Тур: 1. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Andrei Chivulete
1:2
Конец матча
0'
0:1
38' ГолБаярам Штефан
0:2
51' ГолМитрицэ Александру
1:2
66' ГолИлие Матей
72' Желтая карточкаПопеску Лаурентиу
74' Желтая карточкаКэпэцынэ Михай
80' Желтая карточкаJuraj Badelj
87' Красная карточкаИлие Матей
89' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
90' Желтая карточкаХури Льес
90' Желтая карточкаАвуну Дюрель
90'+8
Ход матча
38'
0:1
51'
66'
1:2
74'
80'
87'
89'
90'
90'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Matei Goga
-
31 Stefan Bana
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.9%
55.2%
6.9%
11 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.2%
51.7%
16 побед 15 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
51 матч
43.1%
27.5%
29.4%
22 победы 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.6%
60.8%
17.6%
11 побед 31 ничья 9 побед
Второй тайм
31.4%
43.1%
25.5%
16 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.31
1.17
Среднее время на гол
68
76
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.16
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
63
48
Голов в среднем за матч
1.24
0.94
Тотал матчей
2.5
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
34
Больше 67%
Меньше 33%
17
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
10
Больше 20%
Меньше 80%
41
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
Среднее время на гол
72
95
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|13
|0.42
|Бирлигея Даниэль
|8
|0.26
|Мухар Карло
|7
|0.23
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.19
|Авуну Дюрель
|3
|0.1
|Айети Арлинд
|3
|0.1
|Дяк Чиприан
|2
|0.06
|Камора Мауру
|2
|0.06
|Джуричич Лука
|2
|0.06
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Маня Кристьян
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|12
|0.39
|Маркович Йован
|6
|0.19
|Баярам Штефан
|6
|0.19
|Крецу Александру
|5
|0.16
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.1
|Рогульич Анте
|3
|0.1
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.1
|Банку Никусор
|2
|0.06
|Хури Льес
|2 (1)
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.06
|Дансиу Мариан
|2
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Отеле Филип
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Влэдою Штефан
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Хури Льес
|5
|0
|Кэпэцынэ Михай
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Juraj Badelj
|3
|1
|Попеску Лаурентиу
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
3
8
ЧФР Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Университатя Крайова
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
22
21
ЧФР Клуж
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Университатя Крайова
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
26% (8)
58% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
25
29
Голы по времени матча
Забито
30
27
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
5
17%
2
7%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
20%
6
22%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
9
30%
3
11%
61-75
6
20%
10
37%
76-90
Пропущено
8
21
6 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
2
25%
2
10%
1-15
2
25%
4
19%
16-30
2
25%
9
43%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Забито
24
23
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
8%
6
26%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
8
33%
4
17%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
29%
29%
5
22%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
7
29%
29%
4
24%
61-75
4
17%
2
12%
76-90
Забито
54
50
25 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
7
13%
8
16%
1-15
4
7%
5
10%
16-30
14
26%
10
20%
31-45
6
11%
7
14%
46-60
10
19%
5
10%
61-75
13
24%
15
30%
76-90
Пропущено
32
38
18 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 24
6
19%
3
8%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
6
19%
13
34%
31-45
2
6%
8
21%
46-60
8
25%
6
16%
61-75
4
13%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
2
4 раза 13%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
88
69
610
213
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
78
97
510
412
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
256
1516
1516
1120
625
526
229
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8