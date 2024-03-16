37' Лука Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

35' Назначен штрафной. Пострадал Alin Roman , его свалил Джонатан Сиссе.

34' Alexandru Pop нанес удар головой, но Силвиу Лунг спокойно отбил мяч.

29' Г О О О О Л - Фредерик забивает с правой ноги!

29' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Илие Флорин выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

29' Лука Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Juri Cisotti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Джонатан Сиссе выиграл воздушное противоборство у Alin Roman

22' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

17' Лука Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Бодиштяну Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Alexandru Pop ослабляет давление, выбив мяч.

15' Бодиштяну Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Тодороски Тодор получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Тодороски Тодор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

11' Бодиштяну Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

5' Alexandru Pop возвращается на поле.

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Pop получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Хорошую попытку сделал Бодиштяну Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорошую попытку сделал Alexandru Pop. Удар в створ, но вратарь начеку

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола