Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Эммерс Сиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Juraj Badelj совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Меквабишвили Анзор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Кристя Юлиан нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

84' Матч возобновлен

83' Рефери не любит споров - именно за это Кэпэцынэ Михай сейчас получил желтую

83' Нчамаа Базилио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Кристя Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Команда Университатя Крайова довольна результатом к этому моменту.

78' Эммерс Сиан не смог попасть в створ ударом издали

78' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Зайков Джоко получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Сегодняшная посещаемость составляет 22123 болельщиков

75' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' 'Г О О О О О Л - Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова забивает с пенальти! Он пробил правой. Михай Айоани был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

65' Хорошую попытку сделал Митрицэ Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

63' Митрицэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Крайова будет все-таки засчитан.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Крайова

59' Г О О О О Л - Баярам Штефан забивает с правой ноги!

59' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

58' Крецу Александру нанес удар головой, но Михай Айоани спокойно отбил мяч.

57' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Петрила Клаудиу

56' Браун Кристофер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

55' Михай Айоани из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Джейсон Папо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Рефери не любит споров - именно за это Баярам Штефан сейчас получил желтую

51' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Джейсон Папо сделал результативную передачу.

48' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест подал угловой слева.

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

46' Juraj Badelj на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.