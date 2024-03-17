  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Германнштадт
3:0
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
20' Желтая карточка
Патрике Разван
22' Желтая карточка
Омавоо Жозуэ
26' Желтая карточка
Sota Mino
1:0
38' Гол
Стойка Янис
2:0
41' Гол
Опрут Рауль
3:0
45' Гол
Негуц Кристиан
51' Желтая карточка
Велкоски Дарко
69' Желтая карточка
Бутян Михай
90'+5
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
7
Стойка
Янис
26
Негуц
Кристиан
30
Паращив
Даниэль
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
18
Павичич
Домагой
16
Илич
Кристиан
20
Antonio
Bordusanu
77
Миланов
Георги
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
Германнштадт
Динамо Бухарест

История личных встреч

Германнштадт
Динамо Бухарест

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
4:0
Л1ГБ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.33

Среднее время на гол

50
270

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.82
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
141

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 8 (3) 0.26
Балауре Сильвиу 7 0.23
Негуц Кристиан 3 0.1
Янку Габриэль 3 0.1
Стойка Янис 3 0.1
Alexandru Daniel Jipa 2 0.06
Ороиан Александру 2 0.06
Альхассан Баба 2 0.06
Мурджа Алессандро 1 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Гэман Валеричэ 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 7 (1) 0.23
Dennis Politic 6 0.19
Абдалла Хаким 4 (1) 0.13
Костин Кристиан 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Гнаоре Эдди 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Миланов Георги 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 9 1
Бейян Флориан 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Ороиан Александру 4 0
Янку Габриэль 3 0
Мурджа Алессандро 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Бутян Михай 3 0
Petru Dragos 3 0
Гэман Валеричэ 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 7 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 5 0
Омавоо Жозуэ 5 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Патрике Разван 3 0
Лукао II 3 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Велкоски Дарко 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Antonio Bordusanu 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Динамо Бухарест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
6
Германнштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Динамо Бухарест
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

9
8
Германнштадт
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
23% (7)
20% (6)
Динамо Бухарест
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

25
13
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
4
16%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
9
36%
3
23%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
20%
3
23%
76-90

Пропущено

11
25
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
18%
4
16%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
4
36%
3
12%
31-45
3
27%
5
20%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
9%
7
28%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
6
29%
6
38%
76-90

Забито

35
22
12 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 14
5
14%
4
18%
1-15
3
9%
6
27%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
12
34%
3
14%
46-60
4
11%
1
5%
61-75
7
20%
5
23%
76-90

Пропущено

32
41
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
2
6%
5
12%
1-15
7
22%
5
12%
16-30
6
19%
7
17%
31-45
6
19%
8
20%
46-60
4
13%
3
7%
61-75
7
22%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1

Результаты матчей

Германнштадт
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
14 раз 47%
1
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
8
7
1.5
1
14
3
12
2.5
1
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
16
14
10
20
1.5
4
26
4
26
2.5
2
28
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 30 19 7 4 53 - 28 64
2.
Рапид Бухарест
 31 15 10 6 56 - 34 55
3.
ЧФР Клуж
 31 15 8 8 55 - 31 53
4.
Университатя Крайова
 31 14 10 7 49 - 39 52
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 31 11 12 8 38 - 38 45
7.
Сепси
 30 12 7 11 43 - 34 43
8.
Германнштадт
 31 10 13 8 39 - 31 43
9.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
10.
Оцелул Галац
 31 7 16 8 32 - 36 37
11.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
12.
Политехника Яссы
 31 7 12 12 33 - 45 33
13.
У Крайова 1948
 30 9 4 17 43 - 50 31
14.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 31 3 12 16 30 - 55 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
2.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Университатя Клуж
 16 6 4 6 17 - 19 22
10.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
16.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 15 5 2 8 17 - 19 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 16 3 5 8 16 - 25 14
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Германнштадт Sota Mino 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Германнштадт 3:0 Динамо Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный