  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Стандард
2:0
Второй тайм: 71'
Эйпен

Ход матча

9'
Канга Вилфрид
1:0
40'
Баликвиша Вильям
(Йебоа Келвин)
2:0
46'
 
Деом Жером
Нуху Айзек
58'
Фосси Марлон
Прайс Айзек
 
67'
 
Мёхвальд Кевин
Кейта Амаду
67'
 
Matteo Filorizzo
Ламбер Борис
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Стандард
Ничья
Эйпен
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Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
15
Думбия
Сулейман
8
Прайс
Айзек
22
Баликвиша
Вильям
6
Кавабэ
Хаяо
17
Альсате
Стивен
19
Дженепо
Мусса
14
Канга
Вилфрид
9
Йебоа
Келвин
24
Слонина
Габриел
2
Yentil
van
Genechten
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
18
Кейта
Амаду
7
Нуху
Айзек
10
Чарльз-Кук
Риган
9
Эмон
Рено
Стандард
3-5-2
Эйпен
4-3-1-2

История личных встреч

Стандард
Эйпен

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
0:4
К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛП
2:2
ЛП
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.38
1.7

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.39

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 9 (2) 0.3
Кавабэ Хаяо 7 0.23
Йебоа Келвин 3 0.1
Сова Камал 2 0.07
Альсате Стивен 1 0.03
Фосси Марлон 1 0.03
Прайс Айзек 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Баликвиша Вильям 1 0.03
Лайфис Константинос 1 0.03
О'Нил Эйден 1 0.03
Дженепо Мусса 1 0.03
Драгус Денис 1 0.03
Nathan Ngoy 1 0.03
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.13
Чарльз-Кук Риган 3 0.1
Gary Magnee 2 (1) 0.07
Пантович Милош 2 0.07
Палссон Виктор 2 0.07
Эмон Рено 2 0.07
Yentil van Genechten 2 0.07
Финнбогасон Альфред 1 0.03
Мёхвальд Кевин 1 0.03
Деом Жером 1 0.03
Кейта Амаду 1 0.03
Дэвидсон Джейсон 1 0.03
Jan Kral 1 0.03
Байе Брандон 1 0.03
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Альсате Стивен 3 1
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Канга Вилфрид 4 0
Баликвиша Вильям 2 1
Хэйден Айзак 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Лайфис Константинос 2 0
Девале Жиль 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Доннум Арон 2 0
Прайс Айзек 2 0
Lucas Noubi Ngnokam 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Огайо Ноа 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Rune Paeshuyse 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Ламбер Борис 4 0
Кейта Амаду 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Gary Magnee 3 0
Деом Жером 1 1
Битумазала Натан 1 1
Эмон Рено 2 0
Пантович Милош 2 0
Филин Александр 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Палссон Виктор 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Стандард
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
6
Стандард
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эйпен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

19
23

Упущенные победы

12
10
Стандард
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Эйпен
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

24
24

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
4
17%
1-15
4
33%
3
13%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
17%
6
25%
61-75
4
33%
6
25%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Пропущено

28
27
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
3
11%
3
11%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
8
29%
4
15%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
4
14%
8
30%
30%
61-75
8
29%
6
22%
76-90

Забито

30
27
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
2
7%
3
11%
1-15
4
13%
6
22%
16-30
7
23%
2
7%
31-45
5
17%
6
22%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
5
17%
5
19%
76-90

Пропущено

40
51
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
4
10%
7
14%
1-15
7
18%
7
14%
16-30
9
23%
6
12%
31-45
2
5%
5
10%
46-60
6
15%
14
27%
61-75
12
30%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1
Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2
Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0

Результаты матчей

Стандард
Эйпен

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:3
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
11 раз 38%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Стандард
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
3
12
2
12
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
11
1.5
1
13
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
18
11
7
22
1.5
4
25
3
26
2.5
2
27
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 29 21 6 2 62 - 30 69
2.
Андерлехт
 29 18 9 2 58 - 29 63
3.
Брюгге
 29 14 9 6 61 - 27 51
4.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
5.
Генк
 29 12 10 7 50 - 30 46
6.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
7.
Серкль Брюгге
 29 13 5 11 40 - 34 44
8.
Гент
 29 11 11 7 48 - 38 44
9.
Сент-Трейден
 29 9 10 10 33 - 45 37
10.
Стандард
 2:0 30 8 10 12 31 - 41 34
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 29 6 8 15 33 - 47 26
14.
Эйпен
 0:2 30 7 3 20 24 - 56 24
15.
РВДМ 47
 29 5 8 16 31 - 63 23
16.
Кортрейк
 29 5 6 18 21 - 57 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 11 3 1 34 - 16 36
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 15 8 6 1 35 - 14 30
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
9.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
10.
Стандард
 2:0 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 0:2 15 4 2 9 15 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 15 5 5 5 19 - 20 20
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 15 2 6 7 17 - 32 12
11.
Стандард
 2:0 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
Эйпен
 0:2 15 3 1 11 9 - 28 10
13.
АХ Лёвен
 15 2 4 9 15 - 32 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Андерлехт Дольберг Каспер 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Йебоа Келвин сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Эйпен
1.72
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5.62
71.00
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