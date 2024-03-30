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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Ботошани
0:1
Второй тайм: 58'
Политехника Яссы
0'
17' Желтая карточка
Филип Иоан
0:1
26' Гол
Alin Roman II
57' Желтая карточка
Садику Рияд

Ход матча

17'
Филип Иоан
 
26'
0:1
Alin Roman II
(Беттаеб Адель)
46'
 
Тодороски Тодор
Мартак Мариус
46'
Zoran Mitrov
Eugen Gabriel David
 
57'
Садику Рияд
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Политехника Яссы
7.10
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3.25
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3.72
Все Коэффициенты
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
16
Филип
Иоан
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
27
Enzo
Lopez
11
Офусу
Риги
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
18
Stefan
Stefanovici
24
Julian
Marchioni
37
Бордеяну
Михай
21
Allanzinho
10
Alin
Roman
II
7
Беттаеб
Адель
9
Буш
Сержиу
Ботошани
Политехника Яссы

История личных встреч

Ботошани
Политехника Яссы

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.75

Среднее время на гол

32
51

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
0.5

Среднее время на гол

360
180

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.31
Eugen Gabriel David 4 0.13
Enzo Lopez 3 0.09
Дикан Виктор 2 0.06
Капроф Хуан 2 0.06
Иличич Мирослав 1 0.03
Виргиль Пинсон 1 0.03
Офусу Риги 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Марджиотта Франческо 1 0.03
Дроле Жан-Армель 1 0.03
Роман Михай V 1 0.03
Муаддиб Жали 1 0.03
Бензар Ромарио 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 10 (2) 0.31
Харрисон Шейон 6 0.19
Luis Phelipe 3 0.09
Julian Marchioni 2 0.06
Буш Сержиу 2 0.06
Беттаеб Адель 2 0.06
Andrei Gheorghita 2 0.06
Carlos Jatoba 1 0.03
Rares Ispas 1 0.03
Катанец Матия 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Васвари Габриэл 1 0.03
Hamza Saghiri 1 0.03
Ион Роберт 1 0.03
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 8 0
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Капроф Хуан 3 1
Бензар Ромарио 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Филип Иоан 3 0
Цигэнашу Александр 3 0
Патаке Андрей 3 0
Садику Рияд 3 0
Zoran Mitrov 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Daniel Celea 2 0
Andrei Dragu 2 0
Bogdan Andone 2 0
Касап Карло 1 0
Муаддиб Жали 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Enzo Lopez 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 7 1
Julian Marchioni 6 0
Мартак Мариус 5 0
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Luca Mihai 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буш Сержиу 2 0
Буэнна Рашид 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Васвари Габриэл 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0

Результаты матчей

Ботошани
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
10
Ботошани
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Политехника Яссы
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

28
13

Упущенные победы

8
12
Ботошани
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Политехника Яссы
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

29
15

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
0
0%
3
18%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
2
12%
76-90

Пропущено

20
24
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
15%
2
8%
1-15
6
30%
6
25%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
15%
4
17%
76-90

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
6
35%
3
18%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

34
20
12 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
15%
2
10%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
4
12%
4
20%
31-45
6
18%
3
15%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
10
29%
29%
7
35%
76-90

Забито

31
34
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 15
12 Не забивали 8
1
3%
5
15%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
9
29%
29%
6
18%
46-60
4
13%
5
15%
61-75
7
23%
6
18%
76-90

Пропущено

54
44
24 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 22
8
15%
4
9%
1-15
9
17%
9
20%
16-30
7
13%
9
20%
31-45
11
20%
7
16%
46-60
6
11%
4
9%
61-75
13
24%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0
Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0

Результаты матчей

Ботошани
Политехника Яссы

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
22
9
10
21
1.5
8
23
1
30
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 31 20 7 4 55 - 29 67
2.
Рапид Бухарест
 31 15 10 6 56 - 34 55
3.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
4.
Университатя Крайова
 31 14 10 7 49 - 39 52
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 31 11 12 8 38 - 38 45
7.
Сепси
 32 12 8 12 45 - 37 44
8.
УТА Арад
 31 11 10 10 40 - 46 43
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Петролул Плоешти
 31 8 14 9 30 - 32 38
11.
Оцелул Галац
 31 7 16 8 32 - 36 37
12.
Политехника Яссы
 1:0 32 8 12 12 34 - 45 36
13.
У Крайова 1948
 31 9 4 18 43 - 51 31
14.
Волунтари
 32 7 10 15 35 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
16.
Ботошани
 0:1 32 3 12 17 30 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
УТА Арад
 16 8 5 3 26 - 22 29
6.
Сепси
 16 7 6 3 27 - 16 27
7.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
8.
Петролул Плоешти
 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
10.
Университатя Клуж
 16 6 4 6 17 - 19 22
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 1:0 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
16.
Ботошани
 0:1 16 2 8 6 14 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Политехника Яссы
 1:0 17 4 5 8 17 - 25 17
10.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 0:1 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
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