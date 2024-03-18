Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Constantin Albu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Ханка Серджу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Ишфан Александру выиграл воздушное противоборство у Constantin Albu.

49' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Тичу Валентин Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Матч возобновлен

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Муси Александру Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

38' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тичу Валентин Константин не смог попасть в створ ударом издали

32' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Жаир и попал в каркас ворот!

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Папп Пол получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Ханка Серджу не смог попасть в створ ударом издали

14' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

12' Тичу Валентин Константин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Constantin Albu наказан за толчок Ишфан Александру

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Папп Пол получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Бериша Альбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Матч возобновлен

5' Матч остановлен

4' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

3' Матч возобновлен

2' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру