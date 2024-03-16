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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Оцелул Галац
1:0
Первый тайм: 44'
Политехника Яссы
0'
17' Желтая карточка
Luca Mihai
1:0
29' Гол
Фредерик

Ход матча

17'
 
Luca Mihai
29'
Фредерик
(Живулич Диего)
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Политехника Яссы
2.26
4.50
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4.12
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Все Коэффициенты
94
Пап
Эдуард
26
Mihai
Adascalitei
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
6
Jonathan
Cisse
2
Желев
Милен
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
1
Лунг
Силвиу
30
Тодороски
Тодор
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
18
Stefan
Stefanovici
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
8
Luca
Mihai
10
Alin
Roman
II
17
Харрисон
Шейон
11
Кабран
Кевин
Оцелул Галац
Политехника Яссы

История личных встреч

Оцелул Галац
Политехника Яссы

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
ЛI
2:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ДА
1:1
ДА
4:0
ДА
3:2
ДА
2:1
ДА
0:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
112

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.35
Yuri Cisotti 7 (3) 0.23
Фредерик 5 0.16
Teles 3 0.1
Бодиштяну Штефан 2 0.06
Фатаи Кехинде 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Jonathan Cisse 1 0.03
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Живулич Диего 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 9 (2) 0.29
Харрисон Шейон 6 0.19
Luis Phelipe 3 0.1
Julian Marchioni 2 0.06
Буш Сержиу 2 0.06
Andrei Gheorghita 2 0.06
Беттаеб Адель 2 0.06
Carlos Jatoba 1 0.03
Rares Ispas 1 0.03
Катанец Матия 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Васвари Габриэл 1 0.03
Hamza Saghiri 1 0.03
Ион Роберт 1 0.03
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 7 0
Живулич Диего 7 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Andrei Rus 4 1
Yuri Cisotti 5 0
Jonathan Cisse 5 0
Mihai Adascalitei 5 0
Alexandru Pop 3 1
George Carjan 4 0
Teles 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Доринель Мунтеану 2 1
Relu Stoian 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Costin Ghiocel 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Francois Tobasegnou Yabre 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 7 1
Julian Marchioni 6 0
Мартак Мариус 5 0
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Luca Mihai 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буэнна Рашид 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
10
Оцелул Галац
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Политехника Яссы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

15
12
Оцелул Галац
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Политехника Яссы
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

27
22

Голы по времени матча

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
3
18%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
21%
5
22%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
9
47%
4
17%
76-90

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
6
33%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
5
29%
29%
4
20%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
35%
7
35%
76-90

Забито

31
34
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
6
19%
5
15%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
3
10%
6
18%
46-60
8
26%
5
15%
61-75
6
19%
6
18%
76-90

Пропущено

36
43
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
4
11%
4
9%
1-15
2
6%
8
19%
16-30
9
25%
9
21%
31-45
3
8%
7
16%
46-60
3
8%
4
9%
61-75
15
42%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2

Результаты матчей

Оцелул Галац
Политехника Яссы

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
0:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
22
8
7
23
1.5
8
22
1
29
2.5
3
27
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 30 19 7 4 53 - 28 64
2.
Рапид Бухарест
 31 15 10 6 56 - 34 55
3.
ЧФР Клуж
 30 15 8 7 54 - 29 53
4.
Университатя Крайова
 30 13 10 7 47 - 38 49
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 31 11 12 8 38 - 38 45
7.
Сепси
 30 12 7 11 43 - 34 43
8.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
9.
Германнштадт
 30 9 13 8 36 - 31 40
10.
Оцелул Галац
 1:0 31 7 16 8 32 - 36 37
11.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
12.
Политехника Яссы
 0:1 31 7 12 12 33 - 45 33
13.
У Крайова 1948
 30 9 4 17 43 - 50 31
14.
Динамо Бухарест
 30 8 5 17 22 - 41 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 31 3 12 16 30 - 55 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 15 10 4 1 29 - 6 34
2.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
3.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
4.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Университатя Клуж
 16 6 4 6 17 - 19 22
10.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 0:1 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Оцелул Галац
 1:0 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
16.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
3.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 24 - 21 23
4.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 1:0 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 15 5 2 8 17 - 19 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 0:1 16 3 5 8 16 - 25 14
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
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