Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

56' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

56' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Миланов Георги пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

54' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Германнштадт будет все-таки засчитан.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

46' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

46' Г О О О О Л - Cristian Negut первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

46' Паращив Даниэль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

46' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Cristian Negut сделал результативную передачу.

41' Г О О О О Л - Опрут Рауль забивает с левой ноги!

40' Балауре Сильвиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Германнштадт будет все-таки засчитан.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

38' Г О О О О Л - Стойка Янис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

38' Стойка Янис нанес удар головой, но Аднан Голубович спокойно отбил мяч.

38' Cristian Negut из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Германнштадт

37' Павичич Домагой не смог попасть в створ ударом издали

36' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Стойка Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бутян Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

31' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Бутян Михай пробил со штрафного прямо в стенку

28' Sota Mino не смог попасть в створ ударом издали

28' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Sota Mino совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Cristian Negut из команды Германнштадт в офсайде

25' Хорошую попытку сделал Паращив Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Омавоо Жозуэ получил желтую карточку от судьи

22' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Патрике Разван получил желтую карточку от судьи

20' Удар от ворот произведет Германнштадт

19' Павичич Домагой не смог попасть в створ ударом издали

19' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Абдалла Хаким получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Абдалла Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

10' Бутян Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Стойка Янис из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Бутян Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

4' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре