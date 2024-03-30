Тур: 24. Стадион: Planet Pure Stadium. Зрители: 4300
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаДиарра Мамаду
0:1
42' ГолПрелец Ник
50' Красная карточкаБоатенг Кеннеди
55' Желтая карточкаМайзль Лука
0:2
60' ПенальтиБукса Александр
1:2
90' ГолДиаби Ядали
90'+8
Ход матча
20'
42'
0:1
50'
55'
60'
0:2
90'
1:2
55
Майзль
Лука
31
Маак
Маттиас
19
Бобциен
Бен
20
Горцель
Нико
12
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Майзль ЛукаЗащитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
- Нападающий
-
12 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
-
13 Matheus Lins
-
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Thomas Geris
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.6
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.72
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
52
54
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Ядали
|3
|0.13
|Namory Cisse
|3
|0.13
|Anthony Schmid
|2
|0.08
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.08
|Оливейра Андерсон
|1
|0.04
|Dario Grujic
|1
|0.04
|Leo Mikic
|1
|0.04
|Бобциен Бен
|1
|0.04
|Domenik Schierl
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|7
|0.29
|Кронбергер Лука
|3
|0.13
|Диарра Мамаду
|2
|0.08
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.08
|Шульц Кофи
|1
|0.04
|Тафернер Маттойс
|1
|0.04
|Скрбо Стефан
|1
|0.04
|Букса Александр
|1 (1)
|0.04
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.04
|Огринец Санди
|1
|0.04
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Felix Bacher
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|3
|2
|Dario Grujic
|5
|0
|Диалло Байла
|3
|1
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|1
|Namory Cisse
|2
|1
|Маак Маттиас
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Диаби Ядали
|2
|0
|Шато Патерсон
|1
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Тафернер Маттойс
|6
|0
|Felix Bacher
|4
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Диарра Мамаду
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Thomas Geris
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
2
Аустрия Лустенау
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сваровски Тироль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
21
Упущенные победы
6
7
Аустрия Лустенау
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сваровски Тироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
13
25
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
29
21
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
4
14%
6
29%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
4
14%
7
33%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
17
25
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
12%
6
24%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
6
35%
7
28%
76-90
Забито
19
21
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
6
32%
5
24%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
5
26%
2
10%
76-90
Пропущено
46
46
20 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
5
11%
9
20%
1-15
7
15%
2
4%
16-30
8
17%
5
11%
31-45
8
17%
10
22%
46-60
8
17%
6
13%
61-75
10
22%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 63%
2
5 раз 21%
1
4 раза 17%
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
84
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
57
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
915
Больше Меньше
1311
519
618
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8