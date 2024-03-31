Тур: 24. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолГрюлль Марко
31' Желтая карточкаХайль Юрген
0:2
43' ПенальтиГрюлль Марко
52' Желтая карточкаManuel Pfeifer
69' Желтая карточкаЭнтруп Максимилиан
77' Желтая карточкаЗаттльбергер Николас
77' Желтая карточкаАфдияй Донис
0:3
81' ГолГрюлль Марко
87' Вторая желтая карточкаАфдияй Донис
88' Желтая карточкаMamadou Sangare
90'+6
Ход матча
3'
0:1
31'
43'
0:2
52'
77'
81'
0:3
87'
88'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
10
Афдияй
Донис
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
22
Янссон
Исак
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
17 Фалли Маюлу
-
57 Ismail Seydi
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Хартберг
Рапид Вена
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
1.38
1.67
Среднее время на гол
65
54
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.63
Среднее время на гол
41
55
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.85
1.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
48
54
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|9
|0.38
|Ланг Кристоф
|7
|0.29
|Афдияй Донис
|6
|0.25
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.08
|Фризер Доминик
|2
|0.08
|Провиденс Рубен
|2
|0.08
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Хайль Юрген
|1
|0.04
|Christoph Urdl
|1
|0.04
|Диаките Усман
|1
|0.04
|Ibane Bowat
|1
|0.04
|Maximilian Fillafer
|1
|0.04
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|11 (5)
|0.46
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.25
|Зайдль Маттиас
|5
|0.21
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.17
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.13
|Кюн Николас
|2
|0.08
|Гргич Лукас
|2
|0.08
|Байич Анте
|1
|0.04
|Ауэр Йонас
|1
|0.04
|Морманн Мартин
|1
|0.04
|Гэйл Тььерри
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Янссон Исак
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|7
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|5
|1
|Mamadou Sangare
|5
|1
|Прокоп Доминик
|5
|0
|Manuel Pfeifer
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Энтруп Максимилиан
|4
|0
|Ланг Кристоф
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конголо Теренс
|1
|3
|Заттльбергер Николас
|4
|1
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Ауэр Йонас
|4
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Хартберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Рапид Вена
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
13
16
Хартберг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Рапид Вена
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
7%
5
23%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
18%
3
43%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
24%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
7
41%
1
6%
61-75
2
12%
5
28%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
6
29%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
6
29%
3
20%
76-90
Забито
32
40
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
5
16%
7
18%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
6
19%
4
10%
46-60
9
28%
6
15%
61-75
4
13%
10
25%
76-90
Пропущено
38
22
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
6
16%
4
18%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
9
24%
1
5%
46-60
3
8%
8
36%
61-75
9
24%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0
Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0
Результаты матчей
Хартберг
Рапид Вена
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:5
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
57
57
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
57
66
39
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
186
1014
1113
519
717
123
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:1
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 7
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5