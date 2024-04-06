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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
0:0
Второй тайм: 65'
Вольфсбергер
0'
30' Желтая карточка
Lukas Tursch
51' Желтая карточка
Носс Конор

Ход матча

30'
Lukas Tursch
 
46'
Голлес Джулиан
Marco Krainz
 
51'
Носс Конор
 
56'
Simon Seidl
Носс Конор
 
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Вольфсбергер
3.42
3.15
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3.82
Все Коэффициенты
1
Nicolas
Schmid
23
Lukas
Tursch
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
19
Alexander
Briedl
10
Paul
Mensah
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
1
Бонманн
Хендрик
17
Верачниг
Николас
5
Диабате
Шейк
22
Баумгартнер
Доминик
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
16
Ляйтгеб
Марио
19
Алтунашвили
Сандро
10
Забитцер
Томас
18
Рёчер
Торстен
11
Балло
Тьерно
Блау-Вайсс Линц
4-3-3
Вольфсбергер
4-3-3

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
2:0
Б
2:1
К
1:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 (1) 0.24
Simon Pirkl 3 0.12
Голлес Джулиан 2 0.08
Paul Mensah 2 0.08
Носс Конор 2 0.08
Маранда Мануэль 2 0.08
Simon Seidl 2 0.08
Фейертаг Штефан 1 0.04
Кох Тобиас 1 (1) 0.04
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 8 (2) 0.32
Augustine Boakye 6 0.24
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.24
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.12
Забитцер Томас 1 0.04
Ридер Флориан 1 0.04
Яшич Адис 1 0.04
Кеннеди Скотт 1 0.04
Омич Эрвин 1 0.04
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Кох Тобиас 5 0
Paul Mensah 5 0
Штраусс Фабио 4 0
Marco Krainz 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Маранда Мануэль 3 0
Ronivaldo II 3 0
Митрович Данило 3 0
Lukas Tursch 2 0
Michael Brandner 2 0
Alexander Briedl 2 0
Добрас Кристиан 0 1
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Носс Конор 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Simon Seidl 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Augustine Boakye 5 1
Верачниг Николас 5 1
Шерцер Йонатан 5 0
Бамба Мохаммед 5 0
Баумгартнер Доминик 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Циммерманн Бернхард 3 0
Ибертсбергер Лукас 3 0
Бонманн Хендрик 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Балло Тьерно 2 0
Тиджани Самсон 2 0
Pascal Muller 2 0
Диабате Шейк 1 0
Писингер Симон 1 0
Ридер Флориан 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
6
Блау-Вайсс Линц
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

6
14
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Вольфсбергер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
4
33%
3
23%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Пропущено

15
19
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
4
40%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Пропущено

23
16
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
13%
3
19%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
3
13%
7
44%
61-75
5
22%
2
13%
76-90

Забито

22
28
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
8
36%
6
21%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
2
9%
5
18%
61-75
5
23%
7
25%
76-90

Пропущено

38
35
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
7
18%
4
11%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
9
24%
7
20%
46-60
5
13%
10
29%
61-75
7
18%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5
3
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
15
9
5
19
1.5
8
16
2
22
2.5
5
19
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

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Рапид Вена Грюлль Марко 11 (5)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Хайль Юрген 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Носс Конор уходит с поля. Simon Seidl выходит вместо него
  • 51'
    Носс Конор получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Marco Krainz уходит с поля. Голлес Джулиан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Lukas Tursch получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Вольфсбергер
3.42
3.15
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3.82
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Блау-Вайсс Линц
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