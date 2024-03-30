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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 2'
Рапид Бухарест
0'
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Рапид Бухарест
2.55
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21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
23
Кэпэцынэ
Михай
14
Хури
Льес
8
Матею
Александру
4
Крецу
Александру
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
10
Баярам
Штефан
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
15
Кристя
Юлиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
88
Джокович
Дамьян
8
Хасани
Флорент
14
Громада
Якуб
7
Бамгбойе
Фуншо
9
Рахмани
Альбион
96
Папо
Джейсон
Университатя Крайова
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

25 матчей

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
2:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛI
1:3
ЛI
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.64
1.62

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
98

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.36
1.28

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 12 0.39
Маркович Йован 6 0.19
Баярам Штефан 6 0.19
Крецу Александру 5 0.16
Иван Андрей 3 (2) 0.1
Рогульич Анте 3 0.1
Кольич Элвир 3 (1) 0.1
Банку Никусор 2 0.06
Хури Льес 2 (1) 0.06
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.06
Дансиу Мариан 2 0.06
Скречу Владимир 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Кымпану Георге 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 14 (3) 0.45
Дуганджич Марко 6 (2) 0.19
Папо Джейсон 5 0.16
Ионицэ Александру II 5 0.16
Петрила Клаудиу 4 0.13
Красники Эрмал 4 0.13
Borisav Burmaz 4 0.13
Бамгбойе Фуншо 3 0.1
Якоб Паул 2 0.06
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Джокович Дамьян 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 9 0
Митрицэ Александру 6 0
Влэдою Штефан 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 5 0
Хури Льес 5 0
Кэпэцынэ Михай 5 0
Скречу Владимир 5 0
Juraj Badelj 3 1
Попеску Лаурентиу 4 0
Крецу Александру 3 0
Кольич Элвир 3 0
Раул Силва 3 0
Маркович Йован 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Ишфан Александру 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 5 1
Папо Джейсон 6 0
Бамгбойе Фуншо 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Сэпунару Кристиан 3 0
Браун Кристофер 3 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Stefan Panoiu 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Рахмани Альбион 2 0
Борза Себастьян 0 1
Григоре Драгош 1 0
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Громада Якуб 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Красники Эрмал 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
7
Университатя Крайова
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

26
33
Университатя Крайова
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
58% (18)
26% (8)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Рапид Бухарест
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

34
40

Голы по времени матча

Забито

23
19
15 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
6
26%
4
21%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
2
11%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
3
21%
76-90

Забито

27
39
8 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
2
7%
6
15%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
6
22%
7
18%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
3
11%
5
13%
61-75
10
37%
13
33%
76-90

Пропущено

21
18
15 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
9
43%
3
17%
31-45
2
10%
6
33%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Забито

50
58
23 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
8
16%
10
17%
1-15
5
10%
4
7%
16-30
10
20%
14
24%
31-45
7
14%
8
14%
46-60
5
10%
7
12%
61-75
15
30%
15
26%
76-90

Пропущено

38
32
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 19
3
8%
4
13%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
13
34%
4
13%
31-45
8
21%
9
28%
46-60
6
16%
6
19%
61-75
4
11%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3
Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
12
4
2
13
2.5
7
9
1
14
3.5
4
12
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
9
7
1.5
5
10
4
12
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
24
7
15
16
1.5
17
14
6
25
2.5
9
22
2
29
3.5
5
26
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 31 20 7 4 55 - 29 67
2.
Рапид Бухарест
 0:0 32 15 11 6 56 - 34 56
3.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
4.
Университатя Крайова
 0:0 32 14 11 7 49 - 39 53
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 32 11 13 8 38 - 38 46
7.
Сепси
 32 12 8 12 45 - 37 44
8.
УТА Арад
 32 11 11 10 40 - 46 44
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Петролул Плоешти
 31 8 14 9 30 - 32 38
11.
Оцелул Галац
 31 7 16 8 32 - 36 37
12.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
13.
У Крайова 1948
 31 9 4 18 43 - 51 31
14.
Волунтари
 32 7 10 15 35 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
16.
Ботошани
 32 4 12 16 32 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 0:0 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
УТА Арад
 16 8 5 3 26 - 22 29
6.
Сепси
 16 7 6 3 27 - 16 27
7.
Университатя Крайова
 0:0 16 7 6 3 23 - 17 27
8.
Петролул Плоешти
 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 0:0 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Рапид Бухарест
 0:0 16 5 9 2 19 - 14 24
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
10.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
11.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Рапид Бухарест
2.55
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3.45
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3.05
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Рапид Бухарест
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