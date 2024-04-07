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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
1:2
Первый тайм: 45+'
Хартберг
0'
0:1
25' Пенальти
Энтруп Максимилиан
1:1
29' Гол
Kosmas Gezos
38' Желтая карточка
Nicolas Binder
40' Желтая карточка
Christopher Cvetko
1:2
45' Гол
45' Желтая карточка

Ход матча

25'
0:1
Энтруп Максимилиан
29'
Kosmas Gezos
(Nicolas Wimmer)
1:1
38'
Nicolas Binder
 
40'
Christopher Cvetko
 
45'
1:2
45'
 
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Хартберг
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3.20
Все Коэффициенты
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
37
Nicolas
Wimmer
34
Jannik
Robatsch
33
Шумахер
Тилль
23
Безушков
Макс
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
2
Бонна
Соломон
9
Nicolas
Binder
10
Sinan
Karweina
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
12
Штайнвендер
Михаэль
5
Ibane
Bowat
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
27
Прокоп
Доминик
23
Кайнц
Тобиас
70
Провиденс
Рубен
11
Энтруп
Максимилиан
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Хартберг

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

19 матчей

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
0:2
Б
4:3
ТМК
1:3
ТМС
1:3
РЛЦ
3:1
РЛЦ
5:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
4:2
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

2.08
2.21

Среднее время на гол

43
40

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

36
38

Голов в среднем за матч

1.89
2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
45

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.4
Andy Irving 3 0.12
Florian Jaritz 3 0.12
Aaron Schwarz 3 0.12
Верницниг Кристофер 2 0.08
Kosmas Gezos 2 0.08
Christopher Cvetko 2 0.08
Nicolas Binder 1 0.04
Бенателли Рико 1 0.04
Nicolas Wimmer 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 10 (1) 0.4
Афдияй Донис 6 0.24
Ланг Кристоф 6 0.24
Прокоп Доминик 2 (1) 0.08
Фризер Доминик 2 0.08
Провиденс Рубен 2 0.08
Mamadou Sangare 1 0.04
Хайль Юрген 1 0.04
Christoph Urdl 1 0.04
Диаките Усман 1 0.04
Ibane Bowat 1 0.04
Maximilian Fillafer 1 0.04
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 5 0
Kosmas Gezos 4 0
Andy Irving 4 0
Sinan Karweina 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Nikola Djoric 4 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Christopher Cvetko 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Менцель Филлип 2 0
Штрауди Симон 2 0
Бонна Соломон 2 0
Aaron Schwarz 2 0
Маглица Антун 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Безушков Макс 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 7 1
Диаките Усман 5 2
Афдияй Донис 5 1
Mamadou Sangare 5 1
Прокоп Доминик 5 0
Manuel Pfeifer 5 0
Ibane Bowat 3 1
Энтруп Максимилиан 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Заллингер Рафаэль 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Провиденс Рубен 2 0
Компош Пауль 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Хартберг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
7
Аустрия Клагенфурт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

15
14
Аустрия Клагенфурт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Хартберг
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

26
21

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
5
36%
7
41%
61-75
2
14%
2
12%
76-90

Пропущено

19
21
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
3
14%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
6
29%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
6
38%
2
13%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
4
33%
3
18%
76-90

Забито

30
32
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
2
7%
5
16%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
7
23%
5
16%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
11
37%
9
28%
61-75
5
17%
4
13%
76-90

Пропущено

31
38
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
5
16%
6
16%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
7
23%
7
18%
31-45
1
3%
9
24%
46-60
6
19%
3
8%
61-75
6
19%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1
Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Хартберг

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
5
7
3
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
10
14
3
21
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 1:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:1 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:1 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 1:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 1:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 1:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:1 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 11 (5)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Хайль Юрген 1 7
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Хартберг
5.70
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3.65
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3.20
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Аустрия Клагенфурт
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