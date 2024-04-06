Тур: 29. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
Ход матча
10'
1:0
22'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
23
Риера
Адриан
21
Тораль
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бауман НоамВратарь
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
ОФИ
ПАС Янина
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.1
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.21
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
74
90
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.14
|Лейя-Исека Аарон
|3 (1)
|0.1
|Нуха Дико
|3
|0.1
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.07
|Бакич Марко
|2 (1)
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.07
|Риера Адриан
|2
|0.07
|Лабропулос Василис
|2
|0.07
|Абанда Леруа
|1
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Маринакис Никос
|1
|0.03
|Luis Gallegos
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|1
|0.03
|Хименес Хесус
|1
|0.03
|Giannis Apostolakis
|1
|0.03
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|9 (3)
|0.31
|Эррамуспе Родриго
|4 (1)
|0.14
|Памлидис Георгиос
|3
|0.1
|Kevin Rosero
|2
|0.07
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.07
|Цимас Панайотис
|2
|0.07
|Цаусис Мариос
|1
|0.03
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.03
|Ринстра Дан
|1
|0.03
|Лео Жан-Батист
|1
|0.03
|Киакос Яннис
|1
|0.03
|Собоциньский Ян
|1
|0.03
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.03
|Сория Карлес
|0
|0
|Federico Gino
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|9
|0
|Бакич Марко
|8
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Абанда Леруа
|7
|0
|Маринакис Никос
|6
|0
|Luis Gallegos
|6
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Феллипе Луис
|3
|0
|Тораль Хон
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Лукао Лукас
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|9
|1
|Эррамуспе Родриго
|10
|0
|Цимас Панайотис
|10
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Сория Карлес
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Лиасос Ангелос
|5
|0
|Ринстра Дан
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Kevin Rosero
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Конде Педро
|2
|0
|Осей-Туту Джорди
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Демир Мете-Каан
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
15
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
ПАС Янина
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
7
10
ОФИ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
ПАС Янина
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
14
25
Голы по времени матча
Забито
18
17
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
2
11%
3
18%
1-15
5
28%
3
18%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
5
28%
3
18%
76-90
Пропущено
14
31
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
3
21%
6
19%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
29%
5
16%
31-45
2
14%
6
19%
46-60
2
14%
6
19%
61-75
3
21%
5
16%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
3
25%
16-30
1
10%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
18%
4
20%
1-15
4
14%
5
25%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
5
18%
5
25%
61-75
7
25%
4
20%
76-90
Забито
28
29
16 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
3
11%
4
14%
1-15
8
29%
6
21%
16-30
5
18%
8
28%
31-45
1
4%
3
10%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
7
25%
4
14%
76-90
Пропущено
42
51
21 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
8
19%
10
20%
1-15
4
10%
8
16%
16-30
9
21%
6
12%
31-45
4
10%
7
14%
46-60
7
17%
11
22%
61-75
10
24%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Атромитос 0:0 Кифисиас - ОФИ 0:0 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1
ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 АЕК - ПАС Янина 4:2
ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0
Результаты матчей
ОФИ
ПАС Янина
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
4:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ОФИ
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
410
311
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
212
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1810
622
919
226
127
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|16
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 8
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|11
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9