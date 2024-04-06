Тур: 3. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Петреску Раду
1:4
Конец матча
0'
0:1
4' ГолБирлигея Даниэль
0:2
8' ГолБирлигея Даниэль
35' Желтая карточкаКейта Абдул-Кадер
0:3
36' ГолБирлигея Даниэль
0:4
45' ГолМаня Кристьян
48' Желтая карточкаМухар Карло
54' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
58' Желтая карточкаБобен Матия
1:4
81' ГолРахмани Альбион
90'+5
Ход матча
4'
0:1
8'
0:2
36'
0:3
45'
0:4
48'
54'
58'
81'
1:4
Владение мячом
16
Айоани
Михай
15
Кристя
Юлиан
96
Папо
Джейсон
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
73
Мухар
Карло
29
Авуну
Дюрель
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
22 Аусси АланЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Овидиу Хобан
История личных встреч
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.82
1.17
Среднее время на гол
110
77
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.26
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
71
82
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|0.45
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.18
|Папо Джейсон
|5
|0.15
|Ионицэ Александру II
|5
|0.15
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.12
|Петрила Клаудиу
|4
|0.12
|Красники Эрмал
|4
|0.12
|Borisav Burmaz
|4
|0.12
|Якоб Паул
|2
|0.06
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|13
|0.39
|Бирлигея Даниэль
|11
|0.33
|Мухар Карло
|7
|0.21
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.18
|Авуну Дюрель
|3
|0.09
|Айети Арлинд
|3
|0.09
|Дяк Чиприан
|2
|0.06
|Камора Мауру
|2
|0.06
|Маня Кристьян
|2
|0.06
|Джуричич Лука
|2
|0.06
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|6
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Браун Кристофер
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Рахмани Альбион
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|8
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Отеле Филип
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Камора Мауру
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
ЧФР Клуж
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
9
10
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
ЧФР Клуж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
16
29
Рапид Бухарест
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
40
29
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
6
15%
4
14%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
7
18%
10
34%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
5
13%
1
3%
61-75
14
35%
7
24%
76-90
Пропущено
22
26
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 17
4
18%
5
19%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
5
23%
4
15%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
3
14%
7
27%
61-75
2
9%
5
19%
76-90
Забито
20
30
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
4
20%
5
17%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
7
35%
6
20%
31-45
4
20%
2
7%
46-60
2
10%
9
30%
61-75
2
10%
6
20%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
60
59
28 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
10
17%
9
15%
1-15
4
7%
5
8%
16-30
14
23%
16
27%
31-45
9
15%
6
10%
46-60
7
12%
10
17%
61-75
16
27%
13
22%
76-90
Пропущено
38
34
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
6
16%
7
21%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
6
16%
6
18%
31-45
10
26%
2
6%
46-60
7
18%
8
24%
61-75
5
13%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1
Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3
Результаты матчей
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
Точный счет
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
6 раз 18%
2
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
133
125
88
710
610
413
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
134
511
89
214
611
115
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
267
1716
1617
924
1221
528
627
132
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10