Тур: 2. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Первый тайм: 2'
0'
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
14
Хури
Льес
16
Айоани
Михай
15
Кристя
Юлиан
14
Громада
Якуб
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
31 Stefan Bana
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
25 матчей
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.64
1.62
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
98
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.36
1.28
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|12
|0.39
|Маркович Йован
|6
|0.19
|Баярам Штефан
|6
|0.19
|Крецу Александру
|5
|0.16
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.1
|Рогульич Анте
|3
|0.1
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.1
|Банку Никусор
|2
|0.06
|Хури Льес
|2 (1)
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.06
|Дансиу Мариан
|2
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|0.45
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.19
|Папо Джейсон
|5
|0.16
|Ионицэ Александру II
|5
|0.16
|Петрила Клаудиу
|4
|0.13
|Красники Эрмал
|4
|0.13
|Borisav Burmaz
|4
|0.13
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.1
|Якоб Паул
|2
|0.06
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Влэдою Штефан
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Хури Льес
|5
|0
|Кэпэцынэ Михай
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Juraj Badelj
|3
|1
|Попеску Лаурентиу
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|5
|1
|Папо Джейсон
|6
|0
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Stefan Panoiu
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Рахмани Альбион
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
7
Университатя Крайова
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
26
33
Университатя Крайова
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
58% (18)
26% (8)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Рапид Бухарест
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
34
40
Голы по времени матча
Забито
23
19
15 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
6
26%
4
21%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
2
11%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
3
21%
76-90
Забито
27
39
8 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
2
7%
6
15%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
6
22%
7
18%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
3
11%
5
13%
61-75
10
37%
13
33%
76-90
Пропущено
21
18
15 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
9
43%
3
17%
31-45
2
10%
6
33%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Забито
50
58
23 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
8
16%
10
17%
1-15
5
10%
4
7%
16-30
10
20%
14
24%
31-45
7
14%
8
14%
46-60
5
10%
7
12%
61-75
15
30%
15
26%
76-90
Пропущено
38
32
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 19
3
8%
4
13%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
13
34%
4
13%
31-45
8
21%
9
28%
46-60
6
16%
6
19%
61-75
4
11%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3
Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
69
124
213
79
114
412
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
97
510
412
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
247
1516
1714
625
922
229
526
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|7
|4
|55 - 29
|67
|2.
|0:0
|32
|15
|11
|6
|56 - 34
|56
|3.
|32
|15
|9
|8
|56 - 32
|54
|4.
|0:0
|32
|14
|11
|7
|49 - 39
|53
|5.
|31
|12
|10
|9
|39 - 39
|46
|6.
|32
|11
|13
|8
|38 - 38
|46
|7.
|32
|12
|8
|12
|45 - 37
|44
|8.
|32
|11
|11
|10
|40 - 46
|44
|9.
|32
|10
|13
|9
|39 - 32
|43
|10.
|31
|8
|14
|9
|30 - 32
|38
|11.
|31
|7
|16
|8
|32 - 36
|37
|12.
|32
|7
|12
|13
|34 - 47
|33
|13.
|31
|9
|4
|18
|43 - 51
|31
|14.
|32
|7
|10
|15
|35 - 53
|31
|15.
|31
|8
|5
|18
|22 - 44
|29
|16.
|32
|4
|12
|16
|32 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|4.
|0:0
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|5.
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|6.
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|7.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|23 - 17
|27
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|9.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|11.
|15
|6
|2
|7
|28 - 27
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|2.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|16
|7
|3
|6
|19 - 23
|24
|4.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|19 - 14
|24
|5.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|16
|5
|5
|6
|26 - 24
|20
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|10.
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|16
|3
|2
|11
|15 - 24
|11
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10