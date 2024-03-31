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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 15372
Штурм Грац
0:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
31' Желтая карточка
Глух Оскар
44' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
0:1
48' Гол
Бидструп Мадс
78' Желтая карточка
Вютрих Грегори
89' Желтая карточка
Ратков Петар
90' Желтая карточка
Шлагер Александер
90' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
90' Вторая желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
90' Красная карточка
Горенц-Станкович Йон
90' Красная карточка
Лавале Димитри
90' Желтая карточка
Конате Карим
90'+14
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
36
Камара
Амади
24
Шлагер
Александер
25
Данилюк
Флавиус
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
29
Гиндо
Дауда
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
30
Глух
Оскар
11
Фернандо
Педро
21
Ратков
Петар
Штурм Грац
4-3-1-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 6 0.25
Влодарчик Шимон 5 0.21
Китеишвили Отар 4 0.17
Саркария Манприт 4 (1) 0.17
Бирет Мика 4 0.17
Прасс Александр 3 0.13
Бовинг Виллиам 2 0.08
Вютрих Грегори 2 0.08
Горенц-Станкович Йон 2 0.08
Лавале Димитри 2 0.08
Аффенгрубер Давид 2 0.08
Ятта Сиди 2 0.08
Газибегович Юсуф 1 0.04
Фусейни Мохаммед II 1 0.04
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 10 0.42
Глух Оскар 6 0.25
Ратков Петар 5 0.21
Фернандо Педро 4 0.17
Койта Секу 4 (1) 0.17
Шимич Роко 4 0.17
Дедич Амар 3 0.13
Кьергаард Мауриц 2 0.08
Доргелес Нене 2 0.08
Форсон Аманква 2 0.08
Бидструп Мадс 2 0.08
Беду Самсон 2 0.08
Павлович Страхинья 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Пёнтковски Камиль 1 0.04
Сучич Лука 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гиндо Дауда 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 7 0
Горенц-Станкович Йон 5 1
Лавале Димитри 5 1
Прасс Александр 6 0
Вютрих Грегори 4 1
Шнегг Давид 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 3 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Бирет Мика 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 6 1
Конате Карим 6 0
Гурна-Дуат Люка 4 1
Шлагер Александер 4 0
Дедич Амар 3 0
Койта Секу 2 0
Капальдо Николас 2 0
Фернандо Педро 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Глух Оскар 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Соле Умар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Ратков Петар 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ред Булл Зальцбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
5
Штурм Грац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Ред Булл Зальцбург
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

23
27
Штурм Грац
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Ред Булл Зальцбург
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

26
32

Голы по времени матча

Забито

19
23
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
4
21%
3
13%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
5
26%
4
17%
61-75
4
21%
2
9%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
43%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
27
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
5
21%
3
11%
1-15
6
25%
2
7%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
5
21%
8
30%
30%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
2
8%
6
22%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

43
50
22 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 19
3 Не забивали 3
9
21%
6
12%
1-15
7
16%
8
16%
16-30
6
14%
9
18%
31-45
8
19%
13
26%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
6
14%
8
16%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
4
29%
3
21%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1
Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0

Результаты матчей

Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
7
5
2
10
2.5
5
7
2
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
7
5
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
21
3
12
12
1.5
14
10
5
19
2.5
7
17
3
21
3.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 11 (5)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Хайль Юрген 1 7
Хартберг Диаките Усман 2 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Газибегович Юсуф получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Глух Оскар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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