Тур: 1. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Петреску Раду
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
22 Раду ДенисНападающий
-
-
-
-
24 Raul Bucur
-
Главный тренер: Florin Stanga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Mario Ilie
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
Петролул Плоешти
У Крайова 1948
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.19
|Грозав Георге-Теодор
|6 (1)
|0.19
|Муси Александру Мариан
|4
|0.13
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.13
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.32
|Бауса Хуан
|6 (1)
|0.19
|Vladislav Blanuta
|4
|0.13
|William Baeten
|4
|0.13
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.13
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.1
|Лакруа Лео
|3
|0.1
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|1
|Грозав Георге-Теодор
|4
|0
|Ханка Серджу
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|1
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Бериша Альбин
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
У Крайова 1948
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
9
12
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
У Крайова 1948
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
22
Упущенные победы
5
17
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (6)
67% (20)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
У Крайова 1948
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
15
22
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
21
15
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
7
33%
2
13%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
24%
3
20%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
14%
8
35%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
8
38%
5
22%
76-90
Забито
6
28
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 11
26 Не забивали 16
1
17%
5
18%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
1
17%
3
11%
31-45
1
17%
6
21%
46-60
1
17%
1
4%
61-75
2
33%
7
25%
76-90
Пропущено
13
27
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
7
26%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
2
15%
6
22%
61-75
4
31%
7
26%
76-90
Забито
27
43
8 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
15 Не забивали 6
3
11%
5
12%
1-15
3
11%
8
19%
16-30
2
7%
8
19%
31-45
8
30%
30%
8
19%
46-60
4
15%
4
9%
61-75
7
26%
10
23%
76-90
Пропущено
34
50
12 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 24
4
12%
10
20%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
5
15%
8
16%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
4
12%
9
18%
61-75
12
35%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3
Результаты матчей
Петролул Плоешти
У Крайова 1948
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 40%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
9 раз 30%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
78
96
213
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
105
213
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
246
921
1218
327
624
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|7
|4
|55 - 29
|67
|2.
|31
|15
|10
|6
|56 - 34
|55
|3.
|31
|15
|8
|8
|55 - 31
|53
|4.
|31
|14
|10
|7
|49 - 39
|52
|5.
|31
|12
|10
|9
|39 - 39
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|38 - 38
|45
|7.
|31
|12
|7
|12
|44 - 36
|43
|8.
|31
|11
|10
|10
|40 - 46
|43
|9.
|31
|10
|13
|8
|39 - 31
|43
|10.
|31
|7
|16
|8
|32 - 36
|37
|11.
|0:0
|31
|7
|15
|9
|29 - 32
|36
|12.
|31
|7
|12
|12
|33 - 45
|33
|13.
|0:0
|31
|9
|5
|17
|43 - 50
|32
|14.
|31
|8
|5
|18
|22 - 44
|29
|15.
|31
|6
|10
|15
|34 - 53
|28
|16.
|31
|3
|12
|16
|30 - 55
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|4.
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|5.
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|6.
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|8.
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 19
|22
|10.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|21 - 21
|22
|11.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|28 - 27
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|16.
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|16
|7
|3
|6
|19 - 23
|24
|4.
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|5.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|15
|3
|5
|7
|14 - 24
|14
|10.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|16 - 25
|14
|12.
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|13.
|0:0
|16
|3
|3
|10
|15 - 23
|12
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10