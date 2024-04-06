Тур: 29. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
1:0
10' ГолРиера Адриан
26' Красная карточкаЭррамуспе Родриго
2:0
45' ГолБаку Макана
50' Желтая карточкаСория Карлес
57' Желтая карточкаКонде Педро
3:0
58' ГолЛейя-Исека Аарон
67' Желтая карточкаСобоциньский Ян
4:0
86' ГолРиера Адриан
90'+4
Ход матча
10'
1:0
45'
2:0
50'
57'
58'
67'
86'
4:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
23
Риера
Адриан
21
Тораль
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бауман НоамВратарь
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
ОФИ
ПАС Янина
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.1
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.21
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
74
90
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.14
|Лейя-Исека Аарон
|4 (1)
|0.14
|Нуха Дико
|3
|0.1
|Риера Адриан
|3
|0.1
|Баку Макана
|2
|0.07
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.07
|Бакич Марко
|2 (1)
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.07
|Лабропулос Василис
|2
|0.07
|Абанда Леруа
|1
|0.03
|Маринакис Никос
|1
|0.03
|Luis Gallegos
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|1
|0.03
|Хименес Хесус
|1
|0.03
|Giannis Apostolakis
|1
|0.03
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|9 (3)
|0.31
|Эррамуспе Родриго
|4 (1)
|0.14
|Памлидис Георгиос
|3
|0.1
|Kevin Rosero
|2
|0.07
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.07
|Цимас Панайотис
|2
|0.07
|Цаусис Мариос
|1
|0.03
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.03
|Ринстра Дан
|1
|0.03
|Лео Жан-Батист
|1
|0.03
|Киакос Яннис
|1
|0.03
|Собоциньский Ян
|1
|0.03
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.03
|Сория Карлес
|0
|0
|Federico Gino
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|9
|0
|Бакич Марко
|8
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Абанда Леруа
|7
|0
|Маринакис Никос
|6
|0
|Luis Gallegos
|6
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Феллипе Луис
|3
|0
|Тораль Хон
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Лукао Лукас
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|10
|1
|Federico Gino
|9
|1
|Цимас Панайотис
|10
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Сория Карлес
|7
|0
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Лиасос Ангелос
|5
|0
|Ринстра Дан
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Конде Педро
|3
|0
|Kevin Rosero
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Осей-Туту Джорди
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Демир Мете-Каан
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Собоциньский Ян
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
15
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
ПАС Янина
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
7
10
ОФИ
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
ПАС Янина
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
14
25
Голы по времени матча
Забито
22
17
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
3
14%
3
18%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
6
27%
3
18%
76-90
Пропущено
14
35
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
3
21%
7
20%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
4
29%
6
17%
31-45
2
14%
7
20%
46-60
2
14%
6
17%
61-75
3
21%
6
17%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
3
25%
16-30
1
10%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
18%
4
20%
1-15
4
14%
5
25%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
5
18%
5
25%
61-75
7
25%
4
20%
76-90
Забито
32
29
18 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
4
13%
4
14%
1-15
8
25%
6
21%
16-30
6
19%
8
28%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
8
25%
4
14%
76-90
Пропущено
42
55
21 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
8
19%
11
20%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
9
21%
7
13%
31-45
4
10%
8
15%
46-60
7
17%
11
20%
61-75
10
24%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Атромитос 0:0 Кифисиас - ОФИ 0:0 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1
ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 АЕК - ПАС Янина 4:2
ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0
Результаты матчей
ОФИ
ПАС Янина
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
4:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ОФИ
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
86
510
311
312
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
105
212
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1811
722
920
326
128
227
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|16
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 10
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 8
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9