Тур: 1. Стадион: Оцелул. Главный судья: Калин Юлиан
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
17'
29'
1:0
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
11
Кабран
Кевин
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Diego Farcas
-
21 Allanzinho
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оцелул Галац
Политехника Яссы
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
112
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.35
|Yuri Cisotti
|7 (3)
|0.23
|Фредерик
|5
|0.16
|Teles
|3
|0.1
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Jonathan Cisse
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|9 (2)
|0.29
|Харрисон Шейон
|6
|0.19
|Luis Phelipe
|3
|0.1
|Julian Marchioni
|2
|0.06
|Буш Сержиу
|2
|0.06
|Andrei Gheorghita
|2
|0.06
|Беттаеб Адель
|2
|0.06
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|7
|0
|Живулич Диего
|7
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Mihai Adascalitei
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|George Carjan
|4
|0
|Teles
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Доринель Мунтеану
|2
|1
|Relu Stoian
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Costin Ghiocel
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|7
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буэнна Рашид
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
10
Оцелул Галац
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Политехника Яссы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
15
12
Оцелул Галац
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Политехника Яссы
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
27
22
Голы по времени матча
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
3
18%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Пропущено
19
23
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
21%
5
22%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
9
47%
4
17%
76-90
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
6
33%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
5
29%
29%
4
20%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
35%
7
35%
76-90
Забито
31
34
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
6
19%
5
15%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
3
10%
6
18%
46-60
8
26%
5
15%
61-75
6
19%
6
18%
76-90
Пропущено
36
43
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
4
11%
4
9%
1-15
2
6%
8
19%
16-30
9
25%
9
21%
31-45
3
8%
7
16%
46-60
3
8%
4
9%
61-75
15
42%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2
Результаты матчей
Оцелул Галац
Политехника Яссы
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 27%
0:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
411
510
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
228
723
822
129
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|7
|4
|53 - 28
|64
|2.
|31
|15
|10
|6
|56 - 34
|55
|3.
|30
|15
|8
|7
|54 - 29
|53
|4.
|30
|13
|10
|7
|47 - 38
|49
|5.
|31
|12
|10
|9
|39 - 39
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|38 - 38
|45
|7.
|30
|12
|7
|11
|43 - 34
|43
|8.
|30
|10
|10
|10
|36 - 43
|40
|9.
|30
|9
|13
|8
|36 - 31
|40
|10.
|1:0
|31
|7
|16
|8
|32 - 36
|37
|11.
|30
|7
|14
|9
|29 - 32
|35
|12.
|0:1
|31
|7
|12
|12
|33 - 45
|33
|13.
|30
|9
|4
|17
|43 - 50
|31
|14.
|30
|8
|5
|17
|22 - 41
|29
|15.
|30
|6
|10
|14
|31 - 49
|28
|16.
|31
|3
|12
|16
|30 - 55
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|29 - 6
|34
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|3.
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|25 - 11
|30
|5.
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|8.
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 19
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|21 - 21
|21
|11.
|15
|6
|2
|7
|28 - 27
|20
|12.
|0:1
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|1:0
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|16.
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|2.
|16
|7
|3
|6
|19 - 23
|24
|3.
|15
|6
|5
|4
|24 - 21
|23
|4.
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|5.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|6.
|1:0
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|8.
|15
|5
|2
|8
|17 - 19
|17
|9.
|15
|3
|5
|7
|14 - 24
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|11.
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|12.
|0:1
|16
|3
|5
|8
|16 - 25
|14
|13.
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8