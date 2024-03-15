Тур: 1. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: George Gaman
1:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолМунтяну Луис
50' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
0:2
55' ГолМунтяну Луис
66' Желтая карточкаБузбуки Александру
67' Вторая желтая карточкаОайдэ Рэзван
82' Желтая карточкаРивалдиньо
83' Желтая карточкаБамгбойе Фуншо
83' Желтая карточкаКейруш Диогу
84' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
84' Желтая карточкаМаринс Густаво
1:2
85' ПенальтиРахмани Альбион
90' Желтая карточкаБраун Кристофер
90'+11
Ход матча
23'
50'
55'
0:2
67'
82'
83'
83'
84'
85'
1:2
90'
Владение мячом
16
Айоани
Михай
14
Громада
Якуб
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
21
Боли
Кевин
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.92
1
Среднее время на гол
98
90
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.55
0.58
Среднее время на гол
58
154
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
73
115
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|0.45
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.19
|Папо Джейсон
|5
|0.16
|Ионицэ Александру II
|5
|0.16
|Петрила Клаудиу
|4
|0.13
|Красники Эрмал
|4
|0.13
|Borisav Burmaz
|4
|0.13
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.1
|Якоб Паул
|2
|0.06
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|7
|0.23
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.23
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.19
|Ривалдиньо
|5
|0.16
|Артян Андрей
|3
|0.1
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Грамени Константин
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
|Ionut Cojocaru
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|5
|1
|Папо Джейсон
|6
|0
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Рахмани Альбион
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|8
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ларие Йонуц
|5
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Ганя Кристиан
|2
|1
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Маринс Густаво
|3
|0
|Григорян Нарек
|1
|1
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Кейруш Диогу
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Ionut Cojocaru
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
8
9
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Фарул Констанца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
16
19
Рапид Бухарест
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Фарул Констанца
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
24
28
Голы по времени матча
Забито
39
21
16 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
6
15%
2
10%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
7
18%
3
14%
31-45
5
13%
5
24%
46-60
5
13%
2
10%
61-75
13
33%
6
29%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
7
33%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Забито
19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
7
37%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
2
11%
2
10%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Забито
58
41
28 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
10
17%
4
10%
1-15
4
7%
8
20%
16-30
14
24%
6
15%
31-45
8
14%
9
22%
46-60
7
12%
6
15%
61-75
15
26%
8
20%
76-90
Пропущено
32
37
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
4
13%
4
11%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
9
28%
6
16%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
5
16%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1
Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1
Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Точный счет
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
124
510
79
213
412
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
124
510
610
213
115
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
247
1714
1120
922
328
526
130
130
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8