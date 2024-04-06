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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Рапид Бухарест
0:4
Второй тайм: 62'
ЧФР Клуж
0'
0:1
4' Гол
Бирлигея Даниэль
0:2
8' Гол
Бирлигея Даниэль
35' Желтая карточка
Кейта Абдул-Кадер
0:3
36' Гол
Бирлигея Даниэль
0:4
45' Гол
Маня Кристьян
48' Желтая карточка
Мухар Карло
55' Желтая карточка
Оайдэ Рэзван
58' Желтая карточка
Бобен Матия
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
15
Кристя
Юлиан
3
Robert
Badescu
23
Албу
Кристиан
88
Джокович
Дамьян
96
Папо
Джейсон
7
Бамгбойе
Фуншо
9
Рахмани
Альбион
11
Borisav
Burmaz
90
Сава
Рэзван
4
Маня
Кристьян
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
3
Абейд
Али
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
29
Авуну
Дюрель
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
К
0:0
С
3:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.82
1.17

Среднее время на гол

110
77

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.26
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

71
82

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 14 (3) 0.42
Дуганджич Марко 6 (2) 0.18
Папо Джейсон 5 0.15
Ионицэ Александру II 5 0.15
Бамгбойе Фуншо 4 0.12
Петрила Клаудиу 4 0.12
Красники Эрмал 4 0.12
Borisav Burmaz 4 0.12
Якоб Паул 2 0.06
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Джокович Дамьян 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 13 0.39
Бирлигея Даниэль 11 0.33
Мухар Карло 7 0.21
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.18
Авуну Дюрель 3 0.09
Айети Арлинд 3 0.09
Дяк Чиприан 2 0.06
Камора Мауру 2 0.06
Маня Кристьян 2 0.06
Джуричич Лука 2 0.06
Йебоа Эммануэль 2 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Бобен Матия 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 6 1
Папо Джейсон 7 0
Браун Кристофер 4 0
Бамгбойе Фуншо 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Сэпунару Кристиан 3 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Рахмани Альбион 2 0
Борза Себастьян 0 1
Григоре Драгош 1 0
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Громада Якуб 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Красники Эрмал 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 8 0
Дяк Чиприан 5 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Илие Матей 2 1
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Отеле Филип 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Камора Мауру 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Кейта Абдул-Кадер 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
ЧФР Клуж
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

8
10
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
ЧФР Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

16
29
Рапид Бухарест
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
ЧФР Клуж
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

24
39

Голы по времени матча

Забито

39
25
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
6
15%
2
8%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
7
18%
8
32%
31-45
5
13%
4
16%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
13
33%
7
28%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
2
11%
5
20%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
6
33%
1
4%
46-60
3
17%
7
28%
61-75
2
11%
4
16%
76-90

Забито

20
30
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
4
20%
5
17%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
7
35%
6
20%
31-45
4
20%
2
7%
46-60
2
10%
9
30%
61-75
2
10%
6
20%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

59
55
28 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
10
17%
7
13%
1-15
4
7%
5
9%
16-30
14
24%
14
25%
31-45
9
15%
6
11%
46-60
7
12%
10
18%
61-75
15
25%
13
24%
76-90

Пропущено

34
33
12 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
4
12%
7
21%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
4
12%
6
18%
31-45
10
29%
29%
2
6%
46-60
7
21%
8
24%
61-75
5
15%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1
Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3

Результаты матчей

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
12
4
1.5
8
8
7
9
2.5
6
10
4
12
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
7
9
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
25
7
17
15
1.5
15
17
9
23
2.5
11
21
5
27
3.5
5
27
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 32 21 7 4 56 - 29 70
2.
ЧФР Клуж
 4:0 33 16 9 8 60 - 32 57
3.
Университатя Крайова
 32 15 10 7 51 - 40 55
4.
Рапид Бухарест
 0:4 33 15 10 8 57 - 40 55
5.
Фарул Констанца
 33 12 11 10 40 - 41 47
6.
УТА Арад
 33 12 11 10 41 - 46 47
7.
Университатя Клуж
 32 11 13 8 38 - 38 46
8.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Оцелул Галац
 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 33 8 15 10 31 - 37 39
12.
Волунтари
 33 8 10 15 39 - 53 34
13.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
14.
У Крайова 1948
 32 9 4 19 44 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 32 8 6 18 23 - 45 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 4:0 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 0:4 17 10 2 5 37 - 24 32
5.
УТА Арад
 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 17 7 4 6 20 - 24 25
4.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
5.
Рапид Бухарест
 0:4 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 4:0 17 6 5 6 30 - 24 23
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
11.
Петролул Плоешти
 16 2 9 5 9 - 12 15
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
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