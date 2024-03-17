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84' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет ФКСБ

83' Варга Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Думитреску Андрес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Сепси

82' Тактическая замена. Габриэл Дебелюх уходит с поля и его заменяет Рондон Марио

81' Олару Дариус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Думитреску Андрес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

76' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хорошую попытку сделал Олару Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Олару Дариус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Оооо... вот это был удар! Коман Флоринел должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

72' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Adrian Sut наказан за толчок Думитреску Андрес

70' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Davide Popsa получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Думитреску Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

56' Сегодняшная посещаемость составляет 13256 болельщиков

55' Удар от ворот произведет Сепси

55' Удар от ворот произведет Сепси

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Сепси

52' Adrian Sut из команды ФКСБ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

52' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Балута Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

48' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника