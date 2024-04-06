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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Панетоликос
0:1
Перерыв
Волос
0'
17' Желтая карточка
Младен Себастьян
0:1
29' Гол
Ассехнун Джасин-Амин
42' Желтая карточка
Maximiliano Comba

Ход матча

17'
Младен Себастьян
 
29'
0:1
Ассехнун Джасин-Амин
(Луна Антонио)
42'
 
Maximiliano Comba

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Волос
6.40
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3.31
4.02
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Все Коэффициенты
13
Lucas
Abraham
Chavez
6
Ойконому
Мариос
5
Младен
Себастьян
49
Nikola
Stajic
35
Харис
Мавриас
24
Pedro
Silva
Torrejon
34
Facundo
Perez
14
Дуарте
Фредерику
10
Хуанпи
Аньор
22
Серхио
Диас
7
Карелис
Никос
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
11
Главчич
Неманья
22
Georgios
Mygas
20
Maximiliano
Comba
77
Ассехнун
Джасин-Амин
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
Панетоликос
5-3-2
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Волос

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.57

Среднее время на гол

55
157

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

67
96

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.14
Соуза Жоау Педру 4 (2) 0.14
Дуарте Фредерику 3 0.1
Льявас Георгиос 2 0.07
Харис Мавриас 2 0.07
Серхио Диас 2 0.07
Шенгелия Леван 2 0.07
Хацитеодоридис Илиас 2 0.07
Дуарте Бруно 2 0.07
Хуанпи Аньор 1 0.03
Карелис Никос 1 0.03
Ойконому Мариос 1 0.03
Младен Себастьян 1 0.03
Sebastian Lomonaco 1 0.03
Малис Александрос 1 0.03
Franco Baldassarra 1 0.03
Facundo Perez 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 7 (2) 0.24
Maximiliano Comba 5 0.17
Делетич Милош 4 0.14
Мораитис Панагиотис 4 (1) 0.14
Ассехнун Джасин-Амин 3 0.1
Бертолио Факундо 2 0.07
Сьелис Христос 2 0.07
Алхо Николай 1 0.03
Труйе Алексис 1 (1) 0.03
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Де Кампс Юри 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 11 0
Facundo Perez 7 1
Хуанпи Аньор 8 0
Дуарте Бруно 8 0
Ойконому Мариос 4 1
Карелис Никос 4 0
Дуарте Фредерику 4 0
Харис Мавриас 2 1
Серхио Диас 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Хацитеодоридис Илиас 3 0
Малис Александрос 3 0
Соуза Жоау Педру 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Nikola Stajic 2 0
Стергиакис Антонис 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Georgios Mygas 6 1
Главчич Неманья 7 0
Maximiliano Comba 7 0
Цоканис Тасос 6 0
Баррьентос Жан 4 1
Асланидис Кириакос 4 1
Сьелис Христос 5 0
Де Кампс Юри 3 1
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Бертолио Факундо 3 0
Алхо Николай 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Труйе Алексис 3 0
Луна Антонио 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Анхель Лопес 1 0
Bryan Olivera 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Метаксас Димитрис 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Волос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
4
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Волос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

7
15
Панетоликос
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Волос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

19
20

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

20
8
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
2
25%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
4
20%
2
25%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
6
30%
1
4%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
8
40%
4
17%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
2
15%
4
19%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
7
33%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Пропущено

24
27
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
3
11%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
5
21%
7
26%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
4
17%
3
11%
76-90

Забито

33
29
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 11
4
12%
4
14%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
2
6%
8
28%
46-60
6
18%
7
24%
61-75
9
27%
5
17%
76-90

Пропущено

44
51
22 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
8
18%
4
8%
1-15
8
18%
4
8%
16-30
6
14%
15
29%
29%
31-45
4
9%
12
24%
46-60
6
14%
9
18%
61-75
12
27%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Кифисиас 4:1 Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1
Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1

Результаты матчей

Панетоликос
Волос

Точный счет

3:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
6
8
3
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
18
10
8
20
1.5
9
19
3
25
2.5
2
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Арис Салоники
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Олимпиакос
 3 1 0 2 4 - 4 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
ОФИ
 1:0 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Панетоликос
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Пансерраикос
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Астерас
 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
ПАС Янина
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
8.
Кифисиас
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕК
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
ОФИ
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Волос
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Панетоликос
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Астерас
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Кифисиас
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ПАС Янина
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Арис Салоники
 2 1 0 1 1 - 3 3
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Ламия
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Панетоликос
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ОФИ
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
6.
Астерас
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
7.
ПАС Янина
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
8.
Кифисиас
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 16
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
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Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 8
Панетоликос Младен Себастьян 11
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 9
Весь список
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Панетоликос
Ничья
Волос
6.40
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3.31
4.02
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