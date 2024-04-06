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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Панетоликос
0:1
Конец матча
Волос
0'
17' Желтая карточка
Младен Себастьян
0:1
29' Гол
Ассехнун Джасин-Амин
42' Желтая карточка
Maximiliano Comba
68' Желтая карточка
Харис Мавриас
70' Желтая карточка
Pedro Silva Torrejon
90' Красная карточка
Алхо Николай
90' Желтая карточка
Ковач Даниэль
90' Вторая желтая карточка
Младен Себастьян
90'+8
13
Lucas
Abraham
Chavez
6
Ойконому
Мариос
5
Младен
Себастьян
49
Nikola
Stajic
35
Харис
Мавриас
24
Pedro
Silva
Torrejon
34
Facundo
Perez
14
Дуарте
Фредерику
10
Хуанпи
Аньор
22
Серхио
Диас
7
Карелис
Никос
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
11
Главчич
Неманья
22
Georgios
Mygas
20
Maximiliano
Comba
77
Ассехнун
Джасин-Амин
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
Панетоликос
5-3-2
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Волос

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.57

Среднее время на гол

55
157

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

67
96

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.14
Соуза Жоау Педру 4 (2) 0.14
Дуарте Фредерику 3 0.1
Льявас Георгиос 2 0.07
Харис Мавриас 2 0.07
Серхио Диас 2 0.07
Шенгелия Леван 2 0.07
Хацитеодоридис Илиас 2 0.07
Дуарте Бруно 2 0.07
Хуанпи Аньор 1 0.03
Карелис Никос 1 0.03
Ойконому Мариос 1 0.03
Младен Себастьян 1 0.03
Sebastian Lomonaco 1 0.03
Малис Александрос 1 0.03
Franco Baldassarra 1 0.03
Facundo Perez 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 7 (2) 0.24
Maximiliano Comba 5 0.17
Делетич Милош 4 0.14
Мораитис Панагиотис 4 (1) 0.14
Ассехнун Джасин-Амин 3 0.1
Бертолио Факундо 2 0.07
Сьелис Христос 2 0.07
Алхо Николай 1 0.03
Труйе Алексис 1 (1) 0.03
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Де Кампс Юри 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 11 1
Facundo Perez 7 1
Хуанпи Аньор 8 0
Дуарте Бруно 8 0
Ойконому Мариос 4 1
Харис Мавриас 3 1
Карелис Никос 4 0
Дуарте Фредерику 4 0
Серхио Диас 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Pedro Silva Torrejon 3 0
Хацитеодоридис Илиас 3 0
Малис Александрос 3 0
Соуза Жоау Педру 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Льявас Георгиос 2 0
Nikola Stajic 2 0
Стергиакис Антонис 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Maximiliano Comba 8 0
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Georgios Mygas 6 1
Главчич Неманья 7 0
Цоканис Тасос 6 0
Баррьентос Жан 4 1
Асланидис Кириакос 4 1
Сьелис Христос 5 0
Алхо Николай 3 1
Де Кампс Юри 3 1
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Бертолио Факундо 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Труйе Алексис 3 0
Луна Антонио 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Анхель Лопес 1 0
Ковач Даниэль 1 0
Bryan Olivera 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Метаксас Димитрис 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Волос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
4
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Волос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

7
15
Панетоликос
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Волос
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

19
20

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

20
9
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
5
25%
3
33%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
6
29%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
8
38%
4
17%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
15%
4
19%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
7
33%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Пропущено

24
27
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
3
11%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
5
21%
7
26%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
4
17%
3
11%
76-90

Забито

33
30
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
4
12%
4
13%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
2
6%
8
27%
46-60
6
18%
7
23%
61-75
9
27%
5
17%
76-90

Пропущено

45
51
23 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
8
18%
4
8%
1-15
9
20%
4
8%
16-30
6
13%
15
29%
29%
31-45
4
9%
12
24%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
12
27%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Кифисиас 4:1 Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1
Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1

Результаты матчей

Панетоликос
Волос

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
6
8
3
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
8
3
11
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
19
10
8
21
1.5
9
20
3
26
2.5
2
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Арис Салоники
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Олимпиакос
 3 1 0 2 4 - 4 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
ОФИ
 4:0 3 1 2 0 4 - 0 5
3.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Панетоликос
 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Пансерраикос
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Кифисиас
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
ПАС Янина
 0:4 3 0 1 2 3 - 8 1
8.
Астерас
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕК
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 4:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Атромитос
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ПАС Янина
 0:4 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Арис Салоники
 2 1 0 1 1 - 3 3
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Ламия
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Кифисиас
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ОФИ
 4:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
7.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
8.
ПАС Янина
 0:4 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 16
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 10
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 8
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
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