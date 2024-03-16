Тур: 1. Стадион: Оцелул. Главный судья: Калин Юлиан
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаLuca Mihai
1:0
29' ГолФредерик
45' Желтая карточкаYuri Cisotti
75' Желтая карточкаMihai Adascalitei
90' Желтая карточкаБуш Сержиу
90'+8
Ход матча
17'
29'
1:0
45'
89'
90'
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
11
Кабран
Кевин
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Diego Farcas
-
21 Allanzinho
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оцелул Галац
Политехника Яссы
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
112
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.35
|Yuri Cisotti
|7 (3)
|0.23
|Фредерик
|5
|0.16
|Teles
|3
|0.1
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Jonathan Cisse
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|9 (2)
|0.29
|Харрисон Шейон
|6
|0.19
|Luis Phelipe
|3
|0.1
|Julian Marchioni
|2
|0.06
|Буш Сержиу
|2
|0.06
|Andrei Gheorghita
|2
|0.06
|Беттаеб Адель
|2
|0.06
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|7
|0
|Живулич Диего
|7
|0
|Yuri Cisotti
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Mihai Adascalitei
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|George Carjan
|4
|0
|Teles
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Доринель Мунтеану
|2
|1
|Relu Stoian
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Costin Ghiocel
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|7
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Буэнна Рашид
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
10
Оцелул Галац
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Политехника Яссы
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
15
12
Оцелул Галац
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Политехника Яссы
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
27
22
Голы по времени матча
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
0
0%
3
18%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
3
21%
2
12%
76-90
Пропущено
19
24
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
9
47%
4
17%
76-90
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
6
33%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
5
29%
29%
4
20%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
35%
7
35%
76-90
Забито
32
34
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
6
19%
5
15%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
8
25%
5
15%
61-75
6
19%
6
18%
76-90
Пропущено
36
44
15 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
4
11%
4
9%
1-15
2
6%
9
20%
16-30
9
25%
9
20%
31-45
3
8%
7
16%
46-60
3
8%
4
9%
61-75
15
42%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2
Результаты матчей
Оцелул Галац
Политехника Яссы
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
313
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
411
511
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
229
724
823
130
328
130
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8