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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
ОФИ
4:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
10' Гол
Риера Адриан
26' Красная карточка
Эррамуспе Родриго
2:0
45' Гол
Баку Макана
50' Желтая карточка
Сория Карлес
57' Желтая карточка
Конде Педро
3:0
58' Гол
Лейя-Исека Аарон
67' Желтая карточка
Собоциньский Ян
4:0
86' Гол
Риера Адриан
90'+4
31
Христогеоргос
Никос
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
22
Тораринссон
Гудмундур
7
Баку
Макана
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
23
Риера
Адриан
21
Тораль
Хон
9
Лейя-Исека
Аарон
1
Надь
Гергей
45
Gerasimos
Bakadimas
6
Собоциньский
Ян
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
2
Сория
Карлес
21
Цимас
Панайотис
8
Santiago
Rosales
9
Конде
Педро
ОФИ
4-4-2
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
ПАС Янина

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.1

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.21
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

74
90

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.14
Лейя-Исека Аарон 4 (1) 0.14
Нуха Дико 3 0.1
Риера Адриан 3 0.1
Баку Макана 2 0.07
Нейра Хуан 2 (1) 0.07
Бакич Марко 2 (1) 0.07
Тораринссон Гудмундур 2 0.07
Лабропулос Василис 2 0.07
Абанда Леруа 1 0.03
Маринакис Никос 1 0.03
Luis Gallegos 1 0.03
Ларссон Эрик 1 0.03
Хименес Хесус 1 0.03
Giannis Apostolakis 1 0.03
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 9 (3) 0.31
Эррамуспе Родриго 4 (1) 0.14
Памлидис Георгиос 3 0.1
Kevin Rosero 2 0.07
Пантелакис Эпаминондас 2 0.07
Цимас Панайотис 2 0.07
Цаусис Мариос 1 0.03
Гарро Хуан Фернандо 1 0.03
Ринстра Дан 1 0.03
Лео Жан-Батист 1 0.03
Киакос Яннис 1 0.03
Собоциньский Ян 1 0.03
Claudiu Cristian Balan 1 0.03
Сория Карлес 0 0
Federico Gino 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 9 0
Бакич Марко 8 0
Мельядо Мигель 7 0
Абанда Леруа 7 0
Маринакис Никос 6 0
Luis Gallegos 6 0
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Глазер Дан 4 0
Каро Андреас 4 0
Тораринссон Гудмундур 3 0
Феллипе Луис 3 0
Тораль Хон 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Лейя-Исека Аарон 2 0
Бауман Ноам 2 0
Риера Адриан 2 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Лукао Лукас 1 0
Harold Mosquera 1 0
Баку Макана 1 0
Giannis Apostolakis 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 10 1
Federico Gino 9 1
Цимас Панайотис 10 0
Карахалиос Зисис 4 2
Сория Карлес 7 0
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Лиасос Ангелос 5 0
Ринстра Дан 3 0
Памлидис Георгиос 3 0
Конде Педро 3 0
Kevin Rosero 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Осей-Туту Джорди 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Демир Мете-Каан 1 0
Бегала Матуш 1 0
Собоциньский Ян 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

ОФИ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
15
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
ПАС Янина
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

7
10
ОФИ
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
ПАС Янина
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

22
17
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
3
14%
3
18%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
6
27%
3
18%
76-90

Пропущено

14
35
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
3
21%
7
20%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
4
29%
6
17%
31-45
2
14%
7
20%
46-60
2
14%
6
17%
61-75
3
21%
6
17%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
3
25%
16-30
1
10%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
18%
4
20%
1-15
4
14%
5
25%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
5
18%
5
25%
61-75
7
25%
4
20%
76-90

Забито

32
29
18 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
4
13%
4
14%
1-15
8
25%
6
21%
16-30
6
19%
8
28%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
8
25%
4
14%
76-90

Пропущено

42
55
21 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
8
19%
11
20%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
9
21%
7
13%
31-45
4
10%
8
15%
46-60
7
17%
11
20%
61-75
10
24%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Атромитос 0:0 Кифисиас - ОФИ 0:0 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1
ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 АЕК - ПАС Янина 4:2
ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0

Результаты матчей

ОФИ
ПАС Янина

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
4:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ОФИ
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
3
11
3
12
2.5
1
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
5
2
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
18
11
7
22
1.5
9
20
3
26
2.5
1
28
2
27
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Арис Салоники
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Олимпиакос
 3 1 0 2 4 - 4 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
ОФИ
 3 1 2 0 4 - 0 5
3.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Панетоликос
 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Пансерраикос
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Кифисиас
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
ПАС Янина
 3 0 1 2 3 - 8 1
8.
Астерас
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕК
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Атромитос
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Арис Салоники
 2 1 0 1 1 - 3 3
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Ламия
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Кифисиас
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
7.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
8.
ПАС Янина
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 16
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 10
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 8
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Тораль Хон сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Баку Макана бьет в цель!
    • 26'
      УДАЛЕНИЕ! - Эррамуспе Родриго увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    Где смотреть матч ОФИ 4:0 ПАС Янина онлайн

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