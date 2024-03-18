Тур: 1. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Петреску Раду
1:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаGuilherme Gomes Garutti
1:0
62' ГолЖаир
62' Желтая карточкаЛакруа Лео
89' Желтая карточкаХанка Серджу
90'+6
Ход матча
62'
1:0
62'
89'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
22 Раду ДенисНападающий
-
-
-
-
24 Raul Bucur
-
Главный тренер: Florin Stanga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Mario Ilie
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
Петролул Плоешти
У Крайова 1948
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|7
|0.23
|Грозав Георге-Теодор
|6 (1)
|0.19
|Муси Александру Мариан
|4
|0.13
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.13
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.32
|Бауса Хуан
|6 (1)
|0.19
|Vladislav Blanuta
|4
|0.13
|William Baeten
|4
|0.13
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.13
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.1
|Лакруа Лео
|3
|0.1
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|1
|Ханка Серджу
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Грозав Георге-Теодор
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Бериша Альбин
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Лакруа Лео
|4
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
У Крайова 1948
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
9
12
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
У Крайова 1948
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
22
Упущенные победы
5
17
Петролул Плоешти
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (6)
68% (21)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
У Крайова 1948
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
15
22
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
22
15
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
7
32%
2
13%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
5
23%
3
20%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
3
14%
8
33%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
8
38%
5
21%
76-90
Забито
6
28
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 11
27 Не забивали 17
1
17%
5
18%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
1
17%
3
11%
31-45
1
17%
6
21%
46-60
1
17%
1
4%
61-75
2
33%
7
25%
76-90
Пропущено
13
27
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
7
26%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
2
15%
6
22%
61-75
4
31%
7
26%
76-90
Забито
28
43
8 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 15
15 Не забивали 7
3
11%
5
12%
1-15
3
11%
8
19%
16-30
2
7%
8
19%
31-45
8
29%
8
19%
46-60
5
18%
4
9%
61-75
7
25%
10
23%
76-90
Пропущено
34
51
12 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 25
4
12%
10
20%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
5
15%
8
16%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
4
12%
10
20%
61-75
12
35%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3
Результаты матчей
Петролул Плоешти
У Крайова 1948
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 40%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
9 раз 29%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
141
79
96
214
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
106
213
313
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
247
922
1219
328
625
130
130
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10