжегович Огнен
3:1
45' ГолГарсия Хуан Мануэль
51' Желтая карточкаЛуна Антонио
55' Желтая карточкаСьелис Христос
58' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
65' Желтая карточкаДе Кампс Юри
65' Желтая карточкаОжегович Огнен
81' Желтая карточкаБертолио Факундо
4:1
85' ГолМораитис Панагиотис
4:1
88' Не забитый пенальтиОжегович Огнен
89' Желтая карточкаКрисиума Матеус
90' Вторая желтая карточкаДе Кампс Юри
90'+7
Ход матча
3'
11'
28'
33'
45'
51'
55'
58'
65'
65'
81'
85'
88'
4:1
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 7
-
7 Угловые 2
-
6 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christos Kontis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Волос
Кифисиас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|7 (2)
|0.25
|Maximiliano Comba
|5
|0.18
|Делетич Милош
|4
|0.14
|Мораитис Панагиотис
|4 (1)
|0.14
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0.07
|Бертолио Факундо
|2
|0.07
|Сьелис Христос
|2
|0.07
|Алхо Николай
|1
|0.04
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.04
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Де Кампс Юри
|0
|0
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|2
|0.07
|Йованчич Душан
|1
|0.04
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Georgios Mygas
|6
|1
|Главчич Неманья
|7
|0
|Maximiliano Comba
|7
|0
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Сьелис Христос
|5
|0
|Де Кампс Юри
|3
|1
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Бертолио Факундо
|3
|0
|Алхо Николай
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Труйе Алексис
|3
|0
|Луна Антонио
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Bryan Olivera
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Метаксас Димитрис
|1
|0
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Soloa
|5
|0
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|Ivan Milicevic
|2
|0
|Йованчич Душан
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Vasilios Spinos
|0
|1
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
Результаты матчей
Волос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Кифисиас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
12
7
Волос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Кифисиас
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
0% (0)
86% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
8
2
Волос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Кифисиас
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
21% (6)
54% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
20
9
Голы по времени матча
Забито
21
9
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
4
19%
3
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
4
19%
3
33%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
27
38
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
11%
3
8%
1-15
3
11%
7
18%
16-30
7
26%
9
24%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
6
22%
6
16%
61-75
3
11%
10
26%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
23 Не забивали 26
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
24
38
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
4%
8
21%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
8
33%
5
13%
31-45
7
29%
29%
5
13%
46-60
3
13%
4
11%
61-75
4
17%
12
32%
76-90
Забито
29
13
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 20
4
14%
3
23%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
3
10%
4
31%
31-45
8
28%
1
8%
46-60
7
24%
4
31%
61-75
5
17%
0
0%
76-90
Пропущено
51
76
23 В 1-м тайме 36
28 Во 2-м тайме 40
18 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
4
8%
11
14%
1-15
4
8%
11
14%
16-30
15
29%
29%
14
18%
31-45
12
24%
8
11%
46-60
9
18%
10
13%
61-75
7
14%
22
29%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0
Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2
Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кифисиас - ОФИ 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1
АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 3:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1
Результаты матчей
Волос
Кифисиас
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
3:0
5 раз 18%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Волос
Кифисиас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
68
68
212
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
95
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1810
919
820
226
424
127
226
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Ожегович Огнен
|13 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|10