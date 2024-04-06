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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Атромитос
0:1
Второй тайм: 88'
Пансерраикос
0'
18' Желтая карточка
Konstantinos Pomonis
0:1
18' Гол
Алексич Коста
19' Желтая карточка
Алексич Коста
45' Желтая карточка
Куэн Андреас
56' Желтая карточка
Делияннидис Панайотис
57' Желтая карточка
Maximiliano Moreira
57' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
73' Желтая карточка
Georgios Tzovaras
77' Желтая карточка
Гонсалес Эдер

Ход матча

18'
Konstantinos Pomonis
 
18'
0:1
Алексич Коста
(Варда Амр)
19'
 
Алексич Коста
45'
Куэн Андреас
 
46'
Вракас Георгиос
Диркс Тюр
 
46'
Валенсия Диего
Фридйонссон Самуэль
 
46'
Гонсалес Эдер
Эрлингмарк Огюст
 
56'
 
Делияннидис Панайотис
57'
 
Maximiliano Moreira
57'
Цавелас Георгиос
 
62'
Georgios Tzovaras
Робай Гаэтан
 
67'
 
Хадзистравос Зисис
Бетанкор Хефте
67'
 
Вулери Каин
Mathias Tomas
70'
Ангельски Кароль
Вергос Николаос
 
73'
Georgios Tzovaras
 
77'
Гонсалес Эдер
 
86'
 
Софианос Мариос
Алексич Коста

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Пансерраикос
9.42
4.10
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3.50
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Все Коэффициенты
1
Маркеджани
Габриэле
19
Кивракидис
Кириакос
44
Dimitrios
Tsakmakis
33
Цавелас
Георгиос
27
Konstantinos
Pomonis
8
Фридйонссон
Самуэль
17
Эрлингмарк
Огюст
30
Куэн
Андреас
7
Робай
Гаэтан
9
Вергос
Николаос
55
Диркс
Тюр
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
5
Авлонитис
Тасос
31
Бергстрём
Эмиль
3
Stavros
Petravrakis
72
Уэдраого
Исмаила
69
Maximiliano
Moreira
11
Mathias
Tomas
14
Алексич
Коста
7
Варда
Амр
19
Бетанкор
Хефте
Атромитос
4-3-3
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Пансерраикос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 8 (2) 0.28
Вергос Николаос 5 (1) 0.17
Робай Гаэтан 4 0.14
Юбитана Дензель 3 0.1
Гонсалес Эдер 3 0.1
Валенсия Диего 2 (1) 0.07
Lucas Acevedo 2 0.07
Куэн Андреас 1 0.03
Цавелас Георгиос 1 0.03
Фридйонссон Самуэль 1 0.03
Камара Агибу 1 0.03
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 6 0.21
Варда Амр 4 (2) 0.14
Konstantinos Thimianis 4 (2) 0.14
Делияннидис Панайотис 3 0.1
Стаикос Пасхалис 3 0.1
Бетанкор Хефте 3 0.1
Мургос Саввас 2 (1) 0.07
Хадзистравос Зисис 2 0.07
Пилеас Костас 2 (1) 0.07
Авлонитис Тасос 1 0.03
Бергстрём Эмиль 1 0.03
Mathias Tomas 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Angelos Ikonomou 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 7 1
Цавелас Георгиос 8 0
Камара Агибу 8 0
Кешрида Ваджди 7 0
Валенсия Диего 7 0
Юбитана Дензель 5 1
Lucas Acevedo 4 1
Dimitrios Tsakmakis 5 0
Кунде Пьер 3 1
Фридйонссон Самуэль 4 0
Гонсалес Эдер 4 0
Nicolaos Athanasiou 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Эрлингмарк Огюст 2 0
Кивракидис Кириакос 0 1
Имереков Максим 1 0
Куэн Андреас 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Вракас Георгиос 1 0
Konstantinos Pomonis 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 9 1
Maximiliano Moreira 8 1
Стаикос Пасхалис 9 0
Алексич Коста 7 0
Делияннидис Панайотис 5 1
Данкерлёй Дамил 6 0
Stavros Petravrakis 5 0
Konstantinos Thimianis 5 0
Гайек Томаш 1 2
Mathias Tomas 4 0
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Мургос Саввас 3 0
Хадзистравос Зисис 3 0
Пилеас Костас 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Angelos Ikonomou 3 0
Софианос Мариос 3 0
Авлонитис Тасос 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Варда Амр 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0

Результаты матчей

Атромитос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Пансерраикос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
10
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Пансерраикос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
86% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

10
18
Атромитос
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Пансерраикос
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
14% (4)
68% (19)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

15
28

Голы по времени матча

Забито

20
14
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
10%
7
50%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
6
30%
2
14%
76-90

Пропущено

19
29
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
1
3%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
8
42%
12
41%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
33%
7
37%
76-90

Пропущено

27
16
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
7%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
10
37%
6
38%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Забито

32
33
9 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
4
13%
8
24%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
3
9%
4
12%
31-45
7
22%
3
9%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
10
31%
9
27%
76-90

Пропущено

46
45
23 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
4
9%
3
7%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
14
30%
10
22%
31-45
7
15%
4
9%
46-60
3
7%
6
13%
61-75
13
28%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ОФИ - Атромитос 0:0 Атромитос - Ламия 2:2 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1
Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1
Пансерраикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:0 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Астерас 2:1 Пансерраикос - ПАОК 0:2
Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0

Результаты матчей

Атромитос
Пансерраикос

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
2
1 раз 4%
0
12 раз 43%
2
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
7
7
5
9
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
16
12
8
20
1.5
11
17
7
21
2.5
2
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Арис Салоники
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Олимпиакос
 3 1 0 2 4 - 4 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Пансерраикос
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Панетоликос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Атромитос
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
ОФИ
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕК
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пансерраикос
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атромитос
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Арис Салоники
 2 1 0 1 1 - 3 3
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Ламия
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пансерраикос
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атромитос
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ПАС Янина
 1 0 0 1 2 - 3 0
7.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
8.
Кифисиас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 16
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Ожегович Огнен 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 8
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Лучшие коэффициенты
    Атромитос
    Ничья
    Пансерраикос
    9.42
    4.10
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    3.50
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    Атромитос
    Пансерраикос
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