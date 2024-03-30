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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Волос
4:1
Конец матча
Кифисиас
0'
1:0
3' Гол
Maximiliano Comba
2:0
11' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
28' Желтая карточка
Ivan Milicevic
2:1
33' Гол
Ожегович Огнен
3:1
45' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
51' Желтая карточка
Луна Антонио
55' Желтая карточка
Сьелис Христос
58' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
65' Желтая карточка
Де Кампс Юри
65' Желтая карточка
Ожегович Огнен
81' Желтая карточка
Бертолио Факундо
4:1
85' Гол
Мораитис Панагиотис
4:1
88' Не забитый пенальти
Ожегович Огнен
89' Желтая карточка
Крисиума Матеус
90' Вторая желтая карточка
Де Кампс Юри
90'+7
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
8
Де
Кампс
Юри
11
Главчич
Неманья
20
Maximiliano
Comba
77
Ассехнун
Джасин-Амин
22
Georgios
Mygas
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
44
Andre
Ferreira
Teixeira
31
Цапан
Лука
25
Ivan
Milicevic
5
Чанаджия
Дарио
14
Шнайдерлин
Морган
16
Менендес
Джонатан
17
Крисиума
Матеус
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
Волос
4-2-3-1
Кифисиас
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Кифисиас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 7 (2) 0.25
Maximiliano Comba 5 0.18
Делетич Милош 4 0.14
Мораитис Панагиотис 4 (1) 0.14
Ассехнун Джасин-Амин 2 0.07
Бертолио Факундо 2 0.07
Сьелис Христос 2 0.07
Алхо Николай 1 0.04
Труйе Алексис 1 (1) 0.04
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Де Кампс Юри 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 2 0.07
Йованчич Душан 1 0.04
Менендес Джонатан 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Andre Ferreira Teixeira 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Georgios Mygas 6 1
Главчич Неманья 7 0
Maximiliano Comba 7 0
Цоканис Тасос 6 0
Баррьентос Жан 4 1
Асланидис Кириакос 4 1
Сьелис Христос 5 0
Де Кампс Юри 3 1
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Бертолио Факундо 3 0
Алхо Николай 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Труйе Алексис 3 0
Луна Антонио 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Анхель Лопес 1 0
Bryan Olivera 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Метаксас Димитрис 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Soloa 5 0
Чанаджия Дарио 4 0
Ivan Milicevic 2 0
Йованчич Душан 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Vasilios Spinos 0 1
Клонаридис Виктор 1 0
Менендес Джонатан 1 0

Результаты матчей

Волос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Кифисиас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

12
7
Волос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Кифисиас
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
0% (0)
86% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

8
2
Волос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Кифисиас
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
21% (6)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

20
9

Голы по времени матча

Забито

21
9
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
4
19%
3
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
4
19%
3
33%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

27
38
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
11%
3
8%
1-15
3
11%
7
18%
16-30
7
26%
9
24%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
6
22%
6
16%
61-75
3
11%
10
26%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
23 Не забивали 26
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

24
38
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
4%
8
21%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
8
33%
5
13%
31-45
7
29%
29%
5
13%
46-60
3
13%
4
11%
61-75
4
17%
12
32%
76-90

Забито

29
13
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 20
4
14%
3
23%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
3
10%
4
31%
31-45
8
28%
1
8%
46-60
7
24%
4
31%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Пропущено

51
76
23 В 1-м тайме 36
28 Во 2-м тайме 40
18 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
4
8%
11
14%
1-15
4
8%
11
14%
16-30
15
29%
29%
14
18%
31-45
12
24%
8
11%
46-60
9
18%
10
13%
61-75
7
14%
22
29%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0
Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2
Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кифисиас - ОФИ 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1
АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 3:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1

Результаты матчей

Волос
Кифисиас

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:0
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
3:0
5 раз 18%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Волос
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
18
10
9
19
1.5
8
20
2
26
2.5
4
24
1
27
3.5
2
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Панетоликос
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Атромитос
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Пансерраикос
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ОФИ
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атромитос
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПАС Янина
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
7.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 3 0
8.
Кифисиас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Ожегович Огнен 13 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 10
Весь список
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