Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Абейд Али не смог попасть в створ ударом издали

42' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Команда Университатя Крайова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Крецу Александру пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

36' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

33' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

33' Хорошую попытку сделал Бирлигея Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

32' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

31' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

30' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ЧФР Клуж пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ЧФР Клуж

30' Тахцидис Панайотис не смог попасть в створ ударом издали

29' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Отеле Филип завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

28' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

26' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Матч возобновлен

16' Попеску Лаурентиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

14' Тахцидис Панайотис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Оооо... вот это был удар! Тахцидис Панайотис должен был забить с этой позиции.

14' Оооо... вот это был удар! Бирлигея Даниэль должен был забить с этой позиции.

14' Бирлигея Даниэль нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

14' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Juraj Badelj выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Тахцидис Панайотис не смог попасть в створ ударом издали

11' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Бобен Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Илие Матей нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

8' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Juraj Badelj выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре