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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Хартберг
0:1
Первый тайм: 19'
Рапид Вена
0'
0:1
3' Гол
Грюлль Марко

Ход матча

3'
0:1
Грюлль Марко
(Янссон Исак)
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Рапид Вена
8.50
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5.20
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2.18
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Все Коэффициенты
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
12
Штайнвендер
Михаэль
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
70
Провиденс
Рубен
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
15
Конголо
Теренс
43
Кверфельд
Леопольд
23
Ауэр
Йонас
8
Гргич
Лукас
34
Заттльбергер
Николас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
22
Янссон
Исак
27
Грюлль
Марко
Хартберг
4-1-4-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Рапид Вена

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
5:1
К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
3:4
Б
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

1.38
1.67

Среднее время на гол

65
54

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.63

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.85
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

48
54

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 9 0.38
Ланг Кристоф 7 0.29
Афдияй Донис 6 0.25
Прокоп Доминик 2 (1) 0.08
Фризер Доминик 2 0.08
Провиденс Рубен 2 0.08
Mamadou Sangare 1 0.04
Хайль Юрген 1 0.04
Christoph Urdl 1 0.04
Диаките Усман 1 0.04
Ibane Bowat 1 0.04
Maximilian Fillafer 1 0.04
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 9 (4) 0.38
Бургшталлер Гвидо 6 0.25
Зайдль Маттиас 5 0.21
Фалли Маюлу 4 (1) 0.17
Кверфельд Леопольд 3 0.13
Кюн Николас 2 0.08
Гргич Лукас 2 0.08
Байич Анте 1 0.04
Ауэр Йонас 1 0.04
Морманн Мартин 1 0.04
Гэйл Тььерри 1 0.04
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 2
Хайль Юрген 6 1
Mamadou Sangare 4 1
Прокоп Доминик 5 0
Ibane Bowat 3 1
Афдияй Донис 4 0
Manuel Pfeifer 4 0
Ланг Кристоф 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Заллингер Рафаэль 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Провиденс Рубен 2 0
Компош Пауль 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конголо Теренс 1 3
Кверфельд Леопольд 5 0
Заттльбергер Николас 3 1
Хофманн Максимилиан 4 0
Кершбаум Роман 4 0
Гргич Лукас 4 0
Ауэр Йонас 4 0
Касанвирджо Нерайшо 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Янссон Исак 2 0
Грюлль Марко 2 0
Морманн Мартин 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Хартберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Рапид Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

13
16
Хартберг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Рапид Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
7%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
3
43%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
24%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
7
41%
1
6%
61-75
2
12%
5
28%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
6
29%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Забито

32
37
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
5
16%
6
16%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
6
19%
4
11%
46-60
9
28%
6
16%
61-75
4
13%
9
24%
76-90

Пропущено

35
22
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
14%
4
18%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
6
17%
1
5%
31-45
9
26%
1
5%
46-60
3
9%
8
36%
61-75
8
23%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0
Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0

Результаты матчей

Хартберг
Рапид Вена

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
5
7
2
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
5
6
3
9
2.5
2
9
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
17
6
10
13
1.5
10
13
5
18
2.5
6
17
1
22
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 0:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 1:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 0:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 1:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 1:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 0:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Рапид Вена Грюлль Марко 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Рапид Вена
8.50
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5.20
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2.18
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