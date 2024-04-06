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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Аустрия Вена
1:1
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
11' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
33' Желтая карточка
Крэтзиг Франс
41' Желтая карточка
Фишер Манфред
1:0
58' Пенальти
Фитц Доминик
59' Желтая карточка
Шато Патерсон
66' Желтая карточка
Matheus Lins
1:1
78' Пенальти
Lukas Fridrikas
85' Желтая карточка
Dario Grujic
90'+8
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
41
Крэтзиг
Франс
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
27
Domenik
Schierl
13
Matheus
Lins
55
Майзль
Лука
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
4
Tobias
Berger
20
Горцель
Нико
25
Шато
Патерсон
23
Pius
Grabher
10
Lukas
Fridrikas
22
Диаби
Ядали
Аустрия Вена
3-4-1-2
Аустрия Лустенау
5-3-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Аустрия Лустенау

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
1:0
Б
0:2
БE
5:0
БE
1:1
Б
1:0
Б
2:2
OC
1:2
К
0:4

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 9 0.36
Фитц Доминик 6 (3) 0.24
Асллани Фисник 3 0.12
Шмидт Александер 2 0.08
Вучич Ромео 2 0.08
Ранфтль Райнхольд 1 0.04
Крэтзиг Франс 1 0.04
Гуэнуш Хаким 1 0.04
Хандль Йоханнес 1 0.04
Хускович Муарем 1 0.04
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Ядали 3 0.12
Namory Cisse 3 0.12
Lukas Fridrikas 3 (2) 0.12
Anthony Schmid 2 0.08
Оливейра Андерсон 1 0.04
Dario Grujic 1 0.04
Leo Mikic 1 0.04
Бобциен Бен 1 0.04
Domenik Schierl 0 0
Майзль Лука 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 8 2
Ранфтль Райнхольд 7 0
Хандль Йоханнес 7 0
Мартинс Марвин 3 2
Фишер Манфред 5 0
Крэтзиг Франс 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Грубер Андреас 4 0
Фитц Доминик 4 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Балтакса Матан 3 0
Гуэнуш Хаким 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Вельс Моритц 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Кос Мирко 0 1
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 3 2
Dario Grujic 6 0
Диалло Байла 3 1
Domenik Schierl 4 0
Torben Rhein 4 0
Боатенг Кеннеди 2 1
Namory Cisse 2 1
Оливейра Андерсон 3 0
Маак Маттиас 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Бобциен Бен 3 0
Шато Патерсон 2 0
Майзль Лука 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Диаби Ядали 2 0
Горцель Нико 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0
Matheus Lins 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Аустрия Лустенау
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
8
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
29

Упущенные победы

10
2
Аустрия Вена
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Аустрия Лустенау
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
29

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
4
27%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
3
38%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
5
28%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
6
33%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
5
42%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

16
29
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
5
31%
7
24%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
2
13%
4
14%
76-90

Забито

27
20
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
7
26%
2
10%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
7
26%
1
5%
31-45
4
15%
6
30%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
6
22%
6
30%
76-90

Пропущено

24
47
13 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
5
21%
5
11%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
6
25%
8
17%
31-45
4
17%
9
19%
46-60
3
13%
8
17%
61-75
4
17%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0

Результаты матчей

Аустрия Вена
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:0
5 раз 38%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
15 раз 60%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
7
5
8
1.5
3
9
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
8
4
8
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
10
15
9
16
1.5
5
20
2
23
2.5
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
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Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 11 (5)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Хайль Юрген 1 7
Весь список
  • 66'
    Matheus Lins получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Шато Патерсон уходит с поля. Leo Mikic выходит вместо него
  • 59'
    Шато Патерсон получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Г О О О О Л - Фитц Доминик из команды Аустрия Вена забивает с точки!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Фишер Манфред получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Крэтзиг Франс получил желтую карточку от судьи
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