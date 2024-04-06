Тур: 29. Стадион: Перистери.
0:1
Второй тайм: 88'
0'
18' Желтая карточкаKonstantinos Pomonis
0:1
18' ГолАлексич Коста
19' Желтая карточкаАлексич Коста
45' Желтая карточкаКуэн Андреас
56' Желтая карточкаДелияннидис Панайотис
57' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
57' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
73' Желтая карточкаGeorgios Tzovaras
77' Желтая карточкаГонсалес Эдер
Ход матча
18'
0:1
19'
45'
57'
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
30
Куэн
Андреас
55
Диркс
Тюр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Диркс ТюрНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Атромитос
Пансерраикос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|8 (2)
|0.28
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.17
|Робай Гаэтан
|4
|0.14
|Юбитана Дензель
|3
|0.1
|Гонсалес Эдер
|3
|0.1
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.07
|Lucas Acevedo
|2
|0.07
|Куэн Андреас
|1
|0.03
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.03
|Камара Агибу
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|6
|0.21
|Варда Амр
|4 (2)
|0.14
|Konstantinos Thimianis
|4 (2)
|0.14
|Делияннидис Панайотис
|3
|0.1
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.1
|Бетанкор Хефте
|3
|0.1
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.07
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.07
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.07
|Авлонитис Тасос
|1
|0.03
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.03
|Mathias Tomas
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Angelos Ikonomou
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|7
|1
|Цавелас Георгиос
|8
|0
|Камара Агибу
|8
|0
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Валенсия Диего
|7
|0
|Юбитана Дензель
|5
|1
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|5
|0
|Кунде Пьер
|3
|1
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Гонсалес Эдер
|4
|0
|Nicolaos Athanasiou
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|1
|Имереков Максим
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Вракас Георгиос
|1
|0
|Konstantinos Pomonis
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|9
|1
|Maximiliano Moreira
|8
|1
|Стаикос Пасхалис
|9
|0
|Алексич Коста
|7
|0
|Делияннидис Панайотис
|5
|1
|Данкерлёй Дамил
|6
|0
|Stavros Petravrakis
|5
|0
|Konstantinos Thimianis
|5
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Mathias Tomas
|4
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Хадзистравос Зисис
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Angelos Ikonomou
|3
|0
|Софианос Мариос
|3
|0
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Пансерраикос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
10
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Пансерраикос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
86% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
10
18
Атромитос
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Пансерраикос
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
14% (4)
68% (19)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
20
14
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
10%
7
50%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
6
30%
2
14%
76-90
Пропущено
19
29
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
1
3%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
8
42%
12
41%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
33%
7
37%
76-90
Пропущено
27
16
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
7%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
10
37%
6
38%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Забито
32
33
9 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
4
13%
8
24%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
3
9%
4
12%
31-45
7
22%
3
9%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
10
31%
9
27%
76-90
Пропущено
46
45
23 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
4
9%
3
7%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
14
30%
10
22%
31-45
7
15%
4
9%
46-60
3
7%
6
13%
61-75
13
28%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ОФИ - Атромитос 0:0 Атромитос - Ламия 2:2 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1
Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1
Пансерраикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:0 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Астерас 2:1 Пансерраикос - ПАОК 0:2
Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0
Результаты матчей
Атромитос
Пансерраикос
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
2
1 раз 4%
0
12 раз 43%
2
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
59
77
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
68
311
410
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1612
820
1117
721
226
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|16
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Ожегович Огнен
|13 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 8
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|10