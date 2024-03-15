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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Университатя Клуж
0:0
Первый тайм: 14'
Ботошани
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Ботошани
1.92
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3.57
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5.85
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Все Коэффициенты
30
Гертмонас
Эдвинас
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
8
Роджер
VII
20
Георге
Валентин
21
Фоссати
Марко
98
Симон
Габриэл
96
Robert
Mihai
Silaghi
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
68
Дукан
Рэзван
5
Daniel
Celea
6
Дикан
Виктор
4
Мирон
Джордже
26
Razvan
Cret
20
Бензар
Ромарио
16
Филип
Иоан
83
Aldair
Ferreira
8
Флореску
Эдуард
10
Капроф
Хуан
27
Enzo
Lopez
Университатя Клуж
Ботошани

История личных встреч

Университатя Клуж
Ботошани

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
К
0:4
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.2

Среднее время на гол

180
450

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.73
0.91

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

123
99

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 11 (5) 0.35
Попа Даньел 8 0.26
Кипчу Александру 5 0.16
Стойка Янис 5 0.16
Митря Богдан 2 0.06
Георге Валентин 2 0.06
Кымпану Георге 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.32
Eugen Gabriel David 4 0.13
Enzo Lopez 3 0.1
Дикан Виктор 2 0.06
Капроф Хуан 2 0.06
Иличич Мирослав 1 0.03
Виргиль Пинсон 1 0.03
Офусу Риги 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Марджиотта Франческо 1 0.03
Дроле Жан-Армель 1 0.03
Роман Михай V 1 0.03
Муаддиб Жали 1 0.03
Бензар Ромарио 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 7 0
Митря Богдан 5 0
Мирон Джордже 5 0
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Бик Овидиу 5 0
Нистор Дан 4 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Thalisson 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Рус Марко 1 0
Ioan Sabau 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 8 0
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Капроф Хуан 3 1
Бензар Ромарио 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Цигэнашу Александр 3 0
Патаке Андрей 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Филип Иоан 2 0
Садику Рияд 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Daniel Celea 2 0
Andrei Dragu 2 0
Bogdan Andone 2 0
Zoran Mitrov 2 0
Касап Карло 1 0
Муаддиб Жали 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Enzo Lopez 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ботошани
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
15
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Ботошани
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

21
13
Университатя Клуж
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Ботошани
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

29
28

Голы по времени матча

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
31
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
11%
4
13%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
6
33%
4
13%
31-45
3
17%
6
19%
46-60
4
22%
6
19%
61-75
2
11%
8
26%
76-90

Забито

21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
21%
3
15%
1-15
2
11%
6
30%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
3
15%
76-90

Забито

36
31
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
5
14%
1
3%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
7
19%
6
19%
31-45
5
14%
9
29%
29%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
8
22%
7
23%
76-90

Пропущено

37
51
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
6
16%
7
14%
1-15
3
8%
9
18%
16-30
10
27%
7
14%
31-45
6
16%
11
22%
46-60
5
14%
6
12%
61-75
7
19%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0
Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2
Ботошани
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Ботошани

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
19
11
9
21
1.5
10
20
4
26
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 30 19 7 4 53 - 28 64
2.
Рапид Бухарест
 30 15 10 5 55 - 32 55
3.
ЧФР Клуж
 30 15 8 7 54 - 29 53
4.
Университатя Крайова
 30 13 10 7 47 - 38 49
5.
Сепси
 30 12 7 11 43 - 34 43
6.
Фарул Констанца
 30 11 10 9 37 - 38 43
7.
Университатя Клуж
 0:0 31 10 13 8 35 - 38 43
8.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
9.
Германнштадт
 30 9 13 8 36 - 31 40
10.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
11.
Оцелул Галац
 30 6 16 8 31 - 36 34
12.
Политехника Яссы
 30 7 12 11 33 - 44 33
13.
У Крайова 1948
 30 9 4 17 43 - 50 31
14.
Динамо Бухарест
 30 8 5 17 22 - 41 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 0:0 31 3 13 15 30 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 15 10 4 1 29 - 6 34
2.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
3.
Рапид Бухарест
 15 10 2 3 36 - 18 32
4.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
10.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
11.
Университатя Клуж
 0:0 16 5 5 6 14 - 19 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 0:0 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 15 2 8 5 13 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 24 - 21 23
3.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
4.
Университатя Клуж
 0:0 15 5 8 2 21 - 19 23
5.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 17 - 22 21
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 15 5 2 8 17 - 19 17
9.
Политехника Яссы
 15 3 5 7 16 - 24 14
10.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
11.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
12.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 0:0 16 1 5 10 16 - 32 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 13 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Германнштадт Sota Mino 1 8
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