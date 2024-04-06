Тур: 25. Стадион: Дженерали Арена.
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаОливейра Андерсон
33' Желтая карточкаКрэтзиг Франс
41' Желтая карточкаФишер Манфред
1:0
58' ПенальтиФитц Доминик
59' Желтая карточкаШато Патерсон
66' Желтая карточкаMatheus Lins
1:1
78' ПенальтиLukas Fridrikas
85' Желтая карточкаDario Grujic
90'+8
Ход матча
33'
41'
58'
1:0
59'
66'
78'
1:1
85'
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
13
Matheus
Lins
55
Майзль
Лука
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Matheus LinsЗащитник
-
55 Майзль ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Нападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
-
15 Namory Cisse
-
12 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
История личных встреч
Аустрия Вена
Аустрия Лустенау
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|9
|0.36
|Фитц Доминик
|6 (3)
|0.24
|Асллани Фисник
|3
|0.12
|Шмидт Александер
|2
|0.08
|Вучич Ромео
|2
|0.08
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.04
|Крэтзиг Франс
|1
|0.04
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.04
|Хандль Йоханнес
|1
|0.04
|Хускович Муарем
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Ядали
|3
|0.12
|Namory Cisse
|3
|0.12
|Lukas Fridrikas
|3 (2)
|0.12
|Anthony Schmid
|2
|0.08
|Оливейра Андерсон
|1
|0.04
|Dario Grujic
|1
|0.04
|Leo Mikic
|1
|0.04
|Бобциен Бен
|1
|0.04
|Domenik Schierl
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|8
|2
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Хандль Йоханнес
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Фишер Манфред
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Гуэнуш Хаким
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Вельс Моритц
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|3
|2
|Dario Grujic
|6
|0
|Диалло Байла
|3
|1
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|1
|Namory Cisse
|2
|1
|Оливейра Андерсон
|3
|0
|Маак Маттиас
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Шато Патерсон
|2
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Диаби Ядали
|2
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
|Matheus Lins
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Аустрия Лустенау
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
8
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
29
Упущенные победы
10
2
Аустрия Вена
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Аустрия Лустенау
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
29
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
4
27%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
27%
3
30%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
3
38%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
5
28%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
6
33%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
5
42%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
16
29
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
5
31%
7
24%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
2
13%
4
14%
76-90
Забито
27
20
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
7
26%
2
10%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
7
26%
1
5%
31-45
4
15%
6
30%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
6
22%
6
30%
76-90
Пропущено
24
47
13 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
5
21%
5
11%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
6
25%
8
17%
31-45
4
17%
9
19%
46-60
3
13%
8
17%
61-75
4
17%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:0
5 раз 38%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
15 раз 60%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
57
58
39
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
58
48
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
1015
916
520
223
124
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 7