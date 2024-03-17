Тур: 1. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Хацеган Овидиу
3:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПатрике Разван
22' Желтая карточкаОмавоо Жозуэ
26' Желтая карточкаSota Mino
1:0
38' ГолСтойка Янис
2:0
41' ГолОпрут Рауль
3:0
45' ГолНегуц Кристиан
51' Желтая карточкаВелкоски Дарко
69' Желтая карточкаБутян Михай
90'+5
Ход матча
20'
22'
26'
38'
1:0
41'
2:0
45'
3:0
51'
69'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
Германнштадт
Динамо Бухарест
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.33
Среднее время на гол
50
270
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
1.82
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
141
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|8 (3)
|0.26
|Балауре Сильвиу
|7
|0.23
|Негуц Кристиан
|3
|0.1
|Янку Габриэль
|3
|0.1
|Стойка Янис
|3
|0.1
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.06
|Ороиан Александру
|2
|0.06
|Альхассан Баба
|2
|0.06
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Гэман Валеричэ
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.23
|Dennis Politic
|6
|0.19
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Гнаоре Эдди
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Миланов Георги
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|9
|1
|Бейян Флориан
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Ороиан Александру
|4
|0
|Янку Габриэль
|3
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Бутян Михай
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|7
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|5
|0
|Омавоо Жозуэ
|5
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Патрике Разван
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Antonio Bordusanu
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Динамо Бухарест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
6
Германнштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Динамо Бухарест
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
9
8
Германнштадт
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
23% (7)
20% (6)
Динамо Бухарест
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
25
13
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
4
16%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
9
36%
3
23%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
20%
3
23%
76-90
Пропущено
11
25
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
18%
4
16%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
4
36%
3
12%
31-45
3
27%
5
20%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
9%
7
28%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
6
29%
6
38%
76-90
Забито
35
22
12 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 14
5
14%
4
18%
1-15
3
9%
6
27%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
12
34%
3
14%
46-60
4
11%
1
5%
61-75
7
20%
5
23%
76-90
Пропущено
32
41
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
2
6%
5
12%
1-15
7
22%
5
12%
16-30
6
19%
7
17%
31-45
6
19%
8
20%
46-60
4
13%
3
7%
61-75
7
22%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1
Результаты матчей
Германнштадт
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
14 раз 47%
1
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
87
114
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
213
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1614
1020
426
426
228
228
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10