Тур: 25. Стадион: 28 Black Arena.
1:2
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
25' ПенальтиЭнтруп Максимилиан
1:1
29' ГолKosmas Gezos
38' Желтая карточкаNicolas Binder
40' Желтая карточкаChristopher Cvetko
Ход матча
25'
29'
1:1
38'
45'
1:2
45'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Andy Irving
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Хартберг
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
19 матчей
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
2.08
2.21
Среднее время на гол
43
40
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
36
38
Голов в среднем за матч
1.89
2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
45
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.4
|Andy Irving
|3
|0.12
|Florian Jaritz
|3
|0.12
|Aaron Schwarz
|3
|0.12
|Верницниг Кристофер
|2
|0.08
|Kosmas Gezos
|2
|0.08
|Christopher Cvetko
|2
|0.08
|Nicolas Binder
|1
|0.04
|Бенателли Рико
|1
|0.04
|Nicolas Wimmer
|1
|0.04
|Бонна Соломон
|1
|0.04
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|10 (1)
|0.4
|Афдияй Донис
|6
|0.24
|Ланг Кристоф
|6
|0.24
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.08
|Фризер Доминик
|2
|0.08
|Провиденс Рубен
|2
|0.08
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Хайль Юрген
|1
|0.04
|Christoph Urdl
|1
|0.04
|Диаките Усман
|1
|0.04
|Ibane Bowat
|1
|0.04
|Maximilian Fillafer
|1
|0.04
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|5
|0
|Kosmas Gezos
|4
|0
|Andy Irving
|4
|0
|Sinan Karweina
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Christopher Cvetko
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Менцель Филлип
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бонна Соломон
|2
|0
|Aaron Schwarz
|2
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|7
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|5
|1
|Mamadou Sangare
|5
|1
|Прокоп Доминик
|5
|0
|Manuel Pfeifer
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Энтруп Максимилиан
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Хартберг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
7
Аустрия Клагенфурт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
15
14
Аустрия Клагенфурт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Хартберг
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
26
21
Голы по времени матча
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
5
36%
7
41%
61-75
2
14%
2
12%
76-90
Пропущено
19
21
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
3
14%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
6
29%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
6
38%
2
13%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
4
33%
3
18%
76-90
Забито
30
32
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
2
7%
5
16%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
7
23%
5
16%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
11
37%
9
28%
61-75
5
17%
4
13%
76-90
Пропущено
31
38
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
5
16%
6
16%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
7
23%
7
18%
31-45
1
3%
9
24%
46-60
6
19%
3
8%
61-75
6
19%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1
Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Хартберг
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
48
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
57
57
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
186
915
1014
321
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|1:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:1
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|1:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|1:1
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|1:1
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 7