  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
0:0
Конец матча
Вольфсбергер
0'
30' Желтая карточка
Lukas Tursch
51' Желтая карточка
Носс Конор
87' Желтая карточка
Диабате Шейк
90'+5
1
Nicolas
Schmid
23
Lukas
Tursch
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
19
Alexander
Briedl
10
Paul
Mensah
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
1
Бонманн
Хендрик
17
Верачниг
Николас
5
Диабате
Шейк
22
Баумгартнер
Доминик
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
16
Ляйтгеб
Марио
19
Алтунашвили
Сандро
10
Забитцер
Томас
18
Рёчер
Торстен
11
Балло
Тьерно
Блау-Вайсс Линц
4-3-3
Вольфсбергер
4-3-3

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
2:0
Б
2:1
К
1:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 (1) 0.24
Simon Pirkl 3 0.12
Голлес Джулиан 2 0.08
Paul Mensah 2 0.08
Носс Конор 2 0.08
Маранда Мануэль 2 0.08
Simon Seidl 2 0.08
Фейертаг Штефан 1 0.04
Кох Тобиас 1 (1) 0.04
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 8 (2) 0.32
Augustine Boakye 6 0.24
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.24
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.12
Забитцер Томас 1 0.04
Ридер Флориан 1 0.04
Яшич Адис 1 0.04
Кеннеди Скотт 1 0.04
Омич Эрвин 1 0.04
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Кох Тобиас 5 0
Paul Mensah 5 0
Штраусс Фабио 4 0
Marco Krainz 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Маранда Мануэль 3 0
Ronivaldo II 3 0
Митрович Данило 3 0
Lukas Tursch 2 0
Michael Brandner 2 0
Носс Конор 2 0
Alexander Briedl 2 0
Добрас Кристиан 0 1
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Simon Seidl 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Augustine Boakye 5 1
Верачниг Николас 5 1
Шерцер Йонатан 5 0
Бамба Мохаммед 5 0
Баумгартнер Доминик 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Циммерманн Бернхард 3 0
Ибертсбергер Лукас 3 0
Диабате Шейк 2 0
Бонманн Хендрик 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Балло Тьерно 2 0
Тиджани Самсон 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Ридер Флориан 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
6
Блау-Вайсс Линц
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

6
14
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Вольфсбергер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
4
33%
3
23%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Пропущено

15
19
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
4
40%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Пропущено

23
16
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
13%
3
19%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
3
13%
7
44%
61-75
5
22%
2
13%
76-90

Забито

22
28
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
8
36%
6
21%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
2
9%
5
18%
61-75
5
23%
7
25%
76-90

Пропущено

38
35
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
7
18%
4
11%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
9
24%
7
20%
46-60
5
13%
10
29%
61-75
7
18%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
7
2
10
1.5
4
9
1
11
2.5
3
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
15
10
5
20
1.5
8
17
2
23
2.5
5
20
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 11 (5)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Хайль Юрген 1 7
Весь список
  • 63'
    Тьерно Балло уходит с поля. Sankara Karamoko выходит вместо него
  • 56'
    Носс Конор уходит с поля. Simon Seidl выходит вместо него
  • 51'
    Носс Конор получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Marco Krainz уходит с поля. Голлес Джулиан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Lukas Tursch получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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