Тур: 25. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
23
Йегер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Djawal Kaiba
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Thomas Geris
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Альтах
Сваровски Тироль
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
22 матча
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.45
1.27
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
61
70
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.12
|Mike-Steven Baehre
|3 (1)
|0.12
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.08
|Фадингер Лукас
|2
|0.08
|Гугганиг Лукас
|2
|0.08
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.08
|Нухиу Атдхи
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Демаку Весель
|1
|0.04
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|7
|0.28
|Кронбергер Лука
|3
|0.12
|Диарра Мамаду
|2
|0.08
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.08
|Шульц Кофи
|1
|0.04
|Тафернер Маттойс
|1
|0.04
|Скрбо Стефан
|1
|0.04
|Букса Александр
|1 (1)
|0.04
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.04
|Огринец Санди
|1
|0.04
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Felix Bacher
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|9
|0
|Mike-Steven Baehre
|9
|0
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Нухиу Атдхи
|5
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|5
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Демаку Весель
|3
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Тафернер Маттойс
|6
|0
|Felix Bacher
|4
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Диарра Мамаду
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Thomas Geris
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
2
Альтах
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сваровски Тироль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
5
7
Альтах
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Сваровски Тироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
25
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
27%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
1
9%
6
29%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
2
18%
7
33%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
19
25
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
16%
6
24%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
6
32%
2
8%
31-45
4
21%
4
16%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
2
11%
7
28%
76-90
Забито
19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
5
26%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
7
37%
2
10%
76-90
Пропущено
30
46
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 23
5
17%
9
20%
1-15
3
10%
2
4%
16-30
8
27%
5
11%
31-45
5
17%
10
22%
46-60
5
17%
6
13%
61-75
4
13%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1
Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0
Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2
Результаты матчей
Альтах
Сваровски Тироль
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
10 раз 42%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Альтах
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
210
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
57
111
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
1311
321
618
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|0:0
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 7