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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 4300
Аустрия Лустенау
1:2
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
20' Желтая карточка
Диарра Мамаду
0:1
42' Гол
Прелец Ник
50' Красная карточка
Боатенг Кеннеди
55' Желтая карточка
Майзль Лука
0:2
60' Пенальти
Букса Александр
1:2
90' Гол
Диаби Ядали
90'+8
27
Domenik
Schierl
55
Майзль
Лука
31
Маак
Маттиас
3
Боатенг
Кеннеди
28
Оливейра
Андерсон
6
Dario
Grujic
19
Бобциен
Бен
25
Шато
Патерсон
20
Горцель
Нико
10
Lukas
Fridrikas
12
Leo
Mikic
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
8
Диарра
Мамаду
Аустрия Лустенау
5-3-2
Сваровски Тироль
5-3-2

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:2
Б
2:3
Б
2:4
Б
0:2
Б
3:2
Б
2:1
ТМК
1:1
К
2:2
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:4
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.6

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.72
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Ядали 3 0.13
Namory Cisse 3 0.13
Anthony Schmid 2 0.08
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.08
Оливейра Андерсон 1 0.04
Dario Grujic 1 0.04
Leo Mikic 1 0.04
Бобциен Бен 1 0.04
Domenik Schierl 0 0
Майзль Лука 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 7 0.29
Кронбергер Лука 3 0.13
Диарра Мамаду 2 0.08
Эртльталер Юлиус 2 0.08
Шульц Кофи 1 0.04
Тафернер Маттойс 1 0.04
Скрбо Стефан 1 0.04
Букса Александр 1 (1) 0.04
Osarenren Okungbowa 1 0.04
Огринец Санди 1 0.04
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Гугганиг Давид 0 0
Felix Bacher 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 3 2
Dario Grujic 5 0
Диалло Байла 3 1
Domenik Schierl 4 0
Torben Rhein 4 0
Боатенг Кеннеди 2 1
Namory Cisse 2 1
Маак Маттиас 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Бобциен Бен 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Майзль Лука 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Диаби Ядали 2 0
Шато Патерсон 1 0
Горцель Нико 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 5 1
Тафернер Маттойс 6 0
Felix Bacher 4 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Диарра Мамаду 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Osarenren Okungbowa 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Прелец Ник 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Thomas Geris 1 0
Томас Зильбербергер 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
2
Аустрия Лустенау
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сваровски Тироль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

13
21

Упущенные победы

6
7
Аустрия Лустенау
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сваровски Тироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

13
25

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

29
21
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
4
14%
6
29%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
4
14%
7
33%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

17
25
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
12%
6
24%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
6
35%
7
28%
76-90

Забито

19
21
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
6
32%
5
24%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
5
26%
2
10%
76-90

Пропущено

46
46
20 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
5
11%
9
20%
1-15
7
15%
2
4%
16-30
8
17%
5
11%
31-45
8
17%
10
22%
46-60
8
17%
6
13%
61-75
10
22%
14
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 63%
2
5 раз 21%
1
4 раза 17%
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
5
7
2
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
15
0.5
Больше Меньше
13
11
5
19
1.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Гугганиг Давид сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Прелец Ник бьет в цель!
    • 20'
      Mahamadou Diarra получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Маак Маттиас уходит с поля. Тобиас Бергер выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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