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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
ЛАСК
1:0
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
14' Желтая карточка
Kosmas Gezos
16' Желтая карточка
Йовичич Бранко
22' Желтая карточка
Люкенедер Феликс
32' Желтая карточка
Christopher Cvetko
1:0
58' Гол
Люкенедер Феликс
62' Желтая карточка
Хавель Элиас
68' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
90'+5
1
Лаваль
Тобиас
4
Таловеров
Максим
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
29
Флеккер
Флориан
16
Андраде
Андреас
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
17
Усор
Мозес
24
Хавель
Элиас
9
Любичич
Марин
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
33
Шумахер
Тилль
23
Безушков
Макс
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
2
Бонна
Соломон
9
Nicolas
Binder
10
Sinan
Karweina
ЛАСК
3-4-2-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
4:0
К
1:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

2.92
2.9

Среднее время на гол

30
31

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.18
1.25

Среднее время на гол

76
72

Всего голов

58
54

Голов в среднем за матч

1.93
1.8

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

46
50

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.38
Любичич Марин 4 0.17
Хавель Элиас 2 0.08
Гойгингер Томас 2 (1) 0.08
Цирайс Филипп 2 0.08
Люкенедер Феликс 2 0.08
Усор Мозес 2 0.08
Флеккер Флориан 1 0.04
Стойкович Филип 1 0.04
Балик Гусейн 1 0.04
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.42
Andy Irving 3 0.13
Florian Jaritz 3 0.13
Aaron Schwarz 3 0.13
Верницниг Кристофер 2 0.08
Christopher Cvetko 2 0.08
Nicolas Binder 1 0.04
Kosmas Gezos 1 0.04
Бенателли Рико 1 0.04
Nicolas Wimmer 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 1
Хорват Саша 7 0
Йовичич Бранко 6 0
Стойкович Филип 5 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Белло Джордж 3 0
Хавель Элиас 3 0
Любичич Марин 2 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Андраде Андреас 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Михорль Петер 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Усор Мозес 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 5 0
Kosmas Gezos 4 0
Andy Irving 4 0
Sinan Karweina 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Nikola Djoric 4 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Christopher Cvetko 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Менцель Филлип 2 0
Штрауди Симон 2 0
Бонна Соломон 2 0
Aaron Schwarz 2 0
Маглица Антун 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Безушков Макс 1 0
Nicolas Wimmer 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
5
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Аустрия Клагенфурт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

10
13
ЛАСК
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
6
40%
3
19%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
27%
5
36%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
16%
1-15
4
31%
5
26%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Забито

26
30
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
2
8%
2
7%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
8
31%
7
23%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
3
12%
11
37%
61-75
9
35%
5
17%
76-90

Пропущено

19
31
11 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
3
16%
5
16%
1-15
5
26%
6
19%
16-30
3
16%
7
23%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
5
26%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0
АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2

Результаты матчей

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
2:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
4
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
5
7
3
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
17
7
8
16
1.5
9
15
4
20
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 0:1 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 0:1 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 0:1 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 11 (5)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Хайль Юрген 1 7
Хартберг Диаките Усман 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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