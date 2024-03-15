  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Рапид Бухарест
1:2
Конец матча
Фарул Констанца
0'
0:1
23' Гол
Мунтяну Луис
50' Желтая карточка
Оайдэ Рэзван
0:2
55' Гол
Мунтяну Луис
66' Желтая карточка
Бузбуки Александру
67' Вторая желтая карточка
Оайдэ Рэзван
82' Желтая карточка
Ривалдиньо
83' Желтая карточка
Бамгбойе Фуншо
83' Желтая карточка
Кейруш Диогу
84' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
84' Желтая карточка
Маринс Густаво
1:2
85' Пенальти
Рахмани Альбион
90' Желтая карточка
Браун Кристофер
90'+11
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
3
Robert
Badescu
8
Хасани
Флорент
14
Громада
Якуб
26
Оайдэ
Рэзван
77
Красники
Эрмал
9
Рахмани
Альбион
96
Папо
Джейсон
1
Бузбуки
Александру
21
Боли
Кевин
3
Попеску
Михай
45
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
77
Дякону
Роналдо
9
Мунтяну
Луис
27
Ionut
Cojocaru
Рапид Бухарест
Фарул Констанца

История личных встреч

Рапид Бухарест
Фарул Констанца

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
3:1
С
7:2
С
1:1
С
2:1
К
0:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
Л2САП
0:1
Л2САП
1:0
Л2С1
0:0
Л2С1
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
0:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.92
1

Среднее время на гол

98
90

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.55
0.58

Среднее время на гол

58
154

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

73
115

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 14 (3) 0.45
Дуганджич Марко 6 (2) 0.19
Папо Джейсон 5 0.16
Ионицэ Александру II 5 0.16
Петрила Клаудиу 4 0.13
Красники Эрмал 4 0.13
Borisav Burmaz 4 0.13
Бамгбойе Фуншо 3 0.1
Якоб Паул 2 0.06
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Джокович Дамьян 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 7 0.23
Ларие Йонуц 7 (5) 0.23
Будеску Константин 6 (2) 0.19
Ривалдиньо 5 0.16
Артян Андрей 3 0.1
Вынэ Йонуц 2 0.06
Грамени Константин 2 0.06
Дякону Роналдо 2 0.06
Мазилу Адриан 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0
Ionut Cojocaru 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 5 1
Папо Джейсон 6 0
Бамгбойе Фуншо 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Сэпунару Кристиан 3 0
Браун Кристофер 3 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Айоани Михай 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Рахмани Альбион 2 0
Борза Себастьян 0 1
Григоре Драгош 1 0
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Громада Якуб 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Оня Рэзван 1 0
Красники Эрмал 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 8 0
Грамени Константин 6 0
Ларие Йонуц 5 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Ганя Кристиан 2 1
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Маринс Густаво 3 0
Григорян Нарек 1 1
Ривалдиньо 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Кейруш Диогу 2 0
Балута Тудор 2 0
Сырбу Дан 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Ionut Cojocaru 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

8
9
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Фарул Констанца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

16
19
Рапид Бухарест
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Фарул Констанца
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

24
28

Голы по времени матча

Забито

39
21
16 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
6
15%
2
10%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
7
18%
3
14%
31-45
5
13%
5
24%
46-60
5
13%
2
10%
61-75
13
33%
6
29%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
7
33%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Забито

19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
7
37%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
2
11%
2
10%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Забито

58
41
28 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
10
17%
4
10%
1-15
4
7%
8
20%
16-30
14
24%
6
15%
31-45
8
14%
9
22%
46-60
7
12%
6
15%
61-75
15
26%
8
20%
76-90

Пропущено

32
37
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
4
13%
4
11%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
9
28%
6
16%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
5
16%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1
Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1
Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Фарул Констанца

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
12
4
1.5
5
10
7
9
2.5
2
13
4
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
6
10
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
24
7
17
14
1.5
11
20
9
22
2.5
3
28
5
26
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 30 19 7 4 53 - 28 64
2.
Рапид Бухарест
 31 15 10 6 56 - 34 55
3.
ЧФР Клуж
 30 15 8 7 54 - 29 53
4.
Университатя Крайова
 30 13 10 7 47 - 38 49
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 31 11 12 8 38 - 38 45
7.
Сепси
 30 12 7 11 43 - 34 43
8.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
9.
Германнштадт
 30 9 13 8 36 - 31 40
10.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
11.
Оцелул Галац
 30 6 16 8 31 - 36 34
12.
Политехника Яссы
 30 7 12 11 33 - 44 33
13.
У Крайова 1948
 30 9 4 17 43 - 50 31
14.
Динамо Бухарест
 30 8 5 17 22 - 41 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 31 3 12 16 30 - 55 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 15 10 4 1 29 - 6 34
2.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
3.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
4.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Университатя Клуж
 16 6 4 6 17 - 19 22
10.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 15 2 8 5 13 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
3.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 24 - 21 23
4.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 15 5 2 8 17 - 19 17
9.
Политехника Яссы
 15 3 5 7 16 - 24 14
10.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
11.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
12.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы