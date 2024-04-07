Тур: 25. Стадион: Меркур Арена.
1:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолПрасс Александр
35' Желтая карточкаУсор Мозес
71' Желтая карточкаАффенгрубер Давид
86' Желтая карточкаЙовичич Бранко
90'+5
Ход матча
20'
35'
65'
86'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
24
Хавель
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
24 Хавель ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
-
Главный тренер: Сагедер Томас
История личных встреч
Штурм Грац
ЛАСК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|6
|0.24
|Влодарчик Шимон
|5
|0.2
|Китеишвили Отар
|4
|0.16
|Прасс Александр
|4
|0.16
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.16
|Бирет Мика
|4
|0.16
|Бовинг Виллиам
|2
|0.08
|Вютрих Грегори
|2
|0.08
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.08
|Лавале Димитри
|2
|0.08
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.08
|Ятта Сиди
|2
|0.08
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.36
|Любичич Марин
|4
|0.16
|Хавель Элиас
|2
|0.08
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.08
|Цирайс Филипп
|2
|0.08
|Люкенедер Феликс
|2
|0.08
|Усор Мозес
|2
|0.08
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Балик Гусейн
|1
|0.04
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|1
|Лавале Димитри
|5
|1
|Прасс Александр
|6
|0
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Шнегг Давид
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Аффенгрубер Давид
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|1
|Хорват Саша
|7
|0
|Йовичич Бранко
|7
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
ЛАСК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
5
Штурм Грац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
ЛАСК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
23
15
Штурм Грац
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
ЛАСК
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
26
20
Голы по времени матча
Забито
20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
3
27%
61-75
4
20%
3
27%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
43%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
24
15
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
5
21%
2
13%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
2
8%
6
40%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
44
26
23 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
9
20%
2
8%
1-15
8
18%
1
4%
16-30
6
14%
8
31%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
7
16%
3
12%
61-75
6
14%
9
35%
76-90
Пропущено
14
20
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
29%
3
15%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
4
29%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4
Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3
ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0
Результаты матчей
Штурм Грац
ЛАСК
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
2:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
67
57
211
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
310
39
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
1510
1213
817
520
421
322
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9