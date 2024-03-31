Тур: 24. Стадион: Solarstadion Gleisdorf. Зрители: 15372
0:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаГлух Оскар
44' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
0:1
48' ГолБидструп Мадс
78' Желтая карточкаВютрих Грегори
89' Желтая карточкаРатков Петар
90' Желтая карточкаШлагер Александер
90' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
90' Вторая желтая карточкаГурна-Дуат Люка
90' Красная карточкаГоренц-Станкович Йон
90' Красная карточкаЛавале Димитри
90' Желтая карточкаКонате Карим
90'+14
Ход матча
31'
44'
48'
0:1
70'
78'
89'
90'
90'
90'
90'
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
36
Камара
Амади
22
Соле
Умар
29
Гиндо
Дауда
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|6
|0.25
|Влодарчик Шимон
|5
|0.21
|Китеишвили Отар
|4
|0.17
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.17
|Бирет Мика
|4
|0.17
|Прасс Александр
|3
|0.13
|Бовинг Виллиам
|2
|0.08
|Вютрих Грегори
|2
|0.08
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.08
|Лавале Димитри
|2
|0.08
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.08
|Ятта Сиди
|2
|0.08
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|10
|0.42
|Глух Оскар
|6
|0.25
|Ратков Петар
|5
|0.21
|Фернандо Педро
|4
|0.17
|Койта Секу
|4 (1)
|0.17
|Шимич Роко
|4
|0.17
|Дедич Амар
|3
|0.13
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.08
|Доргелес Нене
|2
|0.08
|Форсон Аманква
|2
|0.08
|Бидструп Мадс
|2
|0.08
|Беду Самсон
|2
|0.08
|Павлович Страхинья
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.04
|Сучич Лука
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|1
|Лавале Димитри
|5
|1
|Прасс Александр
|6
|0
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Шнегг Давид
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|6
|1
|Конате Карим
|6
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|1
|Шлагер Александер
|4
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Глух Оскар
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Ратков Петар
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ред Булл Зальцбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
5
Штурм Грац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Ред Булл Зальцбург
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
23
27
Штурм Грац
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Ред Булл Зальцбург
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
26
32
Голы по времени матча
Забито
19
23
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
4
21%
3
13%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
5
26%
4
17%
61-75
4
21%
2
9%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
43%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
27
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
5
21%
3
11%
1-15
6
25%
2
7%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
5
21%
8
30%
30%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
2
8%
6
22%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
43
50
22 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 19
3 Не забивали 3
9
21%
6
12%
1-15
7
16%
8
16%
16-30
6
14%
9
18%
31-45
8
19%
13
26%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
6
14%
8
16%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
4
29%
3
21%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1
Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
75
210
57
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
39
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
213
1212
1410
519
717
321
420
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 7
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5