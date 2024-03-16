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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
ЧФР Клуж
1:2
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
38' Гол
Баярам Штефан
0:2
51' Гол
Митрицэ Александру
1:2
66' Гол
Илие Матей
72' Желтая карточка
Попеску Лаурентиу
74' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
80' Желтая карточка
Juraj Badelj
87' Красная карточка
Илие Матей
89' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
90' Желтая карточка
Хури Льес
90' Желтая карточка
Авуну Дюрель
90'+8
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
3
Абейд
Али
18
Кейта
Абдул-Кадер
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
77
Тахцидис
Панайотис
17
Отеле
Филип
9
Бирлигея
Даниэль
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
3
Мальдонадо
Дениль
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
28
Митрицэ
Александру
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

29 матчей

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.9%
55.2%
6.9%
11 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.2%
51.7%
16 побед 15 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

51 матч

43.1%
27.5%
29.4%
22 победы 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.6%
60.8%
17.6%
11 побед 31 ничья 9 побед

Второй тайм

31.4%
43.1%
25.5%
16 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.31
1.17

Среднее время на гол

68
76

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.16
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

63
48

Голов в среднем за матч

1.24
0.94

Тотал матчей

2.5
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
34
Больше 67%
Меньше 33%
17
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
10
Больше 20%
Меньше 80%
41
7
Больше 14%
Меньше 86%
44

Среднее время на гол

72
95

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 13 0.42
Бирлигея Даниэль 8 0.26
Мухар Карло 7 0.23
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.19
Авуну Дюрель 3 0.1
Айети Арлинд 3 0.1
Дяк Чиприан 2 0.06
Камора Мауру 2 0.06
Джуричич Лука 2 0.06
Йебоа Эммануэль 2 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Маня Кристьян 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 12 0.39
Маркович Йован 6 0.19
Баярам Штефан 6 0.19
Крецу Александру 5 0.16
Иван Андрей 3 (2) 0.1
Рогульич Анте 3 0.1
Кольич Элвир 3 (1) 0.1
Банку Никусор 2 0.06
Хури Льес 2 (1) 0.06
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.06
Дансиу Мариан 2 0.06
Скречу Владимир 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Кымпану Георге 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Дяк Чиприан 4 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Илие Матей 2 1
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Отеле Филип 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 9 0
Митрицэ Александру 6 0
Влэдою Штефан 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 5 0
Хури Льес 5 0
Кэпэцынэ Михай 5 0
Скречу Владимир 5 0
Juraj Badelj 3 1
Попеску Лаурентиу 4 0
Крецу Александру 3 0
Кольич Элвир 3 0
Раул Силва 3 0
Маркович Йован 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Ишфан Александру 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
8
ЧФР Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Университатя Крайова
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

22
21
ЧФР Клуж
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Университатя Крайова
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
26% (8)
58% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

30
27
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
5
17%
2
7%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
20%
6
22%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
9
30%
3
11%
61-75
6
20%
10
37%
76-90

Пропущено

8
21
6 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
2
25%
2
10%
1-15
2
25%
4
19%
16-30
2
25%
9
43%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Забито

24
23
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
8%
6
26%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
8
33%
4
17%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
29%
29%
5
22%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
7
29%
29%
4
24%
61-75
4
17%
2
12%
76-90

Забито

54
50
25 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
7
13%
8
16%
1-15
4
7%
5
10%
16-30
14
26%
10
20%
31-45
6
11%
7
14%
46-60
10
19%
5
10%
61-75
13
24%
15
30%
76-90

Пропущено

32
38
18 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 24
6
19%
3
8%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
6
19%
13
34%
31-45
2
6%
8
21%
46-60
8
25%
6
16%
61-75
4
13%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
2
4 раза 13%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
8
1.5
6
9
6
10
2.5
2
13
3
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
9
7
5
10
2.5
4
12
2
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
25
6
15
16
1.5
15
16
11
20
2.5
6
25
5
26
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 30 19 7 4 53 - 28 64
2.
Рапид Бухарест
 31 15 10 6 56 - 34 55
3.
ЧФР Клуж
 31 15 8 8 55 - 31 53
4.
Университатя Крайова
 31 14 10 7 49 - 39 52
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 31 11 12 8 38 - 38 45
7.
Сепси
 30 12 7 11 43 - 34 43
8.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
9.
Германнштадт
 30 9 13 8 36 - 31 40
10.
Оцелул Галац
 31 7 16 8 32 - 36 37
11.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
12.
Политехника Яссы
 31 7 12 12 33 - 45 33
13.
У Крайова 1948
 30 9 4 17 43 - 50 31
14.
Динамо Бухарест
 30 8 5 17 22 - 41 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 31 3 12 16 30 - 55 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
2.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
3.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
4.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Университатя Клуж
 16 6 4 6 17 - 19 22
10.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
16.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 15 5 2 8 17 - 19 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 16 3 5 8 16 - 25 14
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
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Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Германнштадт Sota Mino 1 8
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