Тур: 24. Стадион: Райффайзен Арена.
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаKosmas Gezos
16' Желтая карточкаЙовичич Бранко
22' Желтая карточкаЛюкенедер Феликс
32' Желтая карточкаChristopher Cvetko
1:0
58' ГолЛюкенедер Феликс
62' Желтая карточкаХавель Элиас
68' Желтая карточкаThorsten Mahrer
90'+5
Ход матча
14'
16'
22'
58'
1:0
62'
68'
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
24
Хавель
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
24 Хавель ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Andy Irving
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
30 матчей
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
2.92
2.9
Среднее время на гол
30
31
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.18
1.25
Среднее время на гол
76
72
Всего голов
58
54
Голов в среднем за матч
1.93
1.8
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
46
50
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.38
|Любичич Марин
|4
|0.17
|Хавель Элиас
|2
|0.08
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.08
|Цирайс Филипп
|2
|0.08
|Люкенедер Феликс
|2
|0.08
|Усор Мозес
|2
|0.08
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Балик Гусейн
|1
|0.04
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.42
|Andy Irving
|3
|0.13
|Florian Jaritz
|3
|0.13
|Aaron Schwarz
|3
|0.13
|Верницниг Кристофер
|2
|0.08
|Christopher Cvetko
|2
|0.08
|Nicolas Binder
|1
|0.04
|Kosmas Gezos
|1
|0.04
|Бенателли Рико
|1
|0.04
|Nicolas Wimmer
|1
|0.04
|Бонна Соломон
|1
|0.04
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|1
|Хорват Саша
|7
|0
|Йовичич Бранко
|6
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Усор Мозес
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|5
|0
|Kosmas Gezos
|4
|0
|Andy Irving
|4
|0
|Sinan Karweina
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Christopher Cvetko
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Менцель Филлип
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бонна Соломон
|2
|0
|Aaron Schwarz
|2
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
5
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Аустрия Клагенфурт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
10
13
ЛАСК
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
6
40%
3
19%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
27%
5
36%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
16%
1-15
4
31%
5
26%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Забито
26
30
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
2
8%
2
7%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
8
31%
7
23%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
3
12%
11
37%
61-75
9
35%
5
17%
76-90
Пропущено
19
31
11 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
3
16%
5
16%
1-15
5
26%
6
19%
16-30
3
16%
7
23%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
5
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0
АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2
Результаты матчей
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
2:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
39
57
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
177
816
915
420
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:1
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 7
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5