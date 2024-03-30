Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Команда Политехника Яссы имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Алланзиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Офусу Риги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

36' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Ботошани

31' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

26' Г О О О О Л - Alin Roman забивает с левой ноги!

26' Беттаеб Адель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Ботошани

24' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бензар Ромарио из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Бордеяну Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Бордеяну Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Филип Иоан получил желтую карточку от судьи

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

12' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хорошую попытку сделал Энцо Лопес . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Ботошани

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Ботошани начинает с центра поля