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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Петролул Плоешти
1:0
Конец матча
У Крайова 1948
0'
54' Желтая карточка
Guilherme Gomes Garutti
1:0
62' Гол
Жаир
62' Желтая карточка
Лакруа Лео
89' Желтая карточка
Ханка Серджу
90'+6
38
Зима
Лукаш
44
Думитриу
Лучан
4
Папп
Пол
34
Guilherme
Gomes
Garutti
5
Тичу
Валентин
Константин
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
99
Муси
Александру
Мариан
8
Жаир
31
Ишфан
Александру
9
Бериша
Альбин
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
3
Лекиатас
Рокас
4
Лакруа
Лео
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
11
Кицу
Аурелиан
99
Vladislav
Blanuta
Петролул Плоешти
У Крайова 1948

История личных встреч

Петролул Плоешти
У Крайова 1948

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
4:3
С
0:1
С
1:1
С
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 7 0.23
Грозав Георге-Теодор 6 (1) 0.19
Муси Александру Мариан 4 0.13
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.13
Хужа Мариан Фернандо 2 0.06
Бериша Альбин 2 0.06
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Будеску Константин 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 10 0.32
Бауса Хуан 6 (1) 0.19
Vladislav Blanuta 4 0.13
William Baeten 4 0.13
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.13
Сидибе Секу 3 (1) 0.1
Лакруа Лео 3 0.1
Бахасса Яссин 2 0.06
Албу Константин 2 0.06
Ибрагим Джибрил 2 0.06
Аким Влад 1 0.03
Andrei Dragu 1 0.03
Alexandru Blidar 1 0.03
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 9 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Диоманде Исмаэль 4 1
Тичу Валентин Константин 4 1
Ханка Серджу 5 0
Guilherme Gomes Garutti 3 1
Грозав Георге-Теодор 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Florin Pirvu 3 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Брату Марио 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Раду Денис 1 0
Бериша Альбин 1 0
Iustin Raducan 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 7 1
Gabriel Compagnucci 7 0
Лакруа Лео 4 1
Маскареньяс Матеус 4 1
Кицу Аурелиан 5 0
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Аким Влад 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Лекиатас Рокас 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
У Крайова 1948
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

9
12
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
У Крайова 1948
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
22

Упущенные победы

5
17
Петролул Плоешти
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (6)
68% (21)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
У Крайова 1948
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

15
22

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

22
15
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
7
32%
2
13%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
5
23%
3
20%
76-90

Пропущено

21
24
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
3
14%
8
33%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
8
38%
5
21%
76-90

Забито

6
28
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 11
27 Не забивали 17
1
17%
5
18%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
1
17%
3
11%
31-45
1
17%
6
21%
46-60
1
17%
1
4%
61-75
2
33%
7
25%
76-90

Пропущено

13
27
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
7
26%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
2
15%
6
22%
61-75
4
31%
7
26%
76-90

Забито

28
43
8 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 15
15 Не забивали 7
3
11%
5
12%
1-15
3
11%
8
19%
16-30
2
7%
8
19%
31-45
8
29%
8
19%
46-60
5
18%
4
9%
61-75
7
25%
10
23%
76-90

Пропущено

34
51
12 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 25
4
12%
10
20%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
5
15%
8
16%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
4
12%
10
20%
61-75
12
35%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3

Результаты матчей

Петролул Плоешти
У Крайова 1948

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 40%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
9 раз 29%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
1
7
9
1.5
9
6
2
14
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
10
6
2
13
1.5
3
13
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
24
7
9
22
1.5
12
19
3
28
2.5
6
25
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 31 20 7 4 55 - 29 67
2.
Рапид Бухарест
 31 15 10 6 56 - 34 55
3.
ЧФР Клуж
 31 15 8 8 55 - 31 53
4.
Университатя Крайова
 31 14 10 7 49 - 39 52
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 31 11 12 8 38 - 38 45
7.
Сепси
 31 12 7 12 44 - 36 43
8.
УТА Арад
 31 11 10 10 40 - 46 43
9.
Германнштадт
 31 10 13 8 39 - 31 43
10.
Петролул Плоешти
 31 8 14 9 30 - 32 38
11.
Оцелул Галац
 31 7 16 8 32 - 36 37
12.
Политехника Яссы
 31 7 12 12 33 - 45 33
13.
У Крайова 1948
 31 9 4 18 43 - 51 31
14.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
15.
Волунтари
 31 6 10 15 34 - 53 28
16.
Ботошани
 31 3 12 16 30 - 55 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
УТА Арад
 16 8 5 3 26 - 22 29
6.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
7.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
8.
Петролул Плоешти
 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
10.
Университатя Клуж
 16 6 4 6 17 - 19 22
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
16.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
11.
Политехника Яссы
 16 3 5 8 16 - 25 14
12.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Германнштадт Sota Mino 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • 94'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 94'
    Папп Пол ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 93'
    У Крайова 1948 совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 92'
    Ханка Серджу получил легкую травму, и его заменил Диоманде Исмаэль.
  • 91'
    Ханка Серджу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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