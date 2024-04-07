Тур: 25. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Второй тайм: 61'
0'
Ход матча
22
Соле
Умар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
23
Шимич
Роко
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
-
17 Фалли Маюлу
-
57 Ismail Seydi
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
48 матчей
81.3%
18.8%
39 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.4%
22.9%
16.7%
29 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.4%
25%
14.6%
29 побед 12 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
100%
0 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 17 побед
66 матчей
59.1%
24.2%
16.7%
39 побед 16 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.9%
43.9%
12.2%
29 побед 29 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.9%
30.3%
25.8%
29 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
64
63
Голов в среднем за матч
1.94
1.91
Среднее время на гол
46
47
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.3
1.18
Среднее время на гол
69
76
Всего голов
107
102
Голов в среднем за матч
1.62
1.55
Тотал матчей
2.5
63
Больше 95%
Меньше 5%
3
55
Больше 83%
Меньше 17%
11
37
Больше 56%
Меньше 44%
29
19
Больше 29%
Меньше 71%
47
14
Больше 21%
Меньше 79%
52
11
Больше 17%
Меньше 83%
55
5
Больше 8%
Меньше 92%
61
3
Больше 5%
Меньше 95%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|10
|0.4
|Глух Оскар
|6
|0.24
|Ратков Петар
|5
|0.2
|Фернандо Педро
|4
|0.16
|Койта Секу
|4 (1)
|0.16
|Шимич Роко
|4
|0.16
|Дедич Амар
|3
|0.12
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.08
|Доргелес Нене
|2
|0.08
|Форсон Аманква
|2
|0.08
|Бидструп Мадс
|2
|0.08
|Беду Самсон
|2
|0.08
|Павлович Страхинья
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.04
|Сучич Лука
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|11 (5)
|0.44
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.24
|Зайдль Маттиас
|5
|0.2
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.16
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.12
|Кюн Николас
|2
|0.08
|Гргич Лукас
|2
|0.08
|Байич Анте
|1
|0.04
|Ауэр Йонас
|1
|0.04
|Морманн Мартин
|1
|0.04
|Гэйл Тььерри
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Янссон Исак
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|6
|1
|Конате Карим
|6
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|1
|Шлагер Александер
|4
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Глух Оскар
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Ратков Петар
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конголо Теренс
|1
|3
|Заттльбергер Николас
|4
|1
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Ауэр Йонас
|4
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
3
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Рапид Вена
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
23
16
Ред Булл Зальцбург
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Рапид Вена
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
27
22
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
3
11%
5
23%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
8
30%
30%
1
5%
46-60
2
7%
5
23%
61-75
6
22%
5
23%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
13%
2
11%
1-15
6
26%
4
22%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
3
17%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
2
9%
5
28%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
6
40%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
50
40
23 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 14
3 Не забивали 7
6
12%
7
18%
1-15
8
16%
7
18%
16-30
9
18%
6
15%
31-45
13
26%
4
10%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
8
16%
10
25%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
21%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
29%
8
36%
61-75
2
14%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:5
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
57
57
48
210
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
75
66
210
39
210
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
186
1410
1113
717
717
420
321
321
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|0:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|11 (5)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9