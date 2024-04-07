  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
0:0
Второй тайм: 61'
Рапид Вена
0'

Ход матча

25'
Конате Карим
Фернандо Педро
 
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
1.95
Реклама, betcity.ru
4.00
Реклама, pari.ru
5.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
24
Шлагер
Александер
3
Терзич
Алекса
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
29
Гиндо
Дауда
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
32
Форсон
Аманква
10
Сучич
Лука
23
Шимич
Роко
11
Фернандо
Педро
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
15
Конголо
Теренс
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

48 матчей

81.3%
18.8%
39 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.4%
22.9%
16.7%
29 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.4%
25%
14.6%
29 побед 12 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

100%
0 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 17 побед

66 матчей

59.1%
24.2%
16.7%
39 побед 16 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.9%
43.9%
12.2%
29 побед 29 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.9%
30.3%
25.8%
29 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

64
63

Голов в среднем за матч

1.94
1.91

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.3
1.18

Среднее время на гол

69
76

Всего голов

107
102

Голов в среднем за матч

1.62
1.55

Тотал матчей

2.5
63
Больше 95%
Меньше 5%
3
55
Больше 83%
Меньше 17%
11
37
Больше 56%
Меньше 44%
29
19
Больше 29%
Меньше 71%
47
14
Больше 21%
Меньше 79%
52
11
Больше 17%
Меньше 83%
55
5
Больше 8%
Меньше 92%
61
3
Больше 5%
Меньше 95%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
64

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 10 0.4
Глух Оскар 6 0.24
Ратков Петар 5 0.2
Фернандо Педро 4 0.16
Койта Секу 4 (1) 0.16
Шимич Роко 4 0.16
Дедич Амар 3 0.12
Кьергаард Мауриц 2 0.08
Доргелес Нене 2 0.08
Форсон Аманква 2 0.08
Бидструп Мадс 2 0.08
Беду Самсон 2 0.08
Павлович Страхинья 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Пёнтковски Камиль 1 0.04
Сучич Лука 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 11 (5) 0.44
Бургшталлер Гвидо 6 0.24
Зайдль Маттиас 5 0.2
Фалли Маюлу 4 (1) 0.16
Кверфельд Леопольд 3 0.12
Кюн Николас 2 0.08
Гргич Лукас 2 0.08
Байич Анте 1 0.04
Ауэр Йонас 1 0.04
Морманн Мартин 1 0.04
Гэйл Тььерри 1 0.04
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Янссон Исак 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 6 1
Конате Карим 6 0
Гурна-Дуат Люка 4 1
Шлагер Александер 4 0
Дедич Амар 3 0
Койта Секу 2 0
Капальдо Николас 2 0
Фернандо Педро 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Глух Оскар 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Соле Умар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Ратков Петар 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конголо Теренс 1 3
Заттльбергер Николас 4 1
Кверфельд Леопольд 5 0
Хофманн Максимилиан 4 0
Кершбаум Роман 4 0
Гргич Лукас 4 0
Ауэр Йонас 4 0
Касанвирджо Нерайшо 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Янссон Исак 2 0
Грюлль Марко 2 0
Морманн Мартин 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Рапид Вена
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

23
16
Ред Булл Зальцбург
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Рапид Вена
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

24
19

Голы по времени матча

Забито

27
22
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
3
11%
5
23%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
8
30%
30%
1
5%
46-60
2
7%
5
23%
61-75
6
22%
5
23%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
13%
2
11%
1-15
6
26%
4
22%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
3
17%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
2
9%
5
28%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
6
40%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

50
40
23 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 14
3 Не забивали 7
6
12%
7
18%
1-15
8
16%
7
18%
16-30
9
18%
6
15%
31-45
13
26%
4
10%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
8
16%
10
25%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
21%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
29%
8
36%
61-75
2
14%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:5
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
5
7
5
7
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
2
10
3.5
2
10
1
11
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
18
6
14
10
1.5
11
13
7
17
2.5
7
17
4
20
3.5
3
21
3
21
4.5
2
22
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 11 (5)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Фернандо Педро уходит с поля. Конате Карим выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
1.95
Реклама, betcity.ru
4.00
Реклама, pari.ru
5.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Рапид Вена онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный