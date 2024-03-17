Тур: 1. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 13256 Главный судья: Феснич Оратиу
0'
1:0
11' ГолКоман Флоринел
1:1
25' ПенальтиДебелюх Габриэл
2:1
40' ГолБалута Александр
51' Желтая карточкаБалута Александр
Ход матча
11'
1:0
25'
1:1
40'
51'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
27
Davide
Popsa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Davide PopsaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
55 Vlad Tanasa
-
-
24 Denis Renta
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Сепси
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
21 матч
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.6
2.09
Среднее время на гол
56
43
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.29
1.38
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
65
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|15 (3)
|0.48
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.45
|Балута Александр
|4
|0.13
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.13
|Микулеску Давид
|3
|0.1
|Дава Джойским
|3
|0.1
|Попеску Октавиан
|2
|0.06
|Шут Адриан
|2
|0.06
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.06
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|10 (2)
|0.32
|Матей Космин
|4 (1)
|0.13
|Шафранко Павол
|4
|0.13
|Алими Исник
|4 (1)
|0.13
|Каллаку Шерифф
|4
|0.13
|Дебелюх Габриэл
|4 (1)
|0.13
|Аганович Аднан
|3
|0.1
|Паун Николае
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Штефан Флорин
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|7
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Радунович Ристо
|6
|0
|Попеску Октавиан
|6
|0
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Шут Адриан
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Олару Дариус
|4
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Штефэнеску Мариус
|9
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Штефан Флорин
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Оройан Дариус
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сепси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
5
ФКСБ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сепси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
26
21
ФКСБ
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Сепси
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
29
26
Голы по времени матча
Забито
25
17
16 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
5
20%
3
18%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
5
38%
6
32%
76-90
Забито
27
24
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
5
19%
2
8%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
4
15%
5
21%
31-45
9
33%
5
21%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
3
11%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
4
24%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
52
41
29 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
10
19%
5
12%
1-15
10
19%
2
5%
16-30
9
17%
10
24%
31-45
11
21%
5
12%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
5
10%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
29
36
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
3
10%
8
22%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
3
10%
6
17%
31-45
6
21%
6
17%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
7
24%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2
Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0
Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
Сепси
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
87
69
411
312
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
87
510
411
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
219
1614
1119
822
525
228
327
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|31
|20
|7
|4
|55 - 29
|67
|2.
|31
|15
|10
|6
|56 - 34
|55
|3.
|31
|15
|8
|8
|55 - 31
|53
|4.
|31
|14
|10
|7
|49 - 39
|52
|5.
|31
|12
|10
|9
|39 - 39
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|38 - 38
|45
|7.
|1:2
|31
|12
|7
|12
|44 - 36
|43
|8.
|31
|10
|13
|8
|39 - 31
|43
|9.
|30
|10
|10
|10
|36 - 43
|40
|10.
|31
|7
|16
|8
|32 - 36
|37
|11.
|30
|7
|14
|9
|29 - 32
|35
|12.
|31
|7
|12
|12
|33 - 45
|33
|13.
|30
|9
|4
|17
|43 - 50
|31
|14.
|31
|8
|5
|18
|22 - 44
|29
|15.
|30
|6
|10
|14
|31 - 49
|28
|16.
|31
|3
|12
|16
|30 - 55
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|4.
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|5.
|1:2
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|8.
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 19
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|21 - 21
|21
|11.
|15
|6
|2
|7
|28 - 27
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|16.
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|16
|7
|3
|6
|19 - 23
|24
|4.
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|5.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|8.
|1:2
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|15
|3
|5
|7
|14 - 24
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|11.
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|12.
|16
|3
|5
|8
|16 - 25
|14
|13.
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10