Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Г О О О О Л - Маня Кристьян забивает с правой ноги!

46' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

44' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Михай Айоани из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

39' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Третий свой гол забил Бирлигея Даниэль . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

36' Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль забивает с правой ноги!

36' Авуну Дюрель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Рахмани Альбион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Джокович Дамьян не смог попасть в створ ударом издали

31' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

26' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

24' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из ЧФР Клуж

22' Ох, нехорошо это выглядит. Рахмани Альбион получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Рахмани Альбион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Джейсон Папо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Рахмани Альбион . Удар в створ, но вратарь начеку

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

9' Михай Айоани плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

8' Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль забивает с правой ноги!

7' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

6' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть