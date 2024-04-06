Тур: 25. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
0:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
30'
51'
23
Lukas
Tursch
10
Paul
Mensah
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Simon Seidl
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6 (1)
|0.24
|Simon Pirkl
|3
|0.12
|Голлес Джулиан
|2
|0.08
|Paul Mensah
|2
|0.08
|Носс Конор
|2
|0.08
|Маранда Мануэль
|2
|0.08
|Simon Seidl
|2
|0.08
|Фейертаг Штефан
|1
|0.04
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.04
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|8 (2)
|0.32
|Augustine Boakye
|6
|0.24
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.24
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.12
|Забитцер Томас
|1
|0.04
|Ридер Флориан
|1
|0.04
|Яшич Адис
|1
|0.04
|Кеннеди Скотт
|1
|0.04
|Омич Эрвин
|1
|0.04
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Paul Mensah
|5
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Marco Krainz
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Lukas Tursch
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Добрас Кристиан
|0
|1
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Носс Конор
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Simon Seidl
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Augustine Boakye
|5
|1
|Верачниг Николас
|5
|1
|Шерцер Йонатан
|5
|0
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Циммерманн Бернхард
|3
|0
|Ибертсбергер Лукас
|3
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Балло Тьерно
|2
|0
|Тиджани Самсон
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Диабате Шейк
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
6
Блау-Вайсс Линц
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
6
14
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Вольфсбергер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
4
33%
3
23%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
33%
5
38%
76-90
Пропущено
15
19
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
4
40%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
13%
3
19%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
3
13%
7
44%
61-75
5
22%
2
13%
76-90
Забито
22
28
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
8
36%
6
21%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
2
9%
5
18%
61-75
5
23%
7
25%
76-90
Пропущено
38
35
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
7
18%
4
11%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
9
24%
7
20%
46-60
5
13%
10
29%
61-75
7
18%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
210
48
111
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
159
519
816
222
519
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:0
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 7