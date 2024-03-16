Тур: 30. Стадион: Морис Дюфран.
0'
1:0
9' ГолКанга Вилфрид
2:0
40' ГолБаликвиша Вильям
3:0
82' ГолЙебоа Келвин
4:0
89' Гол в свои воротаЧарльз-Кук Риган
90'+4
Ход матча
9'
1:0
40'
2:0
46'
82'
3:0
89'
4:0
16
Бодар
Арно
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Стандард
Эйпен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
2.38
1.7
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
1
Среднее время на гол
100
90
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.39
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
64
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|9 (2)
|0.3
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.23
|Йебоа Келвин
|4
|0.13
|Сова Камал
|2
|0.07
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Баликвиша Вильям
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.13
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.1
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.07
|Пантович Милош
|2
|0.07
|Палссон Виктор
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Yentil van Genechten
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Канга Вилфрид
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Эмон Рено
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
7
Стандард
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эйпен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
19
23
Упущенные победы
12
10
Стандард
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Эйпен
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
25
24
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
12%
2
17%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
4
33%
76-90
Пропущено
13
27
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
8%
5
19%
1-15
4
31%
3
11%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
2
15%
6
22%
61-75
5
38%
7
26%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Пропущено
28
27
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
3
11%
3
11%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
8
29%
4
15%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
4
14%
8
30%
30%
61-75
8
29%
6
22%
76-90
Забито
33
28
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
3
9%
3
11%
1-15
4
12%
6
21%
16-30
8
24%
2
7%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
7
21%
5
18%
61-75
6
18%
6
21%
76-90
Пропущено
41
54
20 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
4
10%
8
15%
1-15
7
17%
7
13%
16-30
9
22%
7
13%
31-45
2
5%
5
9%
46-60
6
15%
14
26%
61-75
13
32%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1
Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2
Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Результаты матчей
Стандард
Эйпен
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:3
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
14 раз 47%
0
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Стандард
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
312
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
411
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
1812
822
426
426
228
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|6
|2
|62 - 30
|69
|2.
|0:0
|30
|18
|10
|2
|58 - 29
|64
|3.
|29
|14
|9
|6
|61 - 27
|51
|4.
|29
|14
|9
|6
|54 - 26
|51
|5.
|29
|12
|10
|7
|50 - 30
|46
|6.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|8.
|29
|11
|11
|7
|48 - 38
|44
|9.
|29
|9
|10
|10
|33 - 45
|37
|10.
|30
|8
|10
|12
|33 - 41
|34
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|29
|6
|8
|15
|33 - 47
|26
|14.
|30
|7
|3
|20
|24 - 58
|24
|15.
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|16.
|0:0
|30
|5
|7
|18
|21 - 57
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|4
|0
|30 - 12
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|34 - 16
|36
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|15
|8
|6
|1
|35 - 14
|30
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|10.
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|11.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|15
|4
|2
|9
|15 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|0:0
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|15
|2
|6
|7
|17 - 32
|12
|11.
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|15
|3
|1
|11
|9 - 30
|10
|13.
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|0:0
|15
|1
|4
|10
|8 - 33
|7
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9