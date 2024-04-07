Тур: 25. Стадион: Меркур Арена.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
20'
35'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
24
Хавель
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
24 Хавель ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
-
Главный тренер: Сагедер Томас
История личных встреч
Штурм Грац
ЛАСК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|6
|0.24
|Влодарчик Шимон
|5
|0.2
|Китеишвили Отар
|4
|0.16
|Прасс Александр
|4
|0.16
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.16
|Бирет Мика
|4
|0.16
|Бовинг Виллиам
|2
|0.08
|Вютрих Грегори
|2
|0.08
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.08
|Лавале Димитри
|2
|0.08
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.08
|Ятта Сиди
|2
|0.08
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.36
|Любичич Марин
|4
|0.16
|Хавель Элиас
|2
|0.08
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.08
|Цирайс Филипп
|2
|0.08
|Люкенедер Феликс
|2
|0.08
|Усор Мозес
|2
|0.08
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Балик Гусейн
|1
|0.04
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|1
|Лавале Димитри
|5
|1
|Прасс Александр
|6
|0
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Шнегг Давид
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|1
|Хорват Саша
|7
|0
|Йовичич Бранко
|6
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
ЛАСК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
5
Штурм Грац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
23
15
Штурм Грац
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
ЛАСК
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
26
20
Голы по времени матча
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
24
15
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 15
5
21%
2
13%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
2
8%
6
40%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
43
26
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
9
21%
2
8%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
6
14%
8
31%
31-45
8
19%
3
12%
46-60
7
16%
3
12%
61-75
6
14%
9
35%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
29%
3
16%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4
Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3
ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0
Результаты матчей
Штурм Грац
ЛАСК
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
2:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
57
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
39
39
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
159
1212
816
519
420
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|1:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:1
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|1:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|1:1
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|1:1
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 7