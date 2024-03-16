Тур: 30. Стадион: Морис Дюфран.
Ход матча
9'
1:0
40'
2:0
46'
16
Бодар
Арно
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Стандард
Эйпен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
2.38
1.7
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
1
Среднее время на гол
100
90
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.39
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
64
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|9 (2)
|0.3
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.23
|Йебоа Келвин
|3
|0.1
|Сова Камал
|2
|0.07
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Баликвиша Вильям
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.13
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.1
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.07
|Пантович Милош
|2
|0.07
|Палссон Виктор
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Yentil van Genechten
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Канга Вилфрид
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Эмон Рено
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
6
Стандард
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эйпен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
19
23
Упущенные победы
12
10
Стандард
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Эйпен
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
24
24
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
4
17%
1-15
4
33%
3
13%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
17%
6
25%
61-75
4
33%
6
25%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Пропущено
28
27
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
3
11%
3
11%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
8
29%
4
15%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
4
14%
8
30%
30%
61-75
8
29%
6
22%
76-90
Забито
30
27
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
2
7%
3
11%
1-15
4
13%
6
22%
16-30
7
23%
2
7%
31-45
5
17%
6
22%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
5
17%
5
19%
76-90
Пропущено
40
51
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
4
10%
7
14%
1-15
7
18%
7
14%
16-30
9
23%
6
12%
31-45
2
5%
5
10%
46-60
6
15%
14
27%
61-75
12
30%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1
Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2
Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Результаты матчей
Стандард
Эйпен
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:3
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
11 раз 38%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Стандард
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
311
312
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
77
411
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1811
722
425
326
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|6
|2
|62 - 30
|69
|2.
|29
|18
|9
|2
|58 - 29
|63
|3.
|29
|14
|9
|6
|61 - 27
|51
|4.
|29
|14
|9
|6
|54 - 26
|51
|5.
|29
|12
|10
|7
|50 - 30
|46
|6.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|8.
|29
|11
|11
|7
|48 - 38
|44
|9.
|29
|9
|10
|10
|33 - 45
|37
|10.
|2:0
|30
|8
|10
|12
|31 - 41
|34
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|29
|6
|8
|15
|33 - 47
|26
|14.
|0:2
|30
|7
|3
|20
|24 - 56
|24
|15.
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|16.
|29
|5
|6
|18
|21 - 57
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|30 - 12
|36
|2.
|15
|11
|3
|1
|34 - 16
|36
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|15
|8
|6
|1
|35 - 14
|30
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|10.
|2:0
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|0:2
|15
|4
|2
|9
|15 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|15
|2
|6
|7
|17 - 32
|12
|11.
|2:0
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|0:2
|15
|3
|1
|11
|9 - 28
|10
|13.
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9