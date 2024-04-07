  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Штурм Грац
1:0
Первый тайм: 45+'
ЛАСК
0'
1:0
20' Гол
Прасс Александр
35' Желтая карточка
Усор Мозес

Ход матча

20'
Прасс Александр
(Бовинг Виллиам)
1:0
35'
 
Усор Мозес
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Штурм Грац
Ничья
ЛАСК
3.70
5.40
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Все Коэффициенты
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
24
Лавале
Димитри
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
1
Лаваль
Тобиас
4
Таловеров
Максим
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
22
Стойкович
Филип
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
17
Усор
Мозес
24
Хавель
Элиас
9
Любичич
Марин
Штурм Грац
4-3-1-2
ЛАСК
3-4-2-1

История личных встреч

Штурм Грац
ЛАСК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 6 0.24
Влодарчик Шимон 5 0.2
Китеишвили Отар 4 0.16
Прасс Александр 4 0.16
Саркария Манприт 4 (1) 0.16
Бирет Мика 4 0.16
Бовинг Виллиам 2 0.08
Вютрих Грегори 2 0.08
Горенц-Станкович Йон 2 0.08
Лавале Димитри 2 0.08
Аффенгрубер Давид 2 0.08
Ятта Сиди 2 0.08
Газибегович Юсуф 1 0.04
Фусейни Мохаммед II 1 0.04
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.36
Любичич Марин 4 0.16
Хавель Элиас 2 0.08
Гойгингер Томас 2 (1) 0.08
Цирайс Филипп 2 0.08
Люкенедер Феликс 2 0.08
Усор Мозес 2 0.08
Флеккер Флориан 1 0.04
Стойкович Филип 1 0.04
Балик Гусейн 1 0.04
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 7 0
Горенц-Станкович Йон 5 1
Лавале Димитри 5 1
Прасс Александр 6 0
Вютрих Грегори 4 1
Шнегг Давид 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 3 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Бирет Мика 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 1
Хорват Саша 7 0
Йовичич Бранко 6 0
Стойкович Филип 5 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Белло Джордж 3 0
Хавель Элиас 3 0
Любичич Марин 2 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Андраде Андреас 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Усор Мозес 2 0
Михорль Петер 1 0
Флеккер Флориан 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
ЛАСК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
5
Штурм Грац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

23
15
Штурм Грац
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
ЛАСК
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

26
20

Голы по времени матча

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

24
15
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 15
5
21%
2
13%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
2
8%
6
40%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

43
26
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
9
21%
2
8%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
6
14%
8
31%
31-45
8
19%
3
12%
46-60
7
16%
3
12%
61-75
6
14%
9
35%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
29%
3
16%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4
Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3
ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0

Результаты матчей

Штурм Грац
ЛАСК

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
2:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
3
9
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
15
9
12
12
1.5
8
16
5
19
2.5
4
20
3
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 1:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:1 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:1 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 1:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 1:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 1:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:1 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 11 (5)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Хайль Юрген 1 7
Весь список
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Ничья
ЛАСК
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