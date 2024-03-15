Тур: 1. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: George Gaman
0:2
Второй тайм: 71'
0'
0:1
23' ГолМунтяну Луис
50' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
0:2
55' ГолМунтяну Луис
66' Желтая карточкаБузбуки Александру
67' Вторая желтая карточкаОайдэ Рэзван
Ход матча
23'
50'
55'
0:2
67'
Владение мячом
16
Айоани
Михай
14
Громада
Якуб
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
21
Боли
Кевин
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.92
1
Среднее время на гол
98
90
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.55
0.58
Среднее время на гол
58
154
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
73
115
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|13 (2)
|0.42
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.19
|Папо Джейсон
|5
|0.16
|Ионицэ Александру II
|5
|0.16
|Петрила Клаудиу
|4
|0.13
|Красники Эрмал
|4
|0.13
|Borisav Burmaz
|4
|0.13
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.1
|Якоб Паул
|2
|0.06
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|7
|0.23
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.23
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.19
|Ривалдиньо
|5
|0.16
|Артян Андрей
|3
|0.1
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Грамени Константин
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
|Ionut Cojocaru
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|6
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Рахмани Альбион
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|8
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ларие Йонуц
|5
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Ганя Кристиан
|2
|1
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Григорян Нарек
|1
|1
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Ionut Cojocaru
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
7
9
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Фарул Констанца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
16
19
Рапид Бухарест
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Фарул Констанца
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
23
28
Голы по времени матча
Забито
38
19
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
6
16%
2
11%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
7
18%
3
16%
31-45
5
13%
4
21%
46-60
5
13%
2
11%
61-75
12
32%
6
32%
76-90
Пропущено
16
20
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
19%
7
35%
31-45
5
31%
3
15%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Забито
19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
7
37%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
2
11%
2
10%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Забито
57
39
28 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
10
18%
4
10%
1-15
4
7%
7
18%
16-30
14
25%
6
15%
31-45
8
14%
8
21%
46-60
7
12%
6
15%
61-75
14
25%
8
21%
76-90
Пропущено
30
36
11 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
4
13%
4
11%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
4
13%
9
25%
31-45
8
27%
6
17%
46-60
6
20%
5
14%
61-75
5
17%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1
Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1
Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Точный счет
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 27%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
123
510
78
213
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
510
510
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
237
1713
1020
921
327
525
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|7
|4
|53 - 28
|64
|2.
|0:2
|31
|15
|10
|6
|55 - 34
|55
|3.
|30
|15
|8
|7
|54 - 29
|53
|4.
|30
|13
|10
|7
|47 - 38
|49
|5.
|2:0
|31
|12
|10
|9
|39 - 38
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|38 - 38
|45
|7.
|30
|12
|7
|11
|43 - 34
|43
|8.
|30
|10
|10
|10
|36 - 43
|40
|9.
|30
|9
|13
|8
|36 - 31
|40
|10.
|30
|7
|14
|9
|29 - 32
|35
|11.
|30
|6
|16
|8
|31 - 36
|34
|12.
|30
|7
|12
|11
|33 - 44
|33
|13.
|30
|9
|4
|17
|43 - 50
|31
|14.
|30
|8
|5
|17
|22 - 41
|29
|15.
|30
|6
|10
|14
|31 - 49
|28
|16.
|31
|3
|12
|16
|30 - 55
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|29 - 6
|34
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|3.
|0:2
|16
|10
|2
|4
|36 - 20
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|25 - 11
|30
|5.
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|8.
|2:0
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 19
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|21 - 21
|21
|11.
|15
|6
|2
|7
|28 - 27
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|15.
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|16.
|15
|2
|8
|5
|13 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|2.
|2:0
|16
|7
|3
|6
|19 - 22
|24
|3.
|15
|6
|5
|4
|24 - 21
|23
|4.
|0:2
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|5.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|8.
|15
|5
|2
|8
|17 - 19
|17
|9.
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|14 - 24
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|12.
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|13.
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|13 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8