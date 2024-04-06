Тур: 29. Стадион: Панетоликос.
0:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаМладен Себастьян
0:1
29' ГолАссехнун Джасин-Амин
42' Желтая карточкаMaximiliano Comba
68' Желтая карточкаХарис Мавриас
70' Желтая карточкаPedro Silva Torrejon
90' Красная карточкаАлхо Николай
90' Желтая карточкаКовач Даниэль
90' Вторая желтая карточкаМладен Себастьян
90'+8
Ход матча
17'
29'
68'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
10
Хуанпи
Аньор
22
Серхио
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дуарте БруноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christos Kontis
История личных встреч
Панетоликос
Волос
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.63
0.57
Среднее время на гол
55
157
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
67
96
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.14
|Соуза Жоау Педру
|4 (2)
|0.14
|Дуарте Фредерику
|3
|0.1
|Льявас Георгиос
|2
|0.07
|Харис Мавриас
|2
|0.07
|Серхио Диас
|2
|0.07
|Шенгелия Леван
|2
|0.07
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0.07
|Дуарте Бруно
|2
|0.07
|Хуанпи Аньор
|1
|0.03
|Карелис Никос
|1
|0.03
|Ойконому Мариос
|1
|0.03
|Младен Себастьян
|1
|0.03
|Sebastian Lomonaco
|1
|0.03
|Малис Александрос
|1
|0.03
|Franco Baldassarra
|1
|0.03
|Facundo Perez
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|7 (2)
|0.24
|Maximiliano Comba
|5
|0.17
|Делетич Милош
|4
|0.14
|Мораитис Панагиотис
|4 (1)
|0.14
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0.1
|Бертолио Факундо
|2
|0.07
|Сьелис Христос
|2
|0.07
|Алхо Николай
|1
|0.03
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.03
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Де Кампс Юри
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|11
|1
|Facundo Perez
|7
|1
|Хуанпи Аньор
|8
|0
|Дуарте Бруно
|8
|0
|Ойконому Мариос
|4
|1
|Харис Мавриас
|3
|1
|Карелис Никос
|4
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Серхио Диас
|3
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Pedro Silva Torrejon
|3
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Nikola Stajic
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Maximiliano Comba
|8
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Georgios Mygas
|6
|1
|Главчич Неманья
|7
|0
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Сьелис Христос
|5
|0
|Алхо Николай
|3
|1
|Де Кампс Юри
|3
|1
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Бертолио Факундо
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Труйе Алексис
|3
|0
|Луна Антонио
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Ковач Даниэль
|1
|0
|Bryan Olivera
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Метаксас Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Волос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
4
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Волос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
7
15
Панетоликос
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Волос
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
19
20
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
20
9
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
5
25%
3
33%
61-75
4
20%
2
22%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
6
29%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
8
38%
4
17%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
15%
4
19%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
7
33%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
5
38%
3
14%
76-90
Пропущено
24
27
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
3
11%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
5
21%
7
26%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
4
17%
3
11%
76-90
Забито
33
30
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
4
12%
4
13%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
2
6%
8
27%
46-60
6
18%
7
23%
61-75
9
27%
5
17%
76-90
Пропущено
45
51
23 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
8
18%
4
8%
1-15
9
20%
4
8%
16-30
6
13%
15
29%
29%
31-45
4
9%
12
24%
46-60
6
13%
9
18%
61-75
12
27%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Кифисиас 4:1 Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1
Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1
Результаты матчей
Панетоликос
Волос
Точный счет
1:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
122
510
68
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
78
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1910
821
920
326
227
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|0:4
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:4
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|4:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|16
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 10
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 8
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9