  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 5000
Альтах
0:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
22' Желтая карточка
Йегер Лукас
45' Желтая карточка
Коллер Пауль-Фридрих
47' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
84' Желтая карточка
Шульц Кофи
89' Желтая карточка
Райнер Константин
90'+5
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
6
Райнер
Константин
15
Коллер
Пауль-Фридрих
29
Mohamed
Ouedraogo
14
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
27
Гебауэр
Кристиан
9
Нухиу
Атдхи
30
Фадингер
Лукас
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
98
Огринец
Санди
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
Альтах
4-3-3
Сваровски Тироль
5-3-2

История личных встреч

Альтах
Сваровски Тироль

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

22 матча

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Б
5:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.45
1.27

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

61
70

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.12
Mike-Steven Baehre 3 (1) 0.12
Гебауэр Кристиан 2 0.08
Фадингер Лукас 2 0.08
Гугганиг Лукас 2 0.08
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.08
Нухиу Атдхи 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Демаку Весель 1 0.04
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Mohamed Ouedraogo 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 7 0.28
Кронбергер Лука 3 0.12
Диарра Мамаду 2 0.08
Эртльталер Юлиус 2 0.08
Шульц Кофи 1 0.04
Тафернер Маттойс 1 0.04
Скрбо Стефан 1 0.04
Букса Александр 1 (1) 0.04
Osarenren Okungbowa 1 0.04
Огринец Санди 1 0.04
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Гугганиг Давид 0 0
Felix Bacher 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 9 0
Mike-Steven Baehre 9 0
Нухиу Атдхи 6 1
Фадингер Лукас 7 0
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 5 0
Райнер Константин 4 0
Коллер Пауль-Фридрих 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Демаку Весель 3 0
Стоянович Деян 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Jan Jurcec 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 5 1
Тафернер Маттойс 6 0
Felix Bacher 4 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Диарра Мамаду 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Osarenren Okungbowa 2 0
Шульц Кофи 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Прелец Ник 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Thomas Geris 1 0
Томас Зильбербергер 1 0

Результаты матчей

Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
2
Альтах
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сваровски Тироль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

5
7
Альтах
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сваровски Тироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
25

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
3
27%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
1
9%
6
29%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
2
18%
7
33%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

19
25
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
16%
6
24%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
6
32%
2
8%
31-45
4
21%
4
16%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
2
11%
7
28%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
5
26%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
7
37%
2
10%
76-90

Пропущено

30
46
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 23
5
17%
9
20%
1-15
3
10%
2
4%
16-30
8
27%
5
11%
31-45
5
17%
10
22%
46-60
5
17%
6
13%
61-75
4
13%
14
30%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1
Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0
Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2

Результаты матчей

Альтах
Сваровски Тироль

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Альтах
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
4
2
11
1.5
3
9
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
5
8
1
11
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
13
12
3
22
1.5
6
19
2
23
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
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Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 11 (5)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Хайль Юрген 1 7
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