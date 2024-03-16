Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Хорошую попытку сделал Рушевич Анес . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Рушевич Анес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Тодороски Тодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

84' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

81' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

81' Буш Сержиу нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

81' Алланзиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Бодиштяну Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Бодиштяну Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

75' Mihai Adascalitei совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Хорошую попытку сделал Бодиштяну Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Alexandru Pop получил травму и заменен. Рушевич Анес выходит на поле.

68' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Хорошую попытку сделал Бодиштяну Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Pop получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Лука Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

56' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Джонатан Сиссе выиграл воздушное противоборство у Харрисон Шейон

53' Джонатан Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Джонатан Сиссе выиграл воздушное противоборство у Харрисон Шейон

48' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля