Тур: 1. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Andrei Chivulete
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
38'
0:1
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Matei Goga
-
31 Stefan Bana
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.9%
55.2%
6.9%
11 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.2%
51.7%
16 побед 15 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
51 матч
43.1%
27.5%
29.4%
22 победы 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.6%
60.8%
17.6%
11 побед 31 ничья 9 побед
Второй тайм
31.4%
43.1%
25.5%
16 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.31
1.17
Среднее время на гол
68
76
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.16
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
63
48
Голов в среднем за матч
1.24
0.94
Тотал матчей
2.5
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
34
Больше 67%
Меньше 33%
17
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
10
Больше 20%
Меньше 80%
41
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
Среднее время на гол
72
95
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|13
|0.42
|Бирлигея Даниэль
|8
|0.26
|Мухар Карло
|7
|0.23
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.19
|Авуну Дюрель
|3
|0.1
|Айети Арлинд
|3
|0.1
|Дяк Чиприан
|2
|0.06
|Камора Мауру
|2
|0.06
|Джуричич Лука
|2
|0.06
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Маня Кристьян
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|11
|0.35
|Маркович Йован
|6
|0.19
|Крецу Александру
|5
|0.16
|Баярам Штефан
|5
|0.16
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.1
|Рогульич Анте
|3
|0.1
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.1
|Банку Никусор
|2
|0.06
|Хури Льес
|2 (1)
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.06
|Дансиу Мариан
|2
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Отеле Филип
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Влэдою Штефан
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Хури Льес
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Попеску Лаурентиу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
2
8
ЧФР Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Университатя Крайова
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
22
21
ЧФР Клуж
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Университатя Крайова
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
27% (8)
60% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
29
25
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
5
17%
2
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
2
7%
5
20%
46-60
8
28%
3
12%
61-75
6
21%
10
40%
76-90
Пропущено
6
20
5 В 1-м тайме 15
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
2
33%
2
10%
1-15
2
33%
4
20%
16-30
1
17%
9
45%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Забито
24
23
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
8%
6
26%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
8
33%
4
17%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
29%
29%
5
22%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
7
29%
29%
4
24%
61-75
4
17%
2
12%
76-90
Забито
53
48
25 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
7
13%
8
17%
1-15
4
8%
5
10%
16-30
14
26%
9
19%
31-45
6
11%
6
13%
46-60
9
17%
5
10%
61-75
13
25%
15
31%
76-90
Пропущено
30
37
17 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
6
20%
3
8%
1-15
6
20%
4
11%
16-30
5
17%
13
35%
31-45
1
3%
8
22%
46-60
8
27%
5
14%
61-75
4
13%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
6 раз 20%
4
5 раз 17%
2
4 раза 13%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
87
69
69
213
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
78
87
510
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
246
1515
1416
1119
624
525
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|7
|4
|53 - 28
|64
|2.
|31
|15
|10
|6
|56 - 34
|55
|3.
|0:1
|31
|15
|8
|8
|54 - 30
|53
|4.
|1:0
|31
|14
|10
|7
|48 - 38
|52
|5.
|31
|12
|10
|9
|39 - 39
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|38 - 38
|45
|7.
|30
|12
|7
|11
|43 - 34
|43
|8.
|30
|10
|10
|10
|36 - 43
|40
|9.
|30
|9
|13
|8
|36 - 31
|40
|10.
|31
|7
|16
|8
|32 - 36
|37
|11.
|30
|7
|14
|9
|29 - 32
|35
|12.
|31
|7
|12
|12
|33 - 45
|33
|13.
|30
|9
|4
|17
|43 - 50
|31
|14.
|30
|8
|5
|17
|22 - 41
|29
|15.
|30
|6
|10
|14
|31 - 49
|28
|16.
|31
|3
|12
|16
|30 - 55
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|10
|4
|2
|29 - 7
|34
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|3.
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|25 - 11
|30
|5.
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|6.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|8.
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 19
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|21 - 21
|21
|11.
|15
|6
|2
|7
|28 - 27
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|16.
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|2.
|1:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 21
|26
|3.
|16
|7
|3
|6
|19 - 23
|24
|4.
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|5.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|8.
|15
|5
|2
|8
|17 - 19
|17
|9.
|15
|3
|5
|7
|14 - 24
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|11.
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|12.
|16
|3
|5
|8
|16 - 25
|14
|13.
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8